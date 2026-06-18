Когда в 2022 году ФИФА и EA завершили сотрудничество, продолжавшееся три десятилетия, президент Федерации Джанни Инфантино заявил, что новая серия станет «лучшей». В Video Games Chronicle дали оценку первой попытке и пришли к весьма печальному выводу.

Если быть до конца справедливыми к Delphi Interactive — малоизвестной компании из Калифорнии, которая называет себя «архитекторами 007 First Light», хотя, судя по всему, занималась скорее организацией лицензирования для IO Interactive, нежели непосредственно разработкой игры — стоит признать: выпуск лицензированных проектов по мотивам реальных событий всегда был непростой задачей, особенно в условиях горящих сроков.

Достаточно вспомнить другой проект о Джеймсе Бонде — GoldenEye 007 от Rare. Именно он когда-то доказал, что лучшие игры по лицензии зачастую рождаются тогда, когда разработчикам дают дополнительное время на доводку.

Не случайно релиз состоялся почти через два года после выхода фильма в кинотеатрах. Однако когда лицензия привязана к спортивному турниру, который завершится уже через месяц, подобная роскошь становится недостижимой.

И вот перед нами FIFA World Cup: Launch Edition — эксклюзив Netflix, который, кажется, буквально пропихнули через производственный цикл с такой скоростью, словно это штрафной удар Роберто Карлоса. К сожалению, в итоге игра промахнулась мимо цели столь же досадно, как когда-то пенальти Роберто Баджо.

Проект создавался совместно с Refactor Games — и есть подозрение, что именно эта студия выполнила львиную долю реальной разработки благодаря команде бывших сотрудников EA Sports и 2K, тогда как Delphi, похоже, сосредоточилась преимущественно на вопросах лицензирования.

FIFA World Cup выступает официальной игрой турнира, который будет оставаться в центре внимания футбольного мира вплоть до финального матча 19 июля.

На данный момент в игре доступны стандартный режим Kick-Off, режим Tournament, где можно выбрать одну из 48 сборных, пробившихся на чемпионат мира, и пройти реальный групповой этап, а также отдельный режим Penalty Shootout. Пока что на этом список контента заканчивается.

Впрочем, ключевое здесь — именно «пока что». Судя по всему, Netflix строит вокруг проекта долгосрочные планы. На это прямо намекает приставка Launch Edition в названии: ни Delphi, ни Refactor не считают нынешнюю версию окончательным вариантом игры. И этот факт также стоит учитывать при ее оценке.

Впрочем, оценивать игру можно только по тому, что находится перед глазами здесь и сейчас. А на данный момент содержимого в FIFA World Cup: Launch Edition откровенно немного.

FIFA World Cup: Launch Edition Video Games Chronicle X FIFA World Cup: Launch Edition

Как и многие другие эксклюзивы Netflix, игра запускается через облачный сервис и транслируется на телевизор или ПК. Для подключения необходимо открыть приложение Netflix Controller на смартфоне, отсканировать QR-код и связать устройство с игрой. Поддержки традиционных геймпадов здесь нет.

На практике все сводится к уже хорошо знакомой схеме виртуального управления. Левая половина экрана смартфона выполняет роль аналогового стика, тогда как правая отвечает за игровые действия.

В случае FIFA World Cup справа размещен большой квадрат управления: короткое касание выполняет пас, удерживание включает рывок, движение пальцем рисует траекторию навеса или удара, а если провести линию и задержать палец в конце движения, получится разрезающая передача в свободную зону.

Проблема заключается не столько в самом управлении. Для облачной игры отклик здесь вполне приемлемый. Настоящая беда скрывается глубже — в фундаментальных механиках. Команды игрока либо работают чересчур эффективно, либо, наоборот, оказываются до раздражения непредсказуемыми.

Передачи на ход проходят подозрительно часто, поэтому очень быстро становятся главным оружием в любой атаке. С навесами особых проблем нет, а вот с ударами ситуация куда страннее: футболисты нередко попросту игнорируют команду пробить по воротам, предпочитая сначала дать мячу пару раз отскочить от газона. К этому моменту выгодная позиция обычно теряется.

Зато если удар все же состоится, точность оказывается почти комичной. Здесь игроки больше напоминают принцессу Лею, чем штурмовиков из «Звездных войн»: даже в 27 метрах от ворот можно практически не сомневаться, что мяч полетит в створ. Более того, велика вероятность, что он окажется в сетке.

Вратари в FIFA World Cup совсем не похожи на элиту мирового футбола. Скорее они напоминают отцов, которых случайно выдернули из толпы на школьной ярмарке и поставили в ворота отражать удары детей за символическую плату. Стоит лишь попасть в створ — и голы начинают сыпаться с завидной регулярностью.

FIFA World Cup: Launch Edition Video Games Chronicle X FIFA World Cup: Launch Edition

Если сейчас вам кажется, что ситуацию можно исправить простым повышением сложности, то вынужден разочаровать: такой возможности здесь нет. Уровни сложности попросту отсутствуют. А когда вы уже на третьем матче способны взять сборную Шотландии и обыграть Испанию — дальнейший путь развития заканчивается. Игра больше не предлагает никаких вызовов.

Не радует игра и с визуальной точки зрения. Игровое сообщество давно славится любовью к преувеличениям: стоит какому-нибудь проекту выглядеть чуть скромнее очередной технологической витрины вроде Forza Horizon 6, как в ход моментально идут заявления уровня «да это же игра эпохи PS2».

