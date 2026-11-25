25 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Славия» Прага и «Вильярреал». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Славия» Прага

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 34-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Славия» Прага в четырех турах набрала лишь одно очко. Команда забила пять мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв «Сигму» — 2:0.

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До того «Славия» Прага расправилась с «Артис Брно» — 4:1, а вот несколько ранее потерпела поражение от «Арсенала» — 1:2. Команда победила в двух поединках кряду.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Славия» Прага способна блеснуть в одном конкретном поединке, и уж точно постарается дать бой «подводникам».

При этом «Славия» Прага еще не брала очки в домашних поединках текущего турнира. В кадровом плане команда также не блистает громкими именами, да и очки ей даются со скрипом. Вот только очень не вовремя травмировался форвард Даниэль Штурм.

Команда имеет все шансы отобрать очки у испанцев. «Славия» Прага относительно преуспевает в плане реализации, да и тылы соперника не блещут надежностью.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» в главном клубном турнире Старого Света выступает бледновато. Команда на текущий момент находится на 28-м месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» набрал три зачетных балла в четырех турах. Команда забила 8 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Барселоны» — 2:3.

До того «Вильярреал» одолел «Хетафе» — 2:0, а вот чуть ранее был разгромлен ПСЖ — 0:6. Команда до последней коллизии победила в двух выездных матчах кряду.

Состояние команды: «Вильярреал» ныне не столь преуспевает в плане результатов, но за выход в плей-офф намерен биться до конца.

При этом «Вильярреал» в Лиге чемпионов в среднем пропускает больше трех мячей за матч. Все никак не раззабивается Жорж Микаутадзе. Пока грузин в главном турнире Старого Света отличился всего дважды. Причем последний свой мяч он забил еще месяц назад.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. «Подводники» имеют потенциал прибавить в плане реализации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.15. Ничья — в 3.75, выигрыш «Славии» Прага — в 3.10.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.53, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.50.

Прогноз: «Вильярреал» должен подниматься в топ-24, к тому же чехи не преуспевают в домашних матчах.

2.15 Победа «Вильярреала» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Славия» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Вильярреала» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Славия» — «Вильярреал» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт