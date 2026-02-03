В Operationsports рассказали о непопулярных разделах спортсимов, в которых на первый план выходит сам вид спорта, а не забота о бесконечных механиках.

Спортивные симуляторы чаще всего живут и умирают за счет своих флагманских режимов.Ultimate Team, режим карьеры или Франшиза выносятся на постеры, звучат в трейлерах и именно о них говорят чаще всего.

Однако и в спортивных, и в гоночных играх существуют разделы, которые почти не получают внимания, несмотря на то что предлагают одни из самых увлекательных и необычных способов скоротать досуг.

Как правило, такие режимы обходятся без изматывающей прокачки и агрессивной монетизации. Они бережно относятся ко времени игрока и делают акцент на самом виде спорта, а не на системах, выстроенных вокруг него. Возможно, именно поэтому они так часто остаются в тени.

Ниже представлены пять отличных спортивных режимов, которые заслуживают куда большего внимания, чем получают сейчас.

March to October — MLB: The Show

MLB: The Show PS Store

March to October по праву остается одной из самых умных и изящных альтернатив полноценному Franchise-режиму среди всех спортивных игр. Если у фанатов бейсбола нет желания тратить десятки часов на изнурительную рутину «франшизы», но при этом хочется прочувствовать управление командой на дистанции сезона, этому режиму определенно стоит дать шанс.

Вместо того чтобы играть или симулировать все 162 матча, игра точечно переносит в ключевые моменты сезона. Это могут быть ситуации вроде «команда уступает одно очко в седьмом иннинге», где предлагается взять управление на себя и отыграть конкретный отрезок.

В большинстве случаев речь даже не идет о полноценных матчах. Сезон проходит полностью, но без необходимости проживать его от первой до последней минуты.

За успешные действия начисляется показатель Momentum. Он напрямую влияет на мораль команды и усиливает ее выступления в симуляциях. В итоге сохраняется все удовольствие от управления клубом, но без ощущения, что игра требует чрезмерных жертв временем.

Сезоны — EA FC

EA FC PS Store

Ultimate Team по-прежнему перетягивает на себя все внимание во вселенной EA FC, однако онлайн-сезоны можно назвать одним из самых сбалансированных сетевых режимов в футсиме.

Игрок выбирает реальный клуб и проводит рейтинговые матчи с постепенным продвижением по дивизионам — вплоть до самой вершины. По своей структуре это очень похоже на рейтинговые виды соревнований в сетевых шутерах.

Здесь нет карточных паков, нет системы «химии» и нет навязчивого давления с требованием заходить в игру каждый день. Победа достигается только за счет умения играть и понимания сильных сторон выбранной команды.

Режим наглядно демонстрирует, насколько по-разному устроены клубы. Команда, ориентированная на контроль мяча, ощущается совершенно иначе, чем коллектив, заточенный под контратаки, и Сезоны в этом смысле вознаграждают именно футбольное мышление, а не слепую ставку на скорость или поиски уязвимостей в механиках.

Для тех, кто устал от Ultimate Team, Сезоны до сих пор остаются тихим, но стабильно хорошим выбором.

Rivals — Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 PS Store

Спортивный режим получает основную долю внимания в Gran Turismo 7, тогда как режим Rivals нередко остается в тени. При этом его идея предельно проста: круг за кругом улучшать собственное время, пытаясь превзойти призрачные заезды других игроков.

Это более спокойный, но при этом по-своему увлекательный способ наслаждаться игрой. Здесь не нужно переживать за старт, опасаться столкновений или чужих ошибок. Есть только трасса, машина и бесконечная работа над временем — сокращение десятой за десятой, шаг за шагом.

В какой-то момент Rivals превращается в чистую проверку стабильности, чувства контроля и правильного выбора траектории. Для тех, кому важнее выжимать максимум скорости на каждом круге, а не участвовать в плотной контактной борьбе, этот вариант подходит идеально.

Пользовательские гонки — серия Forza Horizon

Forza Horizon 6 PS Store

Forza Horizon прежде всего ассоциируется с фестивальной атмосферой и хаосом открытого мира, однако инструменты для создания пользовательских событий и плейлисты Horizon Open нередко остаются вне поля зрения.

Между тем именно они позволяют игрокам создавать, делиться и запускать заезды с максимально точными настройками — собственными правилами, классами автомобилей и маршрутами.

В итоге в процессе игры формируется целый пласт контента, рожденного сообществом, который может ощущаться совершенно иначе, чем привычный Horizon. Аккуратные лобби с чистыми гонками, тематические чемпионаты и соревнования, построенные вокруг навыков, действительно существуют — нужно лишь знать, где их искать.

При этом в зависимости от опыта игрокам доступны легкие, непринужденные трассы, где можно просто получать удовольствие от езды без какого-либо напряжения.

Это не классический режим, вынесенный в центр меню, но именно здесь скрывается одна из самых гибких гоночных систем в жанре. Для тех, кто хочет ощутить структуру без навязанных разработчиками рамок, эта сторона Horizon легко ускользает из виду — и вместе с тем так же легко приносит удовольствие.

Испытания HUT — серия NHL

NHL 26 X EA Sports NHL

Hockey Ultimate Team почти всегда находится в центре внимания, в то время как его одиночные испытания обсуждаются куда реже. Однако именно последние смещают акцент с полноценных соревновательных матчей на конкретные задачи, часто накладывая ограничения или особые условия на сам процесс игры.

Одержать победу, нанеся минимальное количество бросков. Забросить шайбы игроками определенного типа. Справиться с соперником, превосходящим по характеристикам. Такая структура превращает матчи в тактические головоломки, а не в утомительную однообразную рутину.

Для тех, кто предпочитает играть офлайн или запускает в игру короткими сессиями, HUT Challenges предлагают осмысленный прогресс без необходимости выходить в сеть. В данном разделе особую ценность приобретают изобретательность и точность, а не голая мощь состава.