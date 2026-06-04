Накануне на State of Play был презентован геймплей Marvel’s Wolverine. Релиз самого ожидаемого супергеройского проекта года состоится 15 сентября эксклюзивно на PlayStation 5.

В рамках июньской презентации State of Play поклонникам супергеройских франшиз впервые показали детальный геймплей Marvel’s Wolverine, предоставив возможность поразмыслить над тем, что из себя представляет новый проект Insomniac Games.

В частности, разработчики провели расширенную демонстрацию основных механик, и, да — Логан по-прежнему с яростью кромсает противников своими когтями. Сражения выглядят жестоко, кроваво и без лишних церемоний.

Но чем занимается мутант со скелетом из адамантия, помимо того, что превращает врагов в груду израненной плоти? И что именно отличает эту интерпретацию знаменитого героя комиксов от всех предыдущих?

В Kotaku собрали все самое важное, что удалось разглядеть в первом продолжительном игровом ролике эксклюзива для PlayStation 5, а также выяснить из недавних интервью с ведущими авторами проекта.

Wolverine — не игра с открытым миром и не песочница

Новые кадры геймплея показывают, как Росомаха прокладывает себе путь через тщательно выстроенные уровни и зрелищные постановочные эпизоды. По словам разработчиков, Wolverine представляет собой масштабное приключение, охватывающее разные уголки мира, с множеством уникальных локаций для исследования и несколькими подходами к прохождению отдельных столкновений. Однако полной свободы открытого мира здесь ждать не стоит.

Marvel’s Wolverine Marvel

«Могу сказать точно: мы изначально не ставили перед собой задачу сделать игру с открытым миром или песочницу», — рассказал IGN игровой директор Майк Дейли. «Нас интересовало напряженное, динамичное и насыщенное интригами линейное одиночное приключение, и структура миссий полностью отражает этот подход».

В мире игры нет «Людей Икс»

«Пожалуй, самое важное, что стоит понимать: в нашей игре не существует “Людей Икс”», — рассказал Eurogamer творческий директор проекта Маркус Смит.

По его словам, разработчики изначально хотели сосредоточиться на самостоятельной истории Росомахи и выстроить вокруг персонажа отдельный мир. «Наша цель заключалась в том, чтобы рассказать историю именно о Росомахе и показать реальность, в которой мутанты еще не были широко известны обществу», — объяснил Смит.

Впрочем, это вовсе не означает, что о них никто не знает. «Они существуют, и некоторые прекрасно осведомлены об их существовании. Более того, именно такие люди пытаются их уничтожить», — добавил разработчик.

Insomniac Games рассказывает оригинальную историю

События Marvel’s Wolverine разворачиваются в период, когда мутантов по всему миру преследует военизированная группировка «Мародеры» — кибернетически усовершенствованная организация, ведущая настоящую охоту на обладателей сверхспособностей.

Во главе преследователей стоит Боливар Траск — промышленный магнат и миллиардер, убежденный в превосходстве человечества над мутантами. Поклонники комиксов Marvel наверняка узнают это имя: именно Траск считается создателем «Стражей» — гигантских боевых машин, предназначенных для уничтожения мутантов.

При этом место привычных «Людей Икс», основанных Чарльзом Ксавьером, в новой истории занимает «Команда Икс» — своеобразный отряд последней надежды, пытающийся защитить мутантов от надвигающейся угрозы.

Marvel’s Wolverine Marvel

Логан возвращается в состав команды после того, как некоторое время предпочитал действовать в одиночку. В расширенной демонстрации игрового процесса можно увидеть, как он помогает Личу — одному из представителей Морлоков.

Кроме того, разработчики подтвердили, что роль лидера Морлоков по имени Каллисто исполнила известная актриса Дебра Уилсон. В свежем геймплейном ролике также мельком показали и других персонажей вселенной Marvel — в их числе Красный Омега.

Джин Грей и Мистик появятся в игре

Судя по показанному геймплею, Джин Грей и Мистик смогут сражаться бок о бок с Росомахой. Союзники будут помогать Логану в бою, в том числе открывая возможности для особых добиваний, которые становятся доступны после ослабления противников.

Кроме того, у напарников предусмотрены уникальные способности для отдельных игровых ситуаций, включая эпизоды со скрытным прохождением. Остается надеяться, что подобные механики окажутся удачнее некоторых спорных решений из Spider-Man 2.

