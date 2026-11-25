25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Славия» Прага и «Вильярреал». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Славия» Прага
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 34-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Славия» Прага в четырех турах набрала лишь одно очко. Команда забила пять мячей при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Сигму» — 2:0.
До того «Славия» Прага расправилась с «Артис Брно» — 4:1, а вот несколько ранее потерпела поражение от «Арсенала» — 1:2. Команда победила в двух поединках кряду.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Славия» Прага способна блеснуть в одном конкретном поединке, и уж точно постарается дать бой «подводникам».
При этом «Славия» Прага еще не брала очки в домашних поединках текущего турнира. В кадровом плане команда также не блистает громкими именами, да и очки ей даются со скрипом. Вот только очень не вовремя травмировался форвард Даниэль Штурм.
Команда имеет все шансы отобрать очки у испанцев. «Славия» Прага относительно преуспевает в плане реализации, да и тылы соперника не блещут надежностью.
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» в главном клубном турнире Старого Света выступает бледновато. Команда на текущий момент находится на 28-м месте турнирной таблицы.
При этом «Вильярреал» набрал три зачетных балла в четырех турах. Команда забила 8 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Барселоны» — 2:3.
До того «Вильярреал» одолел «Хетафе» — 2:0, а вот чуть ранее был разгромлен ПСЖ — 0:6. Команда до последней коллизии победила в двух выездных матчах кряду.
Состояние команды: «Вильярреал» ныне не столь преуспевает в плане результатов, но за выход в плей-офф намерен биться до конца.
При этом «Вильярреал» в Лиге чемпионов в среднем пропускает больше трех мячей за матч. Все никак не раззабивается Жорж Микаутадзе. Пока грузин в главном турнире Старого Света отличился всего дважды. Причем последний свой мяч он забил еще месяц назад.
Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Подводники» имеют потенциал прибавить в плане реализации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.15. Ничья — в 3.75, выигрыш «Славии» Прага — в 3.10.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.
Прогноз: «Вильярреал» должен подниматься в топ-24, к тому же чехи не преуспевают в домашних матчах.
Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Вильярреал» до последнего поражения победил в двух гостевых поединках кряду
- Пражане победили в двух последних домашних поединках
- «Славия» Прага в среднем пропускает два мяча за матч
- «Подводники» в кадровом плане выглядят предпочтительнее соперника
- «Вильярреал» в двух очных поединках с пражанами по разу победил и сыграл вничью