Забить выйдет не у всех?

25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Сабах» и «Барселона». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Сабах»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 31-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Сабах» в четырех турах набрал всего три очка. Команда забила четыре мяча при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, учинив разгром «Сумгаиту» — 5:1.

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До того «Сабах» подписал мировую с «Шамахы» — 2:2, а вот несколько ранее потерпел поражение от «Викинга» — 1:4. Команда не проигрывает в двух поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Сабах» уже приучил приятно удивлять, и уж точно постарается запрыгнуть в топ-24.

При этом «Сабах» свои единственные три очка добыл в родных стенах. Команда намерена проявить себя максимально выгодно на фоне каталонцев, да и недооценку себя от столь грозного оппонента исключать нельзя. Вот только бакинцы не сумели победить в трех последних домашних поединках.

Команда намерена улучшить свое турнирное положение. «Сабах» всего на одно очко отстает от зоны плей-офф. Вот только что делать с мощной атакой соперника?!

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» в главном клубном турнире Старого Света выступает продуктивно. Команда на текущий момент находится на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Барселона» набрала девять зачетных баллов в четырех турах. Команда забила 14 мячей при шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сломила сопротивление «Вильярреала» — 3:2.

До того «Барселона» одолела «Атлетико» — 2:1, а вот чуть ранее уверенно расправилась с «Астон Виллой» — 3:0. Команда победила в четырех последних матчах.

Состояние команды: «Барселона» ныне вполне преуспевает в плане результатов, а вот в Баку может предстать в экспериментальном кадровом сочетании.

При этом «Барселона» в Лиге чемпионов уступила только ПСЖ — 2:4. К тому же наверняка еще забьёт Рафинья, пока отличившийся четырьмя голами в главном клубном турнире Европы. Трижды забил Ламин Ямаль, да и вообще, в составе каталонцев может отличиться кто угодно. Да и задачу досрочно финишировать в первой восьмерке никто не отменял.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. Каталонцы явно сыграют на классе. Его у «Барсы» с избытком.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.07. Ничья — в 12.00, выигрыш «Сабаха» — в 23.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.10, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 7.00.

Прогноз: «Барселона» в разы сильнее соперника, к тому же «Сабах» не преуспевал в последних домашних матчах.

2.20 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Сабах» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Обе не забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше пяти мячей.

2.30 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Сабах» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт