Rockstar Games готовится перевернуть привычные представления об открытом мире, предлагая совершенно иной уровень взаимодействия с окружением.

До выхода Grand Theft Auto 6 остаются считаные недели. Совсем скоро игроки смогут отправиться исследовать просторы Леониды и во всех подробностях познакомиться с миром, над созданием которого Rockstar Games трудилась на протяжении нескольких лет. Путь к этому моменту оказался невероятно сложным, однако долгожданный релиз практически на пороге.

Впрочем, прежде чем игра наконец увидит свет, стоит обратить внимание на несколько особенно важных моментов.

Преданные поклонники GTA наверняка уже знакомы с большинством из них, однако те, кто лишь недавно заинтересовался серией или не слишком внимательно следил за последними новостями о Grand Theft Auto 6, вполне могли упустить немало любопытных подробностей, уверяют в Insider Gaming.

Итак, семь самых важных вещей, которые необходимо знать перед выходом GTA 6.

Место действия — Леонида, а не Вайс-Сити

Несмотря на то что Вайс-Сити фигурирует практически во всех рекламных материалах Grand Theft Auto 6, важно понимать, что действие игры не ограничивается одним лишь городом.

В действительности он представляет собой крупнейший городской центр Леониды — вымышленного штата, созданного по образу американской Флориды. По сути, Вайс-Сити выступает местным аналогом Майами.

За пределами шумного мегаполиса раскинулись самые разнообразные природные зоны и населенные пункты, среди которых Порт-Геллхорн, Амброзия, архипелаг Леонида-Кис, болотистые просторы Грассриверс и национальный парк Маунт-Калага.

По некоторым сведениям, общая площадь игрового мира приблизительно сопоставима с размерами карт GTA 4, GTA 5 и Red Dead Redemption 2, вместе взятых.

Открытый мир реагирует на любые действия

Пожалуй, главным отличием GTA 6 от всех предыдущих частей Grand Theft Auto станет то, насколько живо и правдоподобно окружающий мир и его обитатели будут реагировать на действия игрока.

Поведение NPC обещает стать значительно сложнее и разнообразнее, чем когда-либо прежде. Их реакции во многом будут зависеть от конкретных обстоятельств происходящего, а особенности жителей разных районов напрямую повлияют на то, как именно они станут воспринимать действия главных героев.

GTA 6 Rockstar

К примеру, появление на улице с оружием наперевес вызовет совершенно иную реакцию, нежели прогулка с пистолетом, спокойно убранным в кобуру. Причем поведение окружающих будет меняться в зависимости от того, кто именно заметил вооруженного персонажа и в какой части игрового мира произошла встреча.

Таким образом, неигровые персонажи станут гораздо более самостоятельными и непредсказуемыми, чем во всех предыдущих играх серии.

Полицейская система стала совершеннее

В GTA 6 привычная система розыска претерпела серьезные изменения, что, впрочем, едва ли станет неожиданностью для поклонников серии.

На этот раз действия правоохранительных органов обещают стать гораздо более продуманными и реалистичными. Полицейские смогут запоминать внешность и одежду подозреваемых, устанавливать их сообщников, отслеживать используемые автомобили и анализировать особенности поведения. Вся собранная информация будет складываться в своеобразное досье, позволяющее впоследствии установить личность преступника.

Уже известно и о расширении состава полицейских подразделений. В частности, в игре появятся кинологические отряды со служебными собаками, способными преследовать Джейсона и Лусию, а во время столкновений — набрасываться на героев и обездвиживать их.

Главная особенность переработанной системы заключается в том, что последствия совершенных преступлений станут куда более ощутимыми. Практически каждое действие будет влиять на формирование криминального досье персонажа, а сама механика отчасти напомнит систему чести из Red Dead Redemption 2.

Оружие и транспорт работают по новым правилам

Времена, когда герои Grand Theft Auto могли без малейших затруднений носить с собой целый арсенал из десятка разновидностей оружия, похоже, остались в прошлом. GTA 6 стремится к значительно большей реалистичности, во многом опираясь на подход, знакомый по Red Dead Redemption 2.

Теперь основную часть вооружения придется хранить в багажнике автомобиля, а перед отправлением на очередное задание — заранее определяться с необходимым снаряжением. Таким образом, одновременно носить с собой удастся лишь несколько единиц оружия, как это уже было реализовано в RDR2.

GTA 6 Rockstar

Сами автомобили также потребуют куда более внимательного обращения. Запасы топлива окажутся ограниченными, а для продолжения поездок придется следить за техническим состоянием транспорта и своевременно поддерживать его в надлежащем виде.

Кроме того, угон дорогостоящих машин может превратиться в гораздо более сложное занятие. Чем престижнее автомобиль, тем мощнее могут оказаться установленные на нем противоугонные системы. Некоторые транспортные средства, возможно, даже получат специальные устройства слежения, благодаря которым полиция сможет выйти на след угонщика в самый неподходящий момент.

За рулем сидеть необязательно

Grand Theft Auto 6 предложит полноценную систему общественного транспорта, которая позволит с комфортом перемещаться по игровому миру без необходимости постоянно садиться за руль собственного автомобиля.

По всей территории Леониды будут доступны поезда, метро, такси с возможностью вызова через специальное приложение, прокатные скутеры и множество других способов передвижения. Благодаря этому исследовать огромную карту можно будет часами, практически не прибегая к самостоятельному вождению.

Более того, общественный транспорт способен сыграть немаловажную роль и в других игровых механиках. Например, по некоторым сведениям, во время полицейской погони достаточно скрыться из поля зрения преследователей, после чего незаметно забраться в поезд или автобус и спокойно покинуть место преступления.

Если стражи порядка не заметят момент посадки, оторваться от преследования удастся практически без каких-либо дополнительных усилий — достаточно просто оставаться на своем месте и дожидаться окончания поездки.

Игровой мир стал богаче, чем когда-либо прежде

Grand Theft Auto 6 обещает поразить невероятным количеством занятий и развлечений, разбросанных по всей территории Леониды и ее окрестностям. Представители Rockstar Games неоднократно подчеркивали это в различных интервью, а предполагаемые масштабы дополнительного контента действительно способны впечатлить даже самых искушенных поклонников серии.

Разработчики также постарались избавиться от одной из характерных проблем предыдущих частей — ощущения пустоты игрового мира, возникавшего из-за огромного количества зданий, недоступных для исследования.

GTA 6 Rockstar

Теперь игроки смогут проникать в гораздо большее число помещений, причем, согласно некоторым описаниям, количество доступных для посещения зданий увеличилось буквально на порядки.

Вымышленные торговые марки, многочисленные радиостанции, эпизодические появления знаменитостей, телевизионные передачи, оживленные улицы с разнообразными прохожими и постоянно возникающие возможности для неожиданных приключений — практически каждая составляющая игрового мира обещает стать масштабнее, насыщеннее и выразительнее, чем когда-либо прежде.

Все это означает, что за пределами основной сюжетной кампании можно будет провести огромное количество времени, исследуя города и небольшие поселения, общаясь с местными жителями, заглядывая в магазины и обнаруживая множество любопытных взаимодействий, которые делают виртуальный мир по-настоящему живым.

Криминальное досье имеет значение

Ранее уже упоминалась система криминального досье, однако эта механика заслуживает куда более подробного рассмотрения.

В Grand Theft Auto 6 можно будет стать как расчетливым профессиональным преступником, так и совершенно неисправимым злодеем. Причем подобная репутация будет напрямую зависеть от методов совершения преступлений и особенностей поведения во время исследования открытого мира.

Выбранный подход к преступной деятельности повлечет за собой последствия для дальнейшего развития сюжета. Особенно любопытно это выглядит с учетом того, что Джейсон и Лусия, судя по всему, стремятся окончательно порвать с криминальным прошлым и оставить преступную жизнь позади.

Пока разработчики не раскрывают, насколько глубоко отдельные поступки смогут повлиять на происходящее в GTA 6. Однако учитывая опыт Rockstar Games в создании подобных систем для Red Dead Redemption, вполне можно рассчитывать на тщательно продуманную механику, в которой даже незначительные на первый взгляд решения будут иметь определенный вес.