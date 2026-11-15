Иллюзия спокойствия, витавшая над раздевалкой «Наполи» в период руководства командой Антонио Конте, быстро развеялась с назначением на тренерский мостик Массимилиано Аллегри, который постепенно теряет контроль над ситуацией. Нервы палочки-выручалочки 59-летнего алленаторе в лице Кевина Де Брёйне также оказались не железными и бельгиец, пресытившись этапом карьеры в Италии, подыскивает себе новую гавань.

Травмы, как двигатель регресса

Ценность бельгийского дирижера атак для «Манчестер Сити» таяла на глазах от сезона к сезону, виной чему участившиеся в силу возраста повреждения полузащитника, выбивающие его из колеи на солидные сроки. Прозорливость менеджеров «горожан», естественно, посоветовавшихся с тогдашним главным тренером Хосепом Гвардиолой, оказалась на высоком уровне и без лишних сомнений они отпустили Де Брёйне на вольные хлеба летом 2025, сделав, тем самым, того желанным лотом на рынке свободных агентов.

Оставить без внимания персону звездного хавбека не сумели в итальянской Серии А, носящей клеймо «дома престарелых», где заключение сделки с Кевином сочли за национальный долг и приложили максимум усилий, чтобы удовлетворить его финансовые аппетиты. Наиболее солидное предложение ему выдвинули в стане «Наполи», находящемся в состоянии эйфории от завоеванного при Конте скудетто и успешно интегрировавшем в свои ряды еще одного выходца из АПЛ — Скотта Мактоминея, отличившегося в «золотой» для неаполитанцев кампании двенадцатью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Размещение двух практически идентичных полузащитников на поле превратилось в приятную головную боль для Антонио, который решился на эксперимент с несвойственной для себя схемой 4-1-4-1, разместив шотландца на позиции левого вингера и предоставив центральную ось дуэту Де Брёйне — Андре-Франк Замбо-Ангисса, таким образом оставив непоколебимым место Маттео Политано справа. Акклиматизация Кевина на Апеннинском полуострове не заняла много времени, ведь уже в стартовых восьми турах Лиги Кальчо он запомнился публике, как заправский бомбардир, отправив в сетку ворот соперников четыре гола и немногим позабыв о функционале плеймейкера, однако праздник выдался скоротечным.

Беспокоивший бельгийца в Англии дискомфорт в области двуглавой мышцы правого бедра, из-за которого Де Брёйне обосновался в лазарете «Манчестер Сити» в розыгрышах 2023/2024 и 2024/2025 на 128 дней и 44 дня соответственно, аукнулся ему и в Италии, снова лишив хавбека возможности играть на протяжении четырех месяцев. Конте сокрушался, что из-за травм лишился сразу двух важнейших исполнителей — Кевина и Ромелу Лукаку, как следствие обнулив почти все старания «Наполи» по усилению обоймы в летнее трансферное окно, надеясь за счет новобранцев защитить чемпионский титул.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Длительное отсутствие Де Брёйне никак не способствовало налаживанию коннекта между ним и алленаторе, поэтому Конте вовсе не гарантировал ему неприкосновенный статус после восстановления, не стесняясь мариновать одиннадцатого номера на скамейке запасных. Логика в поведении 57-летнего наставника прослеживалась, так как Кевин напоминал лишь бледную тень самого себя, действуя на газоне слишком инертно, когда от него ожидали индивидуального геройства, — 1+2 в десяти матчах второй половины Серии А.

Кипящий котел

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить — лозунг второго года работы Конте, который вслед за медалями высшей пробы подарил Неаполю серебряные награды, и, что удивительно, учтиво расстался с клубом, выжав максимум из организованного им проекта. Отъезд Антонио из расположения «Наполи» заставил ликовать Де Брёйне, поставившего под сомнение тактические идеи уроженца Лечче.

Рад ли я, что Конте уходит? Я — да. По-моему, он не должен был оставаться. Останусь ли я? Я думаю, важно обсудить то, как мы будем играть в футбол. В этом году я заметил, что для меня очень важен стиль игры. Он должен быть зрелищным, а мне этого немного не хватало. Кевин Де Брёйне Полузащитник «Наполи»

Видимо Кевин недостаточно детально ознакомился с конспектами сменщика Конте — Массимилиано Аллегри, чьи «яркие» перформансы в Италии действуют на людей, сродни снотворному, и которого до сих пор не покинет дух «катеначчо». Гневные стрелы в адрес Антонио выглядели довольно абсурдно, учитывая, что тренер добился признания в Неаполе, занимая лидирующие позиции с коллективом, тогда как Де Брёйне кроме громкого имени ничем не удивил местную публику и, наоборот, затерялся в лагере «адзурри».

Частично реабилитироваться за фиаско минувшего сезона Кевин старается в текущем, сохраняя темп в Лиге Кальчо, близкий к прошлогоднему, и отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей, хотя его физические кондиции далеки от идеала, в связи с чем Аллегри предоставляет бельгийцу дозированную практику, выделяя в среднем 57 минут (шесть поединков из одиннадцати фантазиста начал в старте). Как можно заметить, с ассистами на просторах итальянского первенства Де Брёйне вновь «на вы», переквалифицировавшись в страйкера, и даже не приблизился к показателю ожидаемых результативных пасов (xA 2.31), демонстрируя посредственную точность передач в финальной трети поля (77%) и создавая заурядное количество явных шансов для одноклубников (2).

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Парадоксально, но пребывающий, безусловно, не на пике формы Кевин все равно числится в списке лидеров нынешнего «Наполи» и, порой, именно его выступления — единственное светлое пятно среди той тьмы, куда «адзурри» забрели во главе с Массимилиано. Исходя из метрик Аллегри на бумаге поддерживает идеальный баланс между атакой и обороной, располагаясь на четвертой строчке как по ожидаемым забитым (xG 19.72), так и ожидаемым пропущенным голам (xGA 13.8), однако в реальности неаполитанцы забуксовали в середине турнирной таблицы Серии А (десятое место), отстав от первого «Лацио» на 14 пунктов.

Катастрофа преследует «Наполи» и в Лиге чемпионов УЕФА, где команда потерпела три поражения в четырех встречах и застряла на двадцать седьмой позиции, оставаясь за бортом зоны стыковых матчей. Пощечина от «Порту», деклассировавшего дружину Аллегри за последние двадцать минут противостояния на «Драгау» (4:1), только накалила атмосферу в коллективе, причем одним из действующих лиц, кто слетел с катушек, оказался Де Брёйне, который «радушно» прошелся по вышедшему на замену аттаканте Лоренцо Лукке, высказав массу претензий за недостаточно активное движение, — 26-летний итальянец затаил обиду и в раздевалке, банально, послал бельгийца, чем спровоцировал потасовку.

Напряжение в отношениях у Кевина наэлектризовано до предела и с другими партнерами по команде, в частности, с капитаном Джованни Ди Лоренцо и нападающим Расмусом Хейлунном — La Gazzetta dello Sport вовсе намекает, что внутри «Наполи» царит разброд и шатание, из-за чего «адзурри» при полном попустительстве Аллегри раскололись на разные группировки, а Кевин, славящийся характером интроверта, вообще держится особняком. Масла в огонь, к тому же, подлила жена Де Брёйне, намекнувшая, что им не нравится жить в Неаполе и они мечтают перебраться в Лимбург, чем привела в ярость местных тиффози, моментально воздвигнувших полузащитника в ранг «изгоя».

Тоска по АПЛ

Контракт бельгийского фантазисты с «Наполи» действует до лета 2027, тем не менее неаполитанцы способны активировать опцию пролонгации еще на год, правда, в связи с последними событиями не исключено, что клуб отпустит токсичного Кевина уже грядущей зимой. Несмотря на возраст, Де Брёйне пользуется спросом в хорошо знакомой ему Английской Премьер-лиге, где интерес к нему приписывают «Эвертону», реанимированному Дэвидом Мойесом.

«Ириски» набрали ход в чемпионате и вклинились перед международной паузой в топ-6 АПЛ, дыша в спину принципиальному соседу по городу — «Ливерпулю» (отставание всего в два балла), и конечно на дистанции им необходимы опытные бойцы, вот только Кевин, навряд ли, справится с интенсивностью Англии и вместо газона «Хилл Дикинсон» оперативно ретируется на больничную койку «синих». Помимо прочего, в расстановке 4-2-3-1, проповедуемой Мойесом в «Эвертоне», роль «десятки» закреплена за Кирнаном Дьюзбери-Холлом, который, бесспорно, смотрится куда предпочтительнее, чем Де Брёйне, — 3+1 в десяти поединках, средняя оценка согласно сведениям портала SofaScore 7.48, 87% точность передач, 2.2 ключевых паса, 55% успешных обводок за матч, 7 созданных голевых моментов.

Глаз на атакующего полузащитника положил также ПСВ, прощупывающий почву для возможного заключения сделки по Кевину и запросивший комментарий у боссов «Наполи» относительно дальнейшего будущего бельгийца. Эредивизи со всех сторон представляет из себя оптимальный вариант продолжения карьеры для Де Брёйне — близость к родной Бельгии, размеренный игровой ритм в чемпионате, шанс пополнить трофейную комнату под эгидой Петера Боса, коллекционирующего «Серебряные салатницы» в Нидерландах на протяжении трех лет кряду.