Саблезубый тоже появится в игре, но не в очевидной роли

Если Джин Грей и другие участники «Команды Икс» помогают Росомахе в сражениях, то отношения Логана с его давним противником складываются совсем иначе.

«Джин может использовать телекинез, чтобы открыть возможность для атаки и помочь разобраться с врагом. А вот во время совместных сцен с Саблезубым все работает по-другому. Вам может показаться, что противник уже у вас в руках, но в последний момент Саблезубый просто отбирает добычу, лишая вас удовольствия поставить точку самому», — рассказал Майк Дейли в интервью Eurogamer.

В Marvel’s Wolverine нельзя будет играть за других персонажей

Несмотря на присутствие союзников, главным и единственным игровым персонажем останется Росомаха.

«Эта игра целиком посвящена Росомахе, и на протяжении всей истории вы будете играть только за него», — объяснил Дейли в разговоре с IGN. «Мы хотели, чтобы внимание игрока на протяжении всего сюжета оставалось сосредоточено именно на этом персонаже».

Логан обладает особыми способностями

Это более мощные атаки, которые можно вплетать между сериями обычных быстрых ударов. Согласно публикации в блоге PlayStation, один из таких приемов называется «Вихревой удар» (Tornado Spin), а другой — «Таран» (Bull Rush).

Кроме того, у него есть шкала ярости

Она постепенно заполняется во время боя: каждый удар, успешное парирование или поверженный противник добавляют очки ярости, хотя со временем ее запас начинает уменьшаться.

Накопленную ярость можно расходовать, например, для активации исцеляющего фактора Логана, повышая его запас здоровья и живучесть. Если же шкала заполнена до предела, Росомаха способен высвободить способность третьего уровня ярости — «стилизованный монохромный взрыв первобытной свирепости, вдохновленный серией комиксов Black, White & Blood от Marvel».

В бою игрокам придётся постоянно выбирать между двумя подходами: тратить ярость на усиление атак и дополнительный урон или же беречь её на случай, когда понадобится экстренное восстановление.

В этой игре Росомаха может погибнуть

«В нашей версии Логан способен умереть, — рассказал Дейли в интервью Eurogamer. — Если его сердце остановится из-за полной потери здоровья, исцеляющий фактор отключится, и он погибнет.

Однако если у него накоплено достаточно ярости, выброс адреналина сможет вновь запустить сердце и вызвать мощный всплеск регенерации, возвращая его в бой.

Именно этот момент отчаянного сопротивления вы видели в игровом трейлере: камера приближается и показывает, как организм Логана преобразует адреналин в жизненные силы. Но после этого наступает период уязвимости: вся ярость израсходована, и если вас снова собьют с ног — второго шанса уже не будет».

По мере получения урона тело Логана будет выглядеть более изувеченным

«Вы буквально сможете наблюдать, как его раны затягиваются в реальном времени во время всплесков исцеления или режима последнего шанса, — рассказал Дейли в интервью IGN. — Кроме того, после завершения схватки он способен стремительно восстановиться, когда может направить всю свою энергию на регенерацию.

Marvel’s Wolverine Marvel

Могу сказать, что мы проделали огромную работу над телом Логана, чтобы оно правдоподобно реагировало на самые разные виды повреждений по всему и при этом сохраняло высокий уровень детализации, необходимый для нашей близкой, предельно натуралистичной камеры».

В Wolverine предусмотрено множество настроек доступности

На официальном сайте студии подробно описаны все игровые параметры. Помимо привычных настроек сложности, визуальных помощников и переназначения кнопок управления, игрокам также позволят тонко регулировать уровень жестокости на экране.

Пресет насилия: умеренный или полный — готовые наборы параметров, влияющие на отображение крови, расчленения и эффектов регенерации.



Динамическая кровь — включает или отключает отображение крови от ударов и ранений как в игровом процессе, так и в кат-сценах.



Расчленение — управляет отображением расчленения: в игровом процессе его можно полностью отключить, а в роликах заменить размытием.



Натуралистичная регенерация — определяет степень видимых повреждений на теле Логана во время игры и сюжетных сцен.

Появится ли Человек-паук в Wolverine?

Скорее нет, чем да.

Смит сообщил Eurogamer, что другие герои Marvel действительно существуют в той же вселенной, что и Логан, однако напрямую в сюжете появляться не будут.

«Будут небольшие отсылки и пасхалки для внимательных поклонников, но никакого кроссовера между Человеком-пауком и Росомахой не планируется», — пояснил он.