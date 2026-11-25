25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шахтёр» и «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.

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«Шахтёр»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 21-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Шахтёр» в четырех турах набрал четыре очка. Команда забила четыре мяча при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Левый Берег» — 1:1.

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До того «Шахтёр» подписал мировую с киевским «Динамо» — 0:0, а вот несколько ранее уступил «Спортингу» — 3:0. Команда не побеждала в трех последних поединках.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Шахтёр» в кадровом аспекте смотрится весьма симпатично, вот только серьёзные травмы получили Кауан Элиас и Педринью.

При этом «Шахтёр» ныне переживает сложный период. Команда Арды Турана теряет очки даже в УПЛ, да и чрезмерная заточенность на качества бразильцев порой играет с «горняками» злую шутку. Не будем забывать и о превратностях сложнейшей логистики. Команда по сути играет все матчи на выезде.

Команда наверняка активно понесется в атаку. «Шахтёр» всеми силами постарается закрепиться в топ-24, имея для этого все силы.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» в главном клубном турнире Старого Света борется за выход в плей-офф. Команда на текущий момент находится на 19-м месте турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» набрал пять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила шесть мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла очки в битве с «Коджаелиспором» — 2:2.

До того «Фенербахче» разгромил «Чорум» — 5:0, а вот чуть ранее нанес поражение «Ливерпулю» — 3:2. Команда не уступила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Фенербахче» обязан прибавлять под руководством Эмре Белёзоглу, да и состав команды начинен качественными исполнителями.

При этом «Фенербахче» в Лиге чемпионов в среднем пропускает фактически три мяча за матч. Тем не менее «жёлтые канарейки» еще пободаются за выход в евровесну. Вы посмотрите на имена в атаке команды! Один только мощный Ромелу Лукаку чего стоит!

Нет сомнений, что команда будет действовать агрессивно. Турки обладают широким кадровым маневром, да и оборона «горняков» традиционно не блещет монолитностью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.60. Ничья — в 3.50, выигрыш «Фенербахче» — в 2.63.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: «Шахтёр» в последних матчах действовал чересчур академично, к тому же у команды крайне тяжелая логистика.

2.63 Победа «Фенербахче» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Шахтёр» — «Фенербахче» принесёт прибыль 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.75 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Шахтёр» — «Фенербахче» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдёт