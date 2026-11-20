Ещё несколько месяцев назад на Бакинском олимпийском стадионе вообще не было футбольного газона. Вместо него лежало специальное покрытие для массовых мероприятий, оставшееся после международных форумов. Теперь здесь готовятся принимать «Барселону», а к 20 ноября продано уже 62 тысячи билетов. Для «Сабаха» это необычные цифры: по словам президента клуба Максуда Адыгезалова, на рядовых матчах чемпионата Азербайджана команду поддерживает примерно тысяча зрителей. Ради четырёх домашних встреч Лиги чемпионов руководство решило арендовать крупнейший стадион страны и за собственный счёт восстановить на нём футбольное поле. Выход в общий этап ЛЧ принёс «Сабаху» сумму, превышающую его обычный годовой бюджет, который в 2025 году оценивался примерно в 13,5 млн евро. Однако даже после столь серьёзных поступлений руководство не стало пересматривать зарплатную политику. Самый высокооплачиваемый футболист команды получает около 350 тысяч евро в год, а часть заработанных денег клуб решил направить на долгосрочную программу развития академии. В результате всего за несколько месяцев «Сабах» занялся сразу несколькими крупными проектами, некоторые из которых должны продолжить работу и после окончания нынешнего еврокубкового сезона.

На Олимпийском стадионе не было газона. Его пришлось срочно укладывать перед Лигой чемпионов

После жеребьёвки общего этапа ЛЧ руководство «Сабаха» оказалось перед выбором стадиона. Команда проводила европейские квалификационные матчи на 30-тысячной арене имени Тофика Бахрамова, которую сумела полностью заполнить на встрече с израильским «Хапоэлем» из Беэр-Шевы. Но предстоящие игры против дортмундской «Боруссии», «Барселоны» и «Наполи» обещали привлечь гораздо больше зрителей. В итоге клуб предпочёл Бакинский олимпийский стадион, рассчитанный почти на 70 тысяч человек. Осложняло переезд состояние самой арены — по воспоминаниям Адыгезалова, последний футбольный матч там проводили ещё в 2023 году. В ноябре 2024-го стадион использовали для климатической конференции COP29, а в мае 2026-го — для Всемирного форума городов. После этих мероприятий на месте поля оставалось специальное покрытие, поэтому организаторам пришлось заказывать траву и проводить работы в сжатые сроки.

Олимпийский стадион во время COP29 globallookpress.com

«Сабах» оплатил укладку нового газона с системой укрепления искусственными волокнами. Руководство стадиона в ответ предоставило клубу льготные условия аренды. Согласование с УЕФА тоже потребовало времени: первоначально домашней ареной был заявлен стадион имени Бахрамова, а проводить встречи общего этапа на нескольких площадках без специального разрешения нельзя. По словам президента «Сабаха», клубу пошли навстречу, позволив сменить стадион перед стартом турнира.

Новое поле останется на Олимпийском и после окончания выступлений «Сабаха» в Лиге чемпионов. Для арены, принимавшей финал Лиги Европы 2019 года между «Челси» и «Арсеналом», это возможность снова регулярно использоваться для футбола. В нынешнем сезоне переезд уже оказался оправданным с точки зрения спроса на билеты: на матч со «Славией» пришли десятки тысяч человек, встреча с дортмундской «Боруссией» собрала 47 221 зрителя, а к игре против «Барселоны» реализовано 62 тысячи билетов. Ещё 16 ноября организаторы сообщали о продаже 50 тысяч мест, за следующие четыре дня число увеличилось на 12 тысяч, хотя часть болельщиков приобрела билеты заранее в рамках пакетов на несколько домашних встреч. Сам матч состоится 25 ноября в 21:45 по местному времени, и до полного заполнения 69-тысячной арены остаётся сравнительно немного.

Олимпийский стадион снова готов к футболу globallookpress.com

Получили больше годового бюджета, но отпустили защитника в «Ростов» из-за зарплаты

В ноябрьском интервью «Спорт-Экспрессу» Адыгезалов подтвердил, что участие в общем этапе Лиги чемпионов уже принесло «Сабаху» больше денег, чем клуб обычно тратит за целый сезон. При этом руководство не стало использовать дополнительные поступления для массового увеличения контрактов. Адыгезалов рассказал, что максимальный оклад в команде составляет приблизительно 350 тысяч евро в год, а выход в Лигу чемпионов никак не повлиял на установленную зарплатную стратегию. Игроки получили оговорённые бонусы за спортивный результат, но автоматически повышать постоянные выплаты клуб не собирается.

Показательной оказалась ситуация с бразильским защитником Игором Ногейрой, который летом перешёл в «Ростов». «Сабах» пытался сохранить футболиста перед квалификацией Лиги чемпионов и обсуждал с ним продление контракта, однако договориться не удалось. По предположению Адыгезалова, в российском клубе Ногейре предложили почти вдвое больше денег, чем он мог рассчитывать получать в Азербайджане. Точную сумму президент не называл и подчёркивал, что не располагает полной информацией о новом контракте игрока.

Президент клуба Максуд Адыгезалов globallookpress.com

В начале сентября «Сабах» объявил о запуске программы Sabah Football Academy Future Talents с первоначальным капиталом 10 млн манатов, или приблизительно 5 млн евро. Половину суммы составила государственная поддержка, выделенная клубу после выхода в Лигу чемпионов по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 августа. Ещё 5 млн манатов «Сабах» решил выделить из собственных еврокубковых поступлений. Устройство программы отличается от обычного увеличения бюджета академии. По объявленному плану первоначальные 10 млн манатов не собираются сразу тратить на тренировки, поля и зарплаты сотрудников. Деньги предполагается разместить в финансовых инструментах, сохранить основной капитал и использовать инвестиционный доход для ежегодных расходов на детский футбол. Дополнительно в программу планируется направлять часть выручки от продажи билетов на домашние матчи Лиги чемпионов.

Средства должны пойти на поиск талантливых детей по всему Азербайджану, развитие тренировочной инфраструктуры, спортивной медицины, аналитики и образовательных программ. Клуб также намерен сотрудничать с футбольными школами Южного Кавказа и Центральной Азии, а в будущем привлекать к финансированию частные компании. Подробную схему управления фондом и порядок участия партнёров руководство обещало представить отдельно. Пока собственная академия ещё не обеспечивает «Сабах» большим количеством футболистов основного состава. Адыгезалов рассказал, что из молодых игроков к первой команде наиболее близки третий вратарь 2009 года рождения и левый вингер 2007-го. Президент считает хорошим результатом даже одного выпускника академии, ежегодно закрепляющегося в основной команде. Поэтому дополнительные инвестиции рассчитаны на продолжительную работу, а не на немедленное усиление состава.

Отбор юных футболистов в академию «Сабаха» globallookpress.com

В 28 лет попал в Лигу чемпионов после звонка из «Барселоны». Кто отвечает за физподготовку «Сабаха»?

Летом 2025 года испанец Диего Гарсия Фонтан остался без работы после увольнения из «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес», выступавшего в четвёртом дивизионе страны. Молодой тренер по физической подготовке вернулся в Галисию, откуда получил неожиданный звонок. Мануэль Лапуэнте, специалист по физподготовке из системы «Барселоны», сообщил ему о вакансии в Азербайджане. Гарсия прошёл четыре собеседования и присоединился к штабу «Сабаха», хотя прежде не работал за пределами Испании.

В августовском интервью AS 28-летний специалист признавался, что ожидал увидеть довольно скромную инфраструктуру. Однако на тренировочной базе «Сабаха» обнаружил бассейн, гостиницу, помещения для отдыха и собственную кухню с большим штатом сотрудников. Гарсия даже сравнил условия клуба с базами участников испанской Примеры, отметив, что по некоторым направлениям азербайджанская команда располагает более серьёзными ресурсами, чем он предполагал. Спортивное руководство доверило молодому специалисту организацию значительной части работы по физподготовке. По его предложению в клуб пришли испанский врач Матео Перес и физиотерапевт Николас Домингес, занимавшийся в том числе восстановлением футболистов после повреждений. Сотрудники начали менять процедуры медицинского сопровождения и тренировочные нагрузки, уделяя больше внимания индивидуальным особенностям игроков.

Орфе Мбина и Кристиан Нвачукву на тренировке «Сабаха» перед матчем с «Боруссией» globallookpress.com

Сам Гарсия рассказывал, что в команде приходится учитывать различия в спортивной культуре футболистов из разных стран. Он регулярно проводит индивидуальные встречи, обсуждая с игроками их тренировочные привычки и реакцию на нагрузки. В подготовке также используются специальные упражнения для развития скорости и мощности движений, а объём отдельных занятий зависит от предыдущей игровой практики футболиста. Работа под руководством Вальдаса Дамбраускаса быстро познакомила испанца с необычной дисциплиной. Однажды Гарсия пришёл на командное совещание, назначенное на 16:00, ровно в 16:00:20. За двадцатисекундное опоздание он получил замечание и денежный штраф. Позже в интервью AS тренер вспоминал эту историю с улыбкой, объясняя, что Дамбраускас очень требователен к соблюдению расписания, но при этом предоставляет помощникам свободу в их профессиональных обязанностях.

Многонациональный состав «Сабаха» уже успел установить любопытный рекорд турнира. В сентябрьском матче с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» команда выпустила одиннадцать футболистов одиннадцати разных национальностей: Казахстана, Алжира, Азербайджана, ЮАР, Польши, Узбекистана, Хорватии, Ямайки, Сербии, Нигерии и Руанды. По данным Opta, прежде ни один дебютант Лиги чемпионов не начинал свой первый матч настолько интернациональным составом. На фоне подобной структуры первой команды желание руководства развивать местную академию выглядит понятным. В Азербайджане отменили прежние ограничения на число иностранцев, но одновременно ввели финансовые стимулы для клубов, предоставляющих игровое время местным футболистам.

Самый интернациональный состав перед дебютом на «Олд Траффорд» globallookpress.com

Розовое озеро, объявления в подъездах и новый стадион. Как «Сабах» ищет своих болельщиков?

Чёрно-розовую форму «Сабаха» легко принять за попытку повторить узнаваемую расцветку «Интер Майами», но президент клуба объясняет выбор цветов местной географией. Рядом с прежним домашним стадионом находится солёное озеро Масазыр, вода которого в некоторые месяцы приобретает розовый оттенок. Арена расположена примерно в двухстах метрах от берега, и с отдельных мест на трибунах озеро даже видно. Изначально команда собиралась играть в чёрном, а розовый добавили позже, решив связать оформление формы и эмблемы с окрестностями стадиона.

Озеро Масазыр в Азербайджане globallookpress.com

Клубу пришлось заниматься и гораздо менее заметной работой — поиском постоянных зрителей. У «Нефтчи» есть несколько поколений болельщиков, а «Карабах» давно собирает аудиторию благодаря международным выступлениям. «Сабах» ориентировался прежде всего на студентов и молодые семьи. Сотрудники проводили акции в университетах, устраивали лотереи перед матчами и расклеивали объявления в подъездах жилых домов рядом со стадионом, приглашая соседей на футбол.

Постепенно руководство расширяло развлекательную программу домашних встреч, стараясь сделать посещение стадиона удобным для семей с детьми и пожилых зрителей. Тем не менее на обычных матчах чемпионата посещаемость по-прежнему составляет около тысячи человек. В интервью Адыгезалов признавал, что в Баку слишком много клубов, конкурирующих за сравнительно небольшую футбольную аудиторию. Даже чемпионство и Лига чемпионов пока не означают, что десятки тысяч зрителей будут регулярно приходить на игры национального первенства.

Отдельной проблемой оставалась дорога до домашнего стадиона в Масазыре. Несмотря на длительную аренду площадки, команде приходилось тратить около полутора часов на поездку от тренировочной базы до арены. В результате руководство арендовало с правом выкупа другой стадион, расположенный примерно в десяти минутах от базы. Первый матч на новом домашнем стадионе с названием «Сабах Арена» состоялся 25 октября 2026 года. Соперником стал «Карабах», встреча завершилась со счётом 0:0, а на трибунах находились президент ФИФА Джанни Инфантино и руководитель глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер. Они приехали в Азербайджан в рамках мероприятий организации и посетили игру вместе с представителями национальных футбольных федераций.

Новая домашняя арена «Сабаха» в Мардакане globallookpress.com

На «Сабах Арене» уже оборудовали корпоративные ложи, а в дальнейшем клуб планирует увеличить вместимость примерно до десяти тысяч зрителей. По замыслу руководства, это позволит принимать здесь более крупные матчи и сократить расходы на использование сторонних площадок. Пока же для Лиги чемпионов продолжат арендовать Олимпийский стадион. 25 ноября встречу с «Барселоной» смогут посетить во много раз больше людей, чем обычно приходят на матчи «Сабаха» в национальном чемпионате. Но клуб уже занимается задачами, которые останутся после завершения общего этапа Лиги чемпионов: развитием академии, обустройством новой домашней арены и поиском постоянной аудитории.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшие годы будет особенно интересно наблюдать за результатами финансовой программы. Руководство намерено сохранить первоначальные 10 млн манатов и постепенно финансировать академию за счёт инвестиционного дохода. Для клуба, который в сентябре 2026 года впервые получил такие крупные европейские поступления, это способ сделать редкое участие в Лиге чемпионов источником денег на много последующих сезонов.