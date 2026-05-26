В The Guardian рассказали о достоинствах последнего симулятора автогонки от Playground Games.

Серия Forza Horizon всегда держалась на ощущении драмы. И дело не только в напряжении самих гонок, но и в том, как окружающий мир работает на атмосферу — рассвет над плотной городской застройкой, тяжелые дождевые тучи над долиной, отблески света на мокрой трассе.

В Forza Horizon 6 хватает моментов, способных буквально выбить воздух из легких: например, когда после густого леса или длинного тоннеля вдали внезапно возникает силуэт Фудзи — окутанный дымкой, величественный, будто идеальный образ вулкана, существующий вне времени.

Поклонники серии годами ждали, когда Horizon наконец доберется до Японии. И вот она здесь — целая страна, переосмысленная, сжатая и собранная в огромную автомобильную площадку мечты.

Во многом Forza Horizon 6 остается верна фундаменту, на котором серия строилась все эти годы. Вы по-прежнему оказываетесь в центре масштабного фестиваля скорости, путешествуете по гигантской карте, усыпанной гонками, испытаниями и активностями, зарабатываете репутацию, побеждая в заездах, и постепенно пополняете внушительный гараж новыми авто.

Впрочем, без изменений не обошлось. На этот раз игра не делает из вас готовую легенду с первых минут — путь начинается с роли новичка, которому еще только предстоит пробиться на фестиваль.

Для участия в главном событии нужно проходить квалификацию — Playground вновь вернула систему постепенного открытия новых уровней соревнований, благодаря чему прогресс ощущается куда отчетливее, почти как в ранних частях серии.

Первое время приходится греметь подвеской на скромных автомобилях класса C, участвуя в более простых заездах, и лишь спустя время открывается возможность бросить вызов настоящим монстрам вроде Ferrari J50 или Lamborghini Huracán.

Продвижение в игре 2026 года не ограничивается исключительно победами в гонках — хотя без них, разумеется, никуда. Репутация также идет по нарастающей за счет испытаний вроде скоростных радаров и прыжков, а еще благодаря эффектному вождению во время свободных поездок по открытому миру: затяжным дрифтам, красивым перекладкам и прочим трюкам, превращающим обычную езду в настоящее шоу.

При этом развитие в автосиме — это нечто большее, чем фестиваль и все, что с ним связано. В игре реализовано отдельное направление под названием Discover Japan — серия автомобильных путешествий по самым живописным уголкам страны. Пока вы мчитесь по трассам со скоростью под 240 км/ч, сопровождающий рассказывает о местных достопримечательностях и знаковых местах, мелькающих за окном.

В Horizon 6 нашлось место даже своеобразной подработке в духе Crazy Taxi: ее смысл различается в развозе заказов на маленьком и невероятно уютном грузовичке, позволяя последовательно открывать более прибыльные доставки.

Деньги, естественно, уходят прежде всего на автомобили. И спустя примерно двадцать часов в гараже уже скапливается коллекция, ради которой некоторые миллиардеры наверняка без раздумий сократили бы половину своей компании.

Aston Martin Vulcan, небесно-голубой Jaguar XJ220 S, классический Audi Quattro образца 1986 года — список быстро начинает напоминать каталог автомобильной мечты.

Само собой, каждая машина выполнена с практически маниакальным вниманием к деталям. Как и раньше, автомобили можно перекрашивать, покрывать винилами или вовсе исследовать пользовательские площадки, выискивая лучшие кастомные раскраски.

Впрочем, не одними машинами богат контент Horizon 6. По всей карте разбросаны дома, которые можно покупать, обустраивать и вместе с тем — прокачивать собственный гараж, переделывая его под полноценный выставочный зал для других игроков.

Они могут заходить в гости и рассматривать вашу коллекцию — почти как в Animal Crossing, только вместо уютного деревенского быта здесь все пропитано бензином, ревом моторов и демонстративной любовью к дорогим тачкам.

Впрочем, все это не имело бы никакого значения, если бы Forza Horizon 6 не справлялась с главным — ощущением, предаваемым в процессе вождения.

