25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Лилль» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Лилль»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 35-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Лилль» в четырех турах набрал лишь одно очко. Команда забила четыре мяча при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Лиону» — 0:1.

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До того «Лилль» расправился с «Ренном» — 2:1, а вот несколько ранее подписал мировую с «Будё-Глимт» — 0:0. Команда уступила «Баварии» в обоих очных поединках.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Лилль» способен блеснуть в одном конкретном поединке, вот только в плане стабильности явно не преуспевает.

При этом «Лилль» еще не брал очки в домашних поединках текущего турнира. В двух матчах в родных стенах команда пропустила семь мячей. Зато еще в деле Оливье Жиру, иногда выдающий качественные отрезки. Вот только тягаться с «баварцами» будет крайне сложно.

Команда имеет все шансы отобрать очки у мюнхенцев. «Лилль» постарается воспользоваться кадровыми потерями соперника.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» в главном клубном турнире Старого Света выступает ниже своих возможностей. Команда на текущий момент находится на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» набрала восемь зачетных баллов в четырех турах. Команда забила 12 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть «Кёльн» — 1:1.

До того «Бавария» одолела «Майнц» — 2:1, а вот чуть ранее уверенно расправилась с «Атлетико» — 2:0. Команда в текущем сезоне еще не проигрывала.

Состояние команды: «Бавария» ныне не столь преуспевает в плане результатов, к тому же в последнем матче вылетели из строя лидеры Гарри Кейн и Майкл Олисе.

При этом «Бавария» в Лиге чемпионов в среднем пропускает больше одного мяча за матч. Да и атаку команды без Кейна представить невозможно. Кто теперь будет штамповать голы? Быть может, Леннарт Карл?! Но ведь он игрок чуть иного диапазона…

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. Даже без своих лидеров мюнхенцы являются грозной силой, да и есть кому взять на себя роль лидера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.57. Ничья — в 4.20, выигрыш «Лилля» — в 5.50.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Бавария» намерена подняться в первую восьмерку, к тому же «доги» нынче крайне нестабильны.

2.05 Победа «Баварии» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Лилль» — «Бавария» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Баварии» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Лилль» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт