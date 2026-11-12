До долгожданного выхода GTA 6 остаются считаные дни, однако перед погружением в Вайс-Сити поклонникам серии предстоит решить еще один важный вопрос.

До выхода Grand Theft Auto VI осталось меньше недели, а значит, самое время завершить последние приготовления. Продолжительные демонстрации игрового процесса уже изучены, ностальгические воспоминания о Вайс-Сити вновь ожили, а подходящее устройство — оно же консоль — для знакомства с долгожданной новинкой наверняка выбрано.

Казалось бы, осталось лишь оформить предварительный заказ, не так ли? Однако перед этим предстоит принять еще одно решение, ведь GTA 6 выйдет в двух изданиях: стандартном (Standard Edition) и расширенном (Ultimate Edition). Какое из них заслуживает внимания и стоит ли переплачивать за дополнительные возможности? В PC Mag попробовали разобраться.

GTA 6: сравнение цен

Джейсон и Лусия Rockstar

Оба издания GTA 6 поступят в продажу 19 ноября на одних и тех же платформах — PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Самое очевидное различие между ними заключается в стоимости. За стандартную версию придется заплатить 6624 рубля (80 долларов) — сумма, которая превышает привычный ценник даже для современных высокобюджетных игровых блокбастеров.

Между тем расширенное издание обойдется в 8280 рублей (100 долларов) — вполне ожидаемая стоимость для подобных предложений. Впрочем, после приобретения стандартной версии у игроков останется возможность доплатить разницу и перейти на Ultimate Edition.

Standard vs. Ultimate: сравнение контента

GTA 6 Rockstar

Оба издания GTA 6 предлагают полноценный игровой опыт, однако чем именно Ultimate Edition оправдывает свою повышенную стоимость? Иными словами, каких возможностей лишатся покупатели стандартной версии?

Расширенное издание GTA 6 включает множество дополнительных видов оружия, косметических предметов и автомобилей. Например, прокатиться по улицам Вайс-Сити за рулем Grotti Cheetah образца 1995 года, попутно устраивая перестрелки с револьверами Hawk & Little Morgan, удастся исключительно владельцам Ultimate Edition.

Кроме того, эта версия открывает доступ к новым заведениям с эксклюзивным содержимым: салонам красоты и тату-салонам, позволяющим еще детальнее настроить внешность персонажей, а также оружейным магазинам с дополнительными возможностями модификации вооружения.

Как отмечают в Rockstar, «бонусы Ultimate Edition затрагивают практически все аспекты истории Джейсона и Лусии, а новые предметы постепенно открываются по мере прохождения каждой главы».

При этом определенные подарки предусмотрены и для покупателей обоих изданий, решивших оформить предварительный заказ. Приобретение GTA 6 до 20 ноября позволит получить дополнительное оружие, наряды и транспортные средства в духе Вайс-Сити образца 1980-х годов.

Вдобавок покупателям достанется месячная подписка GTA+ стоимостью 8 долларов — фирменный сервис Rockstar, предоставляющий дополнительные преимущества в Grand Theft Auto Online.

Соотношение цены и качества

Stock 305 Rockstar

При сравнении двух изданий трудно отделаться от ощущения, что именно более дорогая версия предлагает наиболее полный и насыщенный игровой опыт. Но подобный подход к релизу GTA 6 вызывает вполне закономерное недовольство.

«Перед нами, пожалуй, кульминация той отвратительной тенденции, когда студии сначала разрабатывают полноценную игру, а затем намеренно разбивают ее на части, чтобы впоследствии продавать вырезанное содержимое в качестве дополнений, — отмечает журналист Гейб Замора. — В данном случае разработчики буквально выпускают две версии одной игры: первая включает все возможности настройки и дополнительные функции, доступные с самого начала, тогда как из второй часть содержимого попросту убрали, чтобы предложить ее по якобы сниженной цене. Таким образом, Rockstar получает возможность продавать игру за $100, не выставляя себя при этом в дурном свете».

И хотя подобная практика выглядит, мягко говоря, сомнительно, определенная логика в приобретении расширенного издания все же прослеживается. Если за игру в любом случае придется отдать около 6,5 тыс. рублей, дополнительные 1600 рублей видятся вполне разумной доплатой за возможность познакомиться со всем предусмотренным содержимым.

Однако при более внимательном изучении преимуществ Ultimate Edition становится очевидно, что речь идет в большей степени о второстепенных дополнениях, практически не затрагивающих основополагающие элементы игрового процесса.

Новые варианты внешнего облика и образцы вооружения, безусловно, способны разнообразить прохождение, но едва ли стандартная версия GTA 6 будет испытывать недостаток в подобных возможностях.

GTA 6: какое издание выбрать?

Джейсон Rockstar

Для преданных поклонников серии, которые намерены с головой погрузиться в GTA 6 и провести на просторах Вайс-Сити долгие недели, а то и месяцы, расширенное издание наверняка станет оправданным вложением средств.

Однако тем, кто пока не уверен в своем интересе к новинке и собирается познакомиться с ней преимущественно из любопытства к окружающему игру ажиотажу, разумнее остановиться на стандартной версии. Тем более что при желании ничто не помешает впоследствии осуществить апгрейд, если возможностей базовой GTA 6 окажется недостаточно.