К счастью, именно здесь игра раскрывается по полной. Гоночные события охватывают буквально все типы покрытия и ландшафта: тесные городские улицы, размокшие поля, изнурительные подъемы и извилистые горные трассы. И что особенно важно — каждая машина ведет себя безупречно.

Jeep Trailcat буквально вгрызается в грязь, словно массивный внедорожный якорь, тогда как Honda NSX-R GT проходит повороты с такой скоростью, будто ее забыли привязать к законам физики.

На асфальте шины всегда оставляют пространство для эффектных заносов — все-таки речь идет о Японии, стране, где дрифт давно возвели в отдельную культуру — однако управление остается достаточно отзывчивым, чтобы в последний момент вытащить машину из скольжения и не улететь в кусты.

В городских заездах и горных маршрутах ключевым навыком становится грамотная работа с торможением. Местные повороты не прощают ошибок: они узкие, резкие и требуют практически ювелирной точности на входе.

Зато во время гонок по пересеченной местности игра, наоборот, позволяет действовать куда свободнее — скользить, ошибаться и нестись вперед почти на чистом адреналине.

Чувство одиночества в Horizon 6 также старательно попытались скрыть. Да, игру вполне можно воспринимать как масштабную одиночную кампанию, но если вы подключены к сети, дороги постоянно наполнены другими участниками фестиваля.

Кампанию разрешено проходить не только против ИИ-соперников, но и против реальных игроков, а режим Horizon Play! и вовсе превращает происходящее в хаотичный фестиваль соревновательных активностей с участием десятков человек.

Во время тестирования сетевой код показал себя на удивление стабильно: без серьезных сбоев, с минимальными задержками между заездами и практически без раздражающих технических шероховатостей.

А если захочется собрать друзей и на полной скорости промчаться по маршруту Hakone Nanamagari, попутно выбивая штрафы со всех дорожных камер ради чистого веселья — игра спокойно позволяет и это.

Если и искать у Forza Horizon 6 слабое место, то версия Токио в игре временами видится недостаточно… токийской.

Все знаковые точки города воссозданы с впечатляющей точностью и узнаются моментально — радиовышка, кварталы Акихабары, легендарный перекресток Сибуя — вот только без плотных потоков пешеходов, городского шума, уличной моды и того самого непрерывного ритма мегаполиса местная атмосфера временами кажется слишком стерильной.

В отдельных моментах Токио и вовсе начинает напоминать декорацию из какого-нибудь постапокалиптического мира.

Парадоксально, но едва ли не лучший способ прочувствовать город — наблюдать за ним со стороны. Например, во время поездок вдоль побережья региона Ито, когда небоскребы вдали переливаются под солнечным светом, формируя почти открыточный городской пейзаж.

Впрочем, ожидать от гоночной игры настолько же насыщенного и живого Токио, каким его показывала серия Yakuza, вероятно, было бы слишком оптимистично.

Во всем остальном перед нами все тот же привычный Forza Horizon Festival — огромная карта с впечатляющим разнообразием ландшафтов и сезонов, сотнями активностей и автомобилями, разбросанными по всему миру.

Фирменная модель управления по-прежнему остается интуитивной, но вместе с тем не скатывается в схематизм и сохраняет необходимый уровень сложности.

Forza Horizon 6 делает ставку на масштаб и визуальную выразительность окружения, одновременно предлагая более продуманную систему прогрессии и внушительный набор опций доступности. Среди них — полностью автоматическое вождение, мгновенные перемещения без ограничений и режим повышенной контрастности для игроков с разными потребностями.

При этом шестая часть не пытается радикально переизобрести формулу серии. Здесь нет революционных механик, способных привлечь совершенно новую аудиторию, однако от Horizon 6 это и не требуется.

В конце концов, для большинства людей это едва ли не единственная возможность оказаться за рулем Porsche 911 GT3, включить Yellow Magic Orchestra и отправиться в сторону парковки Дайкоку, ставшей настоящей автомобильной легендой Японии.

И уже хотя бы за подобные моменты — вместе с десятками других — создателей этой удивительно красивой игры действительно хочется поблагодарить.