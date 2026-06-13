Спустя десятилетия взлетов, падений и бесконечных попыток найти себя в игровой индустрии Джеймс Бонд наконец получил проект, по-настоящему достойный своей лицензии на убийство.

Кинокарьера Джеймса Бонда никогда не была однообразной, и его путь в видеоиграх складывался столь же неровно. Несмотря на богатейшую основу, агент 007 так и не сумел обрести по-настоящему стабильный успех на игровом фронте.

Даже лучшие проекты лишь вскользь касались того, что делает франшизу особенной. По крайней мере, так было до сих пор. 007 First Light видится именно такой игрой про Бонда, какой ее всегда хотелось видеть: с головокружительными погонями по крышам, ожесточенными драками, перестрелками, высокотехнологичными шпионскими гаджетами, скрытными операциями и, разумеется, роковыми красавицами, способными моментально завладеть вниманием нашего героя, — пишет Wolfs Gaming Blog.

Но по-настоящему впечатляет то, как с этим материалом обошлись в IO Interactive. Практически каждая деталь 007 First Light безошибочно передает дух Джеймса Бонда, и при этом игра не превращается в безликое подражание. Напротив, у нее есть собственный характер и собственное лицо.

В этом смысле она напоминает фильмы о Бонде: каждая эпоха, связанная с тем или иным исполнителем роли агента 007, привносила в образ что-то свое, расставляя акценты на разных сторонах персонажа и его мира.

Перед нами по-прежнему Джеймс Бонд, выросший из романов Яна Флеминга и многолетнего кинематографического наследия, но одновременно это и Бонд от IO Interactive — и разработчики явно уверены в выбранном направлении.

События 007 First Light возвращают нас к самому началу карьеры будущего агента 007 в рядах MI6. История стартует в тот момент, когда Бонд еще служит в авиационном подразделении Королевского флота и по воле случая оказывается не в том месте и не в то время.

Именно это запускает цепочку событий, которая приводит его к вербовке в MI6, подготовке в качестве оперативника и, в конечном счете, к получению легендарного номера 007. Однако становление агента — лишь часть истории.

Параллельно Бонду предстоит распутать масштабный заговор, следы которого протянутся через весь мир: от мрачного и дождливого Лондона до роскошных тропических курортов и владений загадочного Короля Пиратов. Настоящее кругосветное приключение в лучших традициях шпионских боевиков.

007 First Light Steam

В центре всей истории, разумеется, находится сам Бонд, и здесь IO Interactive попали в образ практически безупречно. Их версия легендарного шпиона сочетает именно те качества, которые и должны определять агента 007: самоуверенность, обаяние и легкую дерзость.

Порой Бонд слишком уверен в себе и собственных возможностях, однако никогда не переходит ту грань, за которой персонаж начинает вызывать раздражение. Он постоянно балансирует на ее краю, но всякий раз удерживается благодаря острому языку, природной харизме и умению посмеяться над собой.

Даже недостатки здесь превращаются в часть его притягательности. Перед нами именно тот Бонд, каким его привыкли представлять: человек, на которого хочется быть похожим, и мужчина, рядом с которым мечтают оказаться многие женщины.

При этом на протяжении игры персонаж не остается неизменным. Его первоначальная заносчивость нередко отталкивает окружающих, особенно инструктора Гринуэя, чьи взаимоотношения с Бондом становятся одной из самых сильных сторон всей истории.

К финальным титрам приходит отчетливое ощущение, что этот Бонд заметно повзрослел. Он еще не превратился в идеальную версию самого себя, но уверенно движется именно в этом направлении, шаг за шагом становясь тем самым агентом 007, которого знает весь мир.

Отдельной похвалы заслуживает Патрик Гибсон, исполнивший главную роль. Его работа получилась по-настоящему выдающейся. Впрочем, высокий уровень демонстрирует весь актерский состав без исключения.

Этому во многом способствует качественная лицевая анимация, благодаря которой персонажи способны передавать эмоции, настроение и смысл происходящего даже без слов.

В какой-то момент возникает ощущение, что за развитием сюжета можно было бы следить даже с выключенным звуком — настолько выразительно играют лица героев.

И все же главным украшением остается именно Гибсон. Самодовольные ухмылки, фирменные колкости и знаменитые бондовские остроты даются ему с такой естественностью, будто эта роль была предназначена ему с самого начала.

Отдельно стоит похвалить IO Interactive за внимание к первоисточнику. Разработчики не забыли даже о характерном вертикальном шраме на правой стороне лица Бонда — той самой детали, которую поклонники романов Яна Флеминга наверняка узнают с первого взгляда.

Не менее удачно подобран и весь второстепенный актерский состав. Особенно выделяется Гринуэй — наставник, который идеально дополняет молодого Бонда. Это уставший от жизни профессионал старой закалки, которому откровенно надоели самоуверенные выходки и бесконечное бахвальство подопечного.

007 First Light Steam

Однако со временем их отношения заметно меняются. Гринуэй постепенно начинает доверять интуиции Бонда и признает его талант, а сам будущий агент 007 понемногу избавляется от наиболее острых черт своего характера, становясь более зрелым и сдержанным человеком.

К счастью, злодеи в First Light ничуть не уступают главному герою по части харизмы. Особенно ярко проявляет себя один из ключевых антагонистов истории. Сверкающая золотая маска, безграничная уверенность в себе и подчеркнутая театральность делают его воплощением классического бондовского злодея.

Практически в каждой сцене внимание невольно оказывается приковано именно к нему. Опасный, обаятельный и совершенно непредсказуемый, он производит впечатление персонажа, который будто сошел с экрана одного из лучших фильмов об агенте 007.

Главный организатор заговора выглядит менее эффектно и вряд ли сможет войти в число самых харизматичных противников Бонда, однако его мотивы оказываются неожиданно убедительными.

Убежденность в том, что искусственный интеллект способен достичь совершенства лишь через непосредственный опыт взаимодействия с реальным миром, постепенно толкает его на все более рискованные и опасные поступки.

И хотя в основе этих выводов лежит ошибочная логика, понять ход его мыслей и причины, приведшие к подобным решениям, совсем несложно.

Впрочем, первые часы 007 First Light нельзя назвать безупречными. Уже вступительная сцена, целиком построенная по принципу строго заданного маршрута, заставляет ненадолго насторожиться и задуматься о том, какой именно окажется игра дальше.

Да и весь первый акт воспринимается скорее как затянувшееся вступление, чем как полноценное начало основной истории. Некоторые персонажи — один в особенности — а вместе с ними и отдельные сюжетные линии попросту исчезают из повествования.

Особенно это касается одного конкретного героя, который явно напрашивался на возвращение в более поздних главах, но так и не появился вновь.

007 First Light Steam

Однако у подобного неспешного старта есть и свои достоинства. Это игра, которая откровенно не любит спешку и поощряет внимательное изучение мира — наследие Hitman здесь ощущается практически в каждой детали.

Окружение наполнено мелочами, атмосферными штрихами и любопытными наблюдениями, поэтому попытка проскочить сюжет за минимальное время выглядела бы почти кощунством.

Пусть начало временами кажется несколько оторванным от основных событий, зато оно позволяет уделить достаточно внимания самому Бонду: показать его обучение, становление в качестве агента и даже познакомить с людьми, к которым успеваешь искренне проникнуться симпатией.

Вся кампания представляет собой насыщенное 15-20-часовое путешествие по миру классических бондовских приключений. Масштабные взрывы и эффектные постановочные эпизоды здесь соседствуют с размеренными шпионскими операциями под прикрытием, перестрелками, автомобильными погонями и множеством других активностей.

На первый взгляд подобное сочетание могло бы показаться слишком разношерстным, однако на деле игра уверенно удерживает баланс между всеми своими составляющими.

Темп повествования выверен настолько удачно, что каждый новый эпизод появляется именно тогда, когда это необходимо: стоит возникнуть желанию увидеть больше действия — игра тут же поднимает ставки, а когда событиям требуется небольшая передышка, она безошибочно сбавляет обороты и позволяет перевести дух.

Наследие Hitman передается особенно сильно в тех эпизодах, где Бонда выпускают в просторные локации, заполненные толпами людей, разговорами и потенциально полезной информацией.

Конечно, по количеству сюжетных ответвлений, возможностей и скрытых сценариев 007 First Light не стремится соперничать с Hitman, однако в большинстве подобных зон всегда найдется несколько способов добиться поставленной цели.

Если Агент 47 предпочитал тщательно просчитывать каждый шаг задолго до начала операции, то Бонд действует иначе. Он куда лучше приспосабливается к обстоятельствам и использует возможности, которые возникают прямо перед ним.

007 First Light Steam

В одном случае удастся выдать себя за журналиста и спокойно пройти мимо охраны, в другом — обнаружить удачно расположенное окно и проникнуть внутрь обходным путем. Иногда под рукой окажется подходящая маскировка, а порой захочется просто задержаться на месте и понаблюдать за происходящим вокруг.

В создании масштабных живых толп IO Interactive давно нет равных, и в 007 First Light возможности их технологии используются на полную мощность.

Одной из самых любопытных новинок стала механика блефа. Каждый раз, когда Бонд оказывается там, где ему быть не положено, можно потратить специальный ресурс — он восполняется за счет выведения противников из строя и некоторых других действий — чтобы заболтать охранников или случайных свидетелей.

Пользуясь своим природным обаянием, агент выигрывает несколько драгоценных минут, прежде чем окружающие поймут, что их попросту водят за нос.

Подвешенный язык позволяет убедить настороженных охранников в том, что проводится внеплановая проверка безопасности, или, например, сообщить о поступлении партии подозрительных грибов с галлюциногенными свойствами.

Механика отлично вписывается в образ Бонда и работает именно так, как ожидаешь от знаменитого шпиона. А еще по-настоящему поражает объем проделанной работы: для всех возможных ситуаций, в которых агенту приходится выкручиваться с помощью импровизации и откровенного вранья, разработчики записали огромное количество уникальных реплик.

В большинстве случаев скрытное прохождение остается лишь рекомендацией, а не обязательным условием. Если маскировка сорвалась и Бонда раскрыли, всегда можно пустить в ход кулаки и разобраться с проблемой при помощи системы рукопашного боя. А когда противники достают оружие, игра без лишних церемоний напоминает, почему у агента 007 есть лицензия на убийство.

Но к скрытности все же стоит вернуться отдельно. В целом она работает именно так, как можно ожидать: приходится держаться вне поля зрения, использовать укрытия, отвлекать внимание врагов при помощи работающих пылесосов или специальных приманок, а затем бесшумно устранять цели.

007 First Light Steam

Правда, один момент вызывает искреннее недоумение. После нейтрализации противников тела нельзя перетаскивать и прятать, что для игры 2026 года выглядит неожиданно устаревшим решением.

Рукопашные схватки строятся вокруг серии базовых приемов: ударов, уклонений, контратак и захватов, которые особенно полезны против противников, предпочитающих уходить в глухую защиту.

Благодаря анимациям каждая драка ощущается на удивление жесткой и болезненной, а отдельные добивания и вовсе заставляют невольно поморщиться.

Особенно это заметно во время захватов. Бонд без лишних церемоний впечатывает врагов в стены, швыряет их на металлические конструкции, сталкивает на ограждения и использует элементы окружения с такой эффективностью, что некоторые сцены выглядят откровенно беспощадно.

Порой происходящее на экране вызывает вполне искренний дискомфорт — настолько убедительно поставлены отдельные моменты.

На фоне рукопашного боя перестрелки производят куда менее яркое впечатление. Сама механика стрельбы работает вполне добротно: оружие ощущается неплохо, прицеливание не вызывает нареканий, однако конкурировать с лучшими представителями жанра игра явно не собирается. Впрочем, разработчики нашли способ сделать боевые столкновения интереснее за счет сочетания разных систем.

Огнестрельное оружие и рукопашные приемы здесь постоянно переплетаются между собой, создавая множество эффектных ситуаций. Например, силовой бросок способен выбить оружие из рук противника, после чего его можно буквально поймать на лету и немедленно открыть огонь.

При желании врагов можно обезоруживать точными выстрелами, выбивая пистолеты и автоматы из рук, или полностью выводить их из боя, метко простреливая колени. Есть и другие любопытные приемы, которые игра предпочитает оставить для самостоятельных открытий.

Поначалу возникает соблазн воспринимать 007 First Light как тактический боевик с активным использованием укрытий, однако довольно быстро становится понятно, что это не совсем тот случай. На экране часто появляется сразу несколько противников, которые не дают спокойно отсидеться за ближайшей стеной и постоянно идут в наступление.

Стоит принять правила игры и начать действовать агрессивнее — постоянно перемещаться, вести огонь на ходу и время от времени отправлять очередного противника в стену мощным захватом — как сражения начинают приносить куда больше удовольствия. И это вполне соответствует самому Бонду. Этот герой никогда не был мастером выжидательной обороны.

Еще одной сильной стороной игры стала работа со звуковым сопровождением. Знаменитая музыкальная тема Джеймса Бонда используется здесь очень дозированно и именно поэтому производит настолько сильный эффект.

Композиторы не злоупотребляют культовой мелодией и не вставляют ее при каждом удобном случае. Зато в ключевые моменты — во время побегов, напряженных противостояний или особенно важных сцен — она звучит именно тогда, когда это необходимо.

007 First Light Steam

И каждый такой эпизод попадает точно в цель. Стоит знакомым нотам вступить в нужный момент, как по коже мгновенно пробегают мурашки. Именно так и должна работать музыка в истории про агента 007.

Какой же фильм о Джеймсе Бонде обходится без хитроумных устройств от легендарного Кью? В версии 007 First Light знаменитый изобретатель предстает не эксцентричным чудаком, а человеком исключительной выдержки и мудрости.

Спокойный, рассудительный и почти по-отечески заботливый, он становится для молодого Бонда одной из немногих фигур, на которые действительно хочется равняться.

Главной звездой среди шпионских игрушек вполне заслуженно можно назвать часы Q-Watch. По сути, это настоящий многофункциональный инструмент разведчика, способный заменить целый арсенал оборудования.

С их помощью можно взламывать электронные системы, обнаруживать противников, выводить из строя элементы безопасности и значительно облегчать скрытное прохождение.

Впрочем, одними часами набор не ограничивается. В распоряжении агента оказываются дымовые гранаты, компактная ракетная установка, камера с оглушающим эффектом и множество других полезных устройств.

Особенно удачным решением выглядит отравленный дротик: после попадания жертва чувствует себя настолько плохо, что перестает обращать внимание на происходящее вокруг, позволяя беспрепятственно пройти мимо. Не менее полезным оказывается и лазерный резак, открывающий доступ к альтернативным маршрутам и скрытым проходам.

И что особенно приятно, далеко не все возможности удается обнаружить сразу. Даже после прохождения остается ощущение, что часть интересных решений и необычных способов выполнения заданий осталась незамеченной.

А вот система ресурсов, лежащая в основе использования гаджетов, вызывает куда больше вопросов. Практически каждое специальное устройство расходует заряд, который необходимо пополнять за счет материалов, разбросанных по игровому миру. Проблема заключается в том, что этих ресурсов настолько много, что их сбор очень быстро превращается в механическую рутину.

Поскольку нехватка припасов возникает крайне редко, сама система практически не заставляет принимать какие-либо осмысленные решения. Вместо этого она лишь добавляет лишний уровень управления инвентарем и побуждает обшаривать каждую комнату в поисках очередной порции деталей.

007 First Light Steam

Простая система восстановления по таймеру вполне могла бы решить ту же задачу гораздо изящнее, избавив игру от ненужной возни и внезапных приступов клептомании.

Тем, кто ценит продолжительное прохождение и высокий потенциал для повторных забегов, 007 First Light действительно способна предложить повод вернуться после финальных титров. Возможность попробовать другие подходы к выполнению заданий и исследовать альтернативные маршруты здесь присутствует. Однако назвать этот аргумент по-настоящему весомым все же сложно.

Во-первых, большинство доступных вариантов игра позволяет изучить уже во время первого прохождения, не заставляя безвозвратно выбирать одну-единственную линию поведения.

Во-вторых, несмотря на достойное разнообразие способов достижения целей, перед нами все-таки не Hitman: World of Assassination. Да и, если честно, 007 First Light никогда не планировала ею стать.

Впрочем, на этом контент за пределами основной кампании не заканчивается. В главном меню доступен отдельный режим под названием TacSim, предлагающий набор дополнительных испытаний в форматах Escalations и Operations.

Режим Escalations отправляет игроков на уже знакомые локации из сюжетной кампании, где необходимо выполнять специальные задания, последовательно продвигаясь через три уровня сложности.

Условия могут быть самыми разными: выбить определенное количество оружия из рук противников, столкнуть нескольких врагов с уступов или выполнить другие нестандартные задачи, требующие более глубокого понимания игровых механик.

Operations устроены несколько иначе. Эти сценарии разворачиваются на крупных картах из основной истории и предоставляют заметно больше свободы действий.

Пока что содержимое TacSim производит довольно скромное впечатление. На текущем этапе режиму откровенно не хватает объема, чтобы рассматривать его как полноценное дополнение к кампании или серьезный повод задержаться в игре надолго. Впрочем, списывать его со счетов преждевременно.

IO Interactive уже представила подробный план дальнейшей поддержки проекта, а значит, со временем TacSim вполне может превратиться в куда более масштабную и насыщенную площадку для повторных прохождений.

Безусловно, главное достижение 007 First Light заключается даже не в увлекательном игровом процессе, хотя и с ним у проекта все более чем в порядке.

Настоящий успех игры — в том, что ей удалось подарить миру новую версию Джеймса Бонда, персонажа, который носит легендарное имя с той же дерзкой уверенностью, что и лучшие экранные воплощения агента 007. Этот Бонд настолько органично вписывается в историю франшизы, будто всегда был ее неотъемлемой частью.