The Athletic вспомнил самые безумные и нелепые удаления в истории английской Премьер-лиги.

Иногда красные карточки вызывают жгучее чувство несправедливости. Но бывают и такие, которые спустя время вызывают лишь недоумение. Или, что еще лучше, гомерический хохот.

Некоторые удаления — это просто невезение, некоторые вполне заслуженны, но есть редкая и куда более интересная категория: чистое безумие.

В этом сезоне поклонники Премьер-лиги уже стали свидетелями трех подобных случаев.

Сразу оговоримся: эта статья посвящена странным выходкам игроков, а не грубым ошибкам судей. Например, знаменитое удаление из-за ошибки в идентификации с участием Кирана Гиббса и Алекса Окслейд-Чемберлена на «Стэмфорд Бридж» в марте 2014-го сюда не войдет, каким бы ужасным ни было решение арбитра.

От дерганья за волосы до игры рукой, от огня по своим до полной потери рассудка — ниже 10 самых глупых красных карточек в истории АПЛ.

Шесть минут безумия «Эвертона», 2026 год

Обычно красные карточки из разряда «странные» случаются в Премьер-лиге раз в несколько туров. Поэтому увидеть сразу две за шесть минут в концовке недавнего матча «Эвертона» с «Вулверхэмптоном» (1:1) — это редкое «удовольствие».

Поклонники женского футбола сразу скажут вам, что дерганье за волосы — это автоматическое удаление. Вспомните красную карточку Катрин Хендрих в четвертьфинале Евро-2025 (Германия против Франции) или прямую красную Инес Беллуму из «Вест Хэма» за такой же фол на Алиссе Томпсон из «Челси» в сентябре.

Майкл Кин globallookpress.com

В мужском футболе это встречается куда реже по очевидным причинам (прически короче). Автор гола в составе «Эвертона» Майкл Кин явно забыл об этом редко используемом пункте правил, когда решил дернуть за косички Толу Арокодаре, за что и был удален после просмотра VAR на 83-й минуте. «Эвертон» уже подал апелляцию на это решение.

Джек Грилиш решил проявить чрезмерную солидарность. Вингер, выступающий за «ирисок» на правах аренды из «Манчестер Сити», сначала получил желтую карточку за споры по поводу удаления Кина. Три минуты спустя, все еще обиженный на рефери Томаса Кирка, он саркастически поаплодировал арбитру, когда тот назначил штрафной в его же пользу. Это привело к автоматической второй желтой, и Грилиш отправился в раздевалку вслед за Кином.

38-секундное удаление Джеррарда, 2015 год

Продолжая тему молниеносных красных карточек: появление Стивена Джеррарда в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2) стало поистине уникальным случаем.

Стивен Джеррард globallookpress.com

В марте 2015-го капитан «Ливерпуля» вышел на замену в перерыве встречи на «Энфилде», когда его команда уступала со счетом 0:1. Это был его 30-й и последний выход в этом историческом противостоянии. Смог ли Джеррард создать памятный момент?

Да, есть нюанс. После возобновления игры не прошло и минуты, как начались жесткие стыки. Джеррард отреагировал на крепкий подкат Андера Эрреры, намеренно наступив на испанского полузащитника.

Стиви Джи незамедлительно получил прямую красную, а позже извинился перед партнерами и фанатами «Ливерпуля».

Правило паса назад «ломает» Саймона Трейси, 1992 год

На ум приходит фраза «полная паника».

Правило паса назад, запрещающее вратарям брать мяч в руки после преднамеренной передачи от партнера, было введено в 1992 году, чтобы увеличить темп игры. В данном случае оно определенно обеспечило зрителям шоу.

На заре действия этого правила, в сентябре 1992-го, вратарь «Шеффилд Юнайтед» Саймон Трейси стал его, скажем так, «рекламным лицом». Получив пас, он попытался пойти в дриблинг против набегающего игрока «Тоттенхэма». Вместо этого он упустил мяч в аут, безуспешно попытался отобрать его у болбоя, а затем просто снес игрока «шпор», который пытался быстро ввести мяч из аута, пока Трейси потерял позицию.

Лайнсмен, мимо которого Трейси пронесся, чтобы совершить этот регбийный захват, наблюдал за всем из первого ряда. Неудивительно, что голкипера удалили.

Вратарские подвиги Стивена Тейлора, 2005 год

Справедливости ради, это был отличный сейв. Вот только полевым игрокам нельзя этого делать.

Защитник «Ньюкасла» Стивен Тейлор остался последним рубежом перед Дариусом Васселлом из «Астон Виллы», который выходил на пустые ворота. Тейлор пожертвовал собой, чтобы удержать счет 1:0, заблокировав удар Васселла рукой.

Стивен Тейлор globallookpress.com

Он не первый и не последний полевой игрок, вынужденный исполнять обязанности вратаря, но он сделал свое удаление незабываемым благодаря реакции. Тейлор рухнул на газон так, будто его подстрелил снайпер, явно пытаясь сделать вид, что мяч попал ему в корпус, а не в руку.