Визуально FIFA World Cup действительно выглядит так, словно затерялась где-то среди футбольных симуляторов времен PlayStation 3 и Xbox 360 — причем далеко не самых впечатляющих представителей той эпохи.

Модели футболистов, по крайней мере, тех игроков, которые получили индивидуальные лица, выполнены вполне сносно. Огромный лоб Лоуренса Шенкленда узнается в ста процентах случаев, а большинство звездных футболистов можно определить с первого взгляда, пусть сами модели и отличаются предельной простотой.

Официальная лицензия тоже приносит свои дивиденды: формы сборных соответствуют реальности, хотя и страдают от низкого разрешения текстур, стадионы воспроизведены корректно.

Дополняет это ощущение путешествия в прошлое и комментаторское сопровождение, которое совершенно органично смотрелось бы где-нибудь во времена первой PlayStation. За микрофоном работают Клайв Тайлдсли и Энди Таунсенд — оба когда-то уже комментировали матчи в футбольных играх EA, так что опыта им явно не занимать.

Тем удивительнее слышать многочисленные огрехи. Фамилии игроков регулярно произносятся неверно. Не лучше обстоят дела и с названиями сборных: отдельно записанные реплики грубо вставлены в шаблонные фразы и зачастую звучат так, словно были взяты из совершенно разных записей.

Самые вопиющие моменты возникают тогда, когда Тайлдсли внезапно пускается в очередную — нередко весьма продолжительную — лекцию о какой-нибудь стране-участнице турнира. В этот момент все остальные события на поле словно перестают для него существовать. Комментарии к ним складываются в невидимую очередь и терпеливо ждут, пока рассказчик закончит свою историческую справку.

Между тем один аспект игры действительно можно назвать удачным, хотя ирония заключается в том, что он имеет наименьшее значение для футбольного симулятора. Речь о музыкальном сопровождении.

В меню собрана весьма достойная подборка лицензированных композиций. Правда, ситуация становится немного неловкой из-за присутствия Song 2 группы Blur и Rockefeller Skank от Fatboy Slim.

Именно эти треки когда-то служили музыкальными визитными карточками FIFA 98 и FIFA 99 соответственно — игр, которые, если уж говорить откровенно, до сих пор способны подарить больше удовольствия, чем FIFA World Cup: Launch Edition.

На этом фоне особенно грустно наблюдать, во что со временем превратилась серия FIFA World Cup. Многие ветераны футбольных симуляторов наверняка прекрасно помнят великолепную World Cup France 98 для PlayStation, Nintendo 64 и Sega Saturn — ту самую игру с легендарным вступлением под Chumbawamba.

Тогда разработчики позволяли разблокировать пятнадцать классических матчей чемпионатов мира и заново переживать их с использованием реальных сборных.

Позже EA выпускала отдельные игры, посвященные чемпионатам мира 2002, 2006, 2010 и 2014 годов. Даже когда компания отказалась от полноценных самостоятельных релизов, турнир продолжал получать достойное представительство в виде масштабных дополнений для FIFA 18 и FIFA 23.

FIFA World Cup: Launch Edition Video Games Chronicle X FIFA World Cup: Launch Edition

Нынешняя же FIFA World Cup: Launch Edition выглядит весьма скромно и заставляет невольно вспоминать времена, когда подобные проекты были полноценным событием сами по себе.

Осознавать, что у World Cup France ’98, вышедшей 28 лет назад — в последний раз, когда сборная Шотландии участвовала в чемпионате мира — было больше возможностей и режимов, чем у нынешней игры, довольно печально. Это наглядно показывает, насколько бездарно стороны распорядились имеющимся потенциалом.

И все же разработчики попытались придумать стимул продолжать играть после победы на чемпионате мира в режиме Tournament. За каждую победу начисляются монеты, которые можно тратить на улучшение характеристик футболистов.

Каждый игрок способен получить до трех уровней усиления. Дополнительные монеты также выдаются за выполнение простых ежедневных заданий — сыграть матч в Kick-Off, нанести три удара по воротам и так далее.

Правда, учитывая, насколько легкой игра ощущается в данный момент, идея сделать своих футболистов еще сильнее выглядит странно.

Сложно не испытывать определенного сочувствия к разработчикам проекта, который был анонсирован всего шесть месяцев назад и фактически создавался в авральном режиме под жестко установленную дату релиза в середине июня.

В официальном заявлении, посвященном объявлению даты выхода игры, Netflix прямо отмечала, что проект «представляет собой наш “стартовый свисток” — динамичную и упрощенную игру, которая будет развиваться со временем, но уже сейчас позволяет ощутить азарт участия в этом историческом чемпионате мира».

Именно поэтому здесь все же можно разглядеть определенный потенциал. Подобно тому как Konami сумела постепенно исправить положение eFootball после провального запуска — который, стоит уточнить, все равно был заметно лучше нынешней FIFA World Cup: Launch Edition — существует вполне реальная вероятность, что после завершения чемпионата мира этот игровой фундамент продолжит развиваться и совершенствоваться в рамках будущей полноценной игры FIFA, которая, вероятно, появится позже.

Однако если оценивать проект в его нынешнем состоянии, то в роли официального игрового сопровождения крупнейшего спортивного турнира планеты FIFA World Cup: Launch Edition выглядит недоработанной. Это слишком сырой продукт, который попросту не соответствует масштабу и значимости события, которому посвящен.