В Way Too Many Games дали оценку новому приключению от Big Bad Wolf.

Интерпретации и переосмысления наследия Говарда Филлипса Лавкрафта сегодня встречаются буквально на каждом шагу. В игровой индустрии это особенно заметно: достаточно вспомнить Call of Cthulhu или Alone in the Dark — проекты, пропитанные духом мифологии Лавкрафта до последней детали.

Но есть и другой подход: такие работы, как SOMA, не пересказывают первоисточник напрямую, а берут его идеи за основу, выстраивая на их базе собственные миры и смыслы. Образ Ктулху по праву считается самым узнаваемым творением Лавкрафта, поэтому неудивительно, что игровая индустрия раз за разом возвращается к нему — и, честно говоря, это только радует.

Действие Cthulhu: The Cosmic Abyss разворачивается в 2053 году: технологии шагнули далеко вперед, но ресурсы планеты стремительно иссякают. В попытке переломить ситуацию корпорации обращают взор к морским глубинам, надеясь найти там спасение.

Вам предстоит взять на себя роль Ноя — следователя, которому поручено разобраться в загадочном исчезновении комплекса «Ocean-I». На первый взгляд все сводится к рядовой археологической находке, но это лишь вершина айсберга, за которой скрывается нечто куда более зловещее.

Члены экспедиции «Ocean-I» намерены пробудить древнее существо по имени Ктулху. Теперь Ною предстоит распутать сеть культа и остановить их, прежде чем в мир вырвется космический ужас, не поддающийся человеческому воображению.

Cthulhu: The Cosmic Abyss с первых же минут уверенно отслаивается от большинства интерпретаций мифологии: события здесь разворачиваются не в начале 20-го века, а в недалеком будущем, где ИИ-ассистенты стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Такой ход не только формирует у игры собственное лицо, но и позволяет аккуратно вплести в канву истории свежие идеи, соединяя образ Ктулху с технологическим прогрессом.

В мир игры погружаешься почти мгновенно — у проектов по мотивам Лавкрафта это вообще частая черта, и Cthulhu: The Cosmic Abyss уверенно держит планку.

Здесь выстроен крепкий, продуманный мир, а предыстории раскрываются постепенно, по мере того как вы исследуете комплекс «Ocean-I» и затерянные древние города.

По следам экспедиции, которая, разумеется, ведет далеко не самую чистую игру и по уши увязла в оккультных практиках, сюжет ведет все глубже — туда, где правда оказывается куда мрачнее первых догадок. В итоге все это выливается в ряд неожиданно сильных сюжетных поворотов.

Сюжет Cthulhu: The Cosmic Abyss соответствует всем основам детективного хоррора. Перед нами напряженное, психологически давящее погружение в мрачную тайну, шаг за шагом раскрывающую не только грандиозную космическую сущность, но и разрушающую границы собственного разума.

Да, на протяжении приключения вам будут встречаться существа — однако это совсем не тот формат, к которому приучили Alone in the Dark, Amnesia: The Bunker или Resident Evil, где угрозе можно дать отпор. Здесь противник не предназначен для сражения.

Эти создания выступают скорее преградами, вынуждая искать обходные пути и действовать осторожно. И если подойти слишком близко — исход будет предсказуемо жестоким. Так что если вы рассчитываете на привычный хоррор с возможностью отбиваться от врагов, приготовьтесь разочароваться.

По духу игра куда ближе к Call of Cthulhu образца 2018 года: это неспешное, внимательное расследование, где на первом плане — атмосфера, детали и постепенное раскрытие тайны. И если вам по душе именно такой формат космического детектива, Cthulhu: The Cosmic Abyss определенно заслуживает внимания.

Значительная часть времени в Cthulhu: The Cosmic Abyss уходит на чтение и тщательное расследование. В этом вам помогает встроенный ИИ-компаньон по имени Ки — и, по сути, именно он становится вашим главным инструментом продвижения вперед.

Взаимодействуя с найденными уликами и сканируя различные объекты, вы постепенно собираете базу данных, которую затем можно использовать для поиска других предметов той же категории.

Сам сканер — вещь действительно полезная и продуманная: он отлично справляется с поиском скрытых деталей, разбросанных по локациям. Более того, его можно гибко настраивать, выделяя только те объекты, которые соответствуют заданным параметрам.

На словах это может показаться перегруженным, но на практике игра грамотно сглаживает возможную сложность. В ней хватает удобных мелочей, которые заметно облегчают процесс: например, трекер автоматически убирает ресурсы, отсутствующие в текущей главе, избавляя от лишней путаницы.

Кроме того, в вашем распоряжении окажется крайне удобный инструмент — своего рода конспирологическая доска под названием The Vault, позволяющая выстраивать связи между уликами и находить новые зацепки.

Некоторые находки запускают цепочку дедукции, помеченную фиолетовым цветом: стоит обнаружить связанную с ней улику — и логическая связка замыкается, формируя завершенный вывод. Это элегантный способ направлять игрока, не превращая процесс в навязчивое ведение за руку.

Cthulhu: The Cosmic Abyss в целом доверяет игроку и дает пространство для самостоятельных решений, а сами улики зачастую проработаны на удивление тщательно.

Впрочем, если потребуется небольшая помощь, в игре предусмотрена опциональная настройка сложности: она позволяет обращаться к Ки за дополнительным контекстом и аккуратными подсказками, которые мягко направляют, но не лишают чувства исследования.

Его советы начинаются с простых намеков, однако большинство предметов содержит несколько уровней раскрытия — и чем чаще вы просите помощи, тем более прямолинейными становятся подсказки. Разумеется, пользоваться этим или нет — полностью ваш выбор.

Как правило, каждый эпизод здесь можно пройти как минимум двумя способами — и этот выбор напрямую влияет не только на сам процесс, но и на концовки.

Стоит вам начать взаимодействовать с оккультными силами, как уровень порчи постепенно растет, утягивая за собой и ваше безумие. Этот выбор сужает доступные варианты в дальнейшем и, что еще хуже, способно разрушить ваши улучшения по мере того, как вы все глубже погружаетесь в запретные практики.

Но есть и другой путь. Внимательно изучая окружение и собирая улики, вы можете найти альтернативное решение для каждого эпизода — пройти его, не поддавшись зову Ктулху и сохранив рассудок.

Такой подход не только формирует увлекательный игровой цикл, заставляя буквально прочесывать каждую локацию в поисках зацепок, но и подталкивает к повторному прохождению, чтобы увидеть, как изменится ход событий при другом выборе.

В Cthulhu: The Cosmic Abyss уровень порчи играет ключевую роль — именно он в итоге определяет, какие из концовок окажутся для вас доступными.

В целом Cthulhu: The Cosmic Abyss оставила после себя приятные впечатления. Детективная составляющая здесь выстроена так, что игра доверяет игроку и позволяет самому докапываться до истины. Впрочем, без шероховатостей не обошлось.

Отдельные эпизоды могут вызывать раздражение: где-то подводит неуклюжая навигация, где-то в поздних главах не хватает четкого направления. В такие моменты особенно остро ощущается, что игре недостает полировки — словно ей просто не дали еще немного времени, чтобы довести все элементы до ума и сгладить углы.

Однако на этом проблемы не заканчиваются — встречаются и куда более серьезные баги, переходящие в разряд критических. Если говорить прямо, игра страдает от нестабильности: частые вылеты способны откатить прогресс на часы назад.

Стоит только войти в ритм, как внезапно происходит сброс на главный экран PS5, после чего приходится заново проходить эпизод — а в некоторых случаях откаты и вовсе способны вернуть к предыдущей главе.

К подобным сбоям можно было бы отнестись снисходительнее, если бы система контрольных точек работала как положено. Однако это не так, и особенно часто проблема проявляется в третьей главе.

Позднее обновление заметно улучшило надежность сохранений, да и общая производительность стала ощутимо стабильнее, что позволило продвинуться дальше по сюжету. Тем не менее отдельные вылеты продолжали периодически возникать, а общее впечатление к тому моменту уже успело испортиться.

Эту «особенность» стоит держать в уме: многое может зависеть от конкретной версии игры, поскольку тестирование велось на сборке до официального релиза.

Несмотря на все это, игре все же хочется дать шанс — в те моменты, когда она работала как задумано, она действительно способна увлечь и оставить после себя сильные впечатления. Поэтому в целом Cthulhu: The Cosmic Abyss все еще можно рекомендовать, но с оговорками: лучше подождать несколько обновлений или обратить внимание на версию для ПК.

В текущем виде базовая версия для PlayStation 5, увы, не выдерживает критики и местами балансирует на грани неиграбельности из-за частых вылетов. Частота кадров скачет без всякой стабильности, регулярно возникают ошибки данных, а те самые сбои способны буквально обнулить часы прогресса. Остается надеяться, что ранние патчи исправят все перечисленные проблемы.

Если вынести за скобки технические проблемы, визуальная часть у Cthulhu: The Cosmic Abyss получилась на удивление крепкой. Локации радуют плотностью и разнообразием: заброшенные станции, подводные комплексы и города давно исчезнувшей цивилизации, изъеденные порчей, создают атмосферу постоянного напряжения и тревоги.

Музыка грамотно подхватывает происходящее, нарастая в нужные моменты и буквально втягивая в каждую новую зону, постепенно раскрывая ее самые мрачные тайны.

А вот озвучка, к сожалению, не всегда дотягивает до заданной планки: ей недостает тонкости и той самой эмоциональной глубины, которую ожидаешь от персонажей, медленно теряющих рассудок на протяжении пятнадцатичасового путешествия.

В целом же проникнуться Cthulhu: The Cosmic Abyss хотелось куда сильнее, чем это в итоге получилось. Где-то за завесой абсурдных проблем и шероховатостей в игровом дизайне скрывается по-настоящему захватывающий опыт — но несколько существенных недостатков не дают ему раскрыться в полной мере, превращая прохождение в откровенно раздражающее занятие.

И все же, когда игра работала как следует, она моментально затягивала в процесс расследования. Отлично реализованная система связей и продуманные механики изучения улик позволяют самостоятельно складывать картину происходящего.

Поклонникам космического ужаса определенно стоит присмотреться к этому проекту — правда, лучше сделать это чуть позже, после нескольких обновлений, чтобы избежать лишних разочарований.