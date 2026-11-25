25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шахтёр» и «Фенербахче». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.
«Шахтёр»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 21-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Шахтёр» в четырех турах набрал четыре очка. Команда забила четыре мяча при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев одолеть «Левый Берег» — 1:1.
До того «Шахтёр» подписал мировую с киевским «Динамо» — 0:0, а вот несколько ранее уступил «Спортингу» — 3:0. Команда не побеждала в трех последних поединках.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Шахтёр» в кадровом аспекте смотрится весьма симпатично, вот только серьёзные травмы получили Кауан Элиас и Педринью.
При этом «Шахтёр» ныне переживает сложный период. Команда Арды Турана теряет очки даже в УПЛ, да и чрезмерная заточенность на качества бразильцев порой играет с «горняками» злую шутку. Не будем забывать и о превратностях сложнейшей логистики. Команда по сути играет все матчи на выезде.
Команда наверняка активно понесется в атаку. «Шахтёр» всеми силами постарается закрепиться в топ-24, имея для этого все силы.
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» в главном клубном турнире Старого Света борется за выход в плей-офф. Команда на текущий момент находится на 19-м месте турнирной таблицы.
При этом «Фенербахче» набрал пять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила шесть мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла очки в битве с «Коджаелиспором» — 2:2.
До того «Фенербахче» разгромил «Чорум» — 5:0, а вот чуть ранее нанес поражение «Ливерпулю» — 3:2. Команда не уступила в трех последних поединках.
Состояние команды: «Фенербахче» обязан прибавлять под руководством Эмре Белёзоглу, да и состав команды начинен качественными исполнителями.
При этом «Фенербахче» в Лиге чемпионов в среднем пропускает фактически три мяча за матч. Тем не менее «жёлтые канарейки» еще пободаются за выход в евровесну. Вы посмотрите на имена в атаке команды! Один только мощный Ромелу Лукаку чего стоит!
Нет сомнений, что команда будет действовать агрессивно. Турки обладают широким кадровым маневром, да и оборона «горняков» традиционно не блещет монолитностью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шахтёр» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.60. Ничья — в 3.50, выигрыш «Фенербахче» — в 2.63.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: «Шахтёр» в последних матчах действовал чересчур академично, к тому же у команды крайне тяжелая логистика.
Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Фенербахче» не уступил в трех последних матчах
- «Горняки» не побеждали в трех последних поединках
- Турки в среднем забивают больше одного мяча за матч
- «Шахтёр» в трех последних поединках забил всего один мяч
- «Фенербахче» в двух своих последних выездных поединках забил семь мячей