Судья Барри Найт не впечатлился: Тейлору явно не хватило театрального мастерства, чтобы остаться на поле.

Но самое смешное, что это была даже не самая известная красная карточка в том матче…

Война Ли Бойера и Кирона Дайера, 2005 год

Эта пара красных карточек остается практически уникальным случаем в истории Премьер-лиги. Болельщики еще могут понять и поддержать своего игрока, если того удалили за то, что он вступился за своих перед соперником. Но Бойер и Дайер пустили в ход кулаки друг против друга при счете 0:3.

Ли Бойер и Киран Дайер globallookpress.com

В некотором смысле напряжение за кулисами копилось давно, и драка назревала. Но то, как она взорвалась прямо на поле, и последующие события с наспех организованной пресс-конференцией — где Дайера и Бойера выставили перед журналистами, словно нашкодивших школьников в кабинете директора, — это было беспрецедентно.

Рикардо Фуллер дает пощечину Энди Гриффину, 2008 год

Этот случай не дотянул до зрелищности драки Дайера и Бойера, в основном потому, что партнеры быстрее разняли участников. Но красная карточка Фуллера за пощечину капитану «Стока» — еще одна классика жанра.

Рикардо Фуллер globallookpress.com

Вскоре после того, как Карлтон Коул из «Вест Хэма» сравнял счет, повторы показали, как Гриффин и Фуллер медленно бредут друг к другу. Это был явно неприятный, но относительно заурядный обмен любезностями, пока Фуллер не потянулся через разделявшего их одноклубника и не отвесил своему капитану пощечину. «Сток» проиграл тот матч.

Позже Гриффин в программке к матчу описал это как «спор в пылу момента». Казалось, они зарыли топор войны, играя вместе за «Сток» до ухода Гриффина в январе 2010-го. Фуллер позже сказал, что это «сделало нас сильнее». Возможно, упражнение «падение на доверие» на тренировках было бы куда лучшей идеей.

Срыв Идрисса Гейе, 2025 год

Прошло 17 лет, прежде чем в АПЛ кого-то снова удалили за удар партнера по команде. Впрочем, красная карточка Гейе в гостевом матче с «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года померкла по сравнению с примерами выше.

Гейе и Майкл Кин (да-да, снова он!) начали высказывать друг другу претензии на 13-й минуте. После небольшой толкотни Гейе дал пощечину своему партнеру.

Конфликт Майкла Кина и Идрисса Гейе globallookpress.com

Единственным спасением могло бы стать признание силы удара «незначительной», но рефери Тони Харрингтон так не посчитал.

Главный тренер Дэвид Мойес заявил, что команда быстро забыла этот инцидент, добавив: «Нам нужна страсть. Мы не всегда хотим видеть ее в том виде, в каком она проявилась в понедельник вечером, но мы определенно хотим видеть эту страсть и самоотдачу от всех игроков».

Тот факт, что «Эвертон» в итоге выиграл благодаря голу Кирнана Дьюзбери-Холла, безусловно, помог смягчить удар.

Сеск Фабрегас лупит мячом в Криса Бранта, 2015 год

Сейчас Фабрегас может вспоминать об этом со смехом, но выходки бывшего полузащитника «Челси», «Арсенала» и сборной Испании в той игре стали квинтэссенцией редкого провального дня для «Челси» в сезоне 2014/15.

Сеск Фабрегас globallookpress.com

«Вест Бромвич» обыграл уже коронованных чемпионов Жозе Моуринью со счетом 3:0 в мае 2015-го. Большую часть матча «синие» играли вдесятером. Команда Тони Пьюлиса вела в счете благодаря голу Сайдо Берахино, когда рефери Майку Джонсу пришлось успокаивать толпу игроков в штрафной площади.

Если Фабрегас, находившийся ближе всех к бесхозному мячу на другом краю штрафной, действительно намеревался попасть Крису Бранту в голову, то это был ювелирный навес.

Но, скорее всего, ему просто наскучила затянувшаяся разборка, и он, не особо задумываясь о траектории, со всей силы пнул мяч в гущу игроков.

«Челси» в итоге проиграл — это было одно из всего лишь трех поражений «синих» в том чемпионском сезоне.

Прицельный «выстрел» Юссуфа Мулумбу, 2013 год

А вот здесь всё точно было намеренно, да еще и исполнено с впечатляющей точностью.

В матче марта 2013 года «Вест Бромвич» проигрывал «Вест Хэму», шло компенсированное время. Мулумбу был решительно не в духе, когда Гари О’Нил нагло попытался прихватить его сзади, пока Юссуф пытался вырваться со своей половины поля.

Юссуф Мулумбу globallookpress.com

Прежде чем рефери Андре Марринер успел свистнуть, Мулумбу буквально взял дело (и мяч) в свои руки: он схватил мяч и с силой пнул его прямо в О’Нила.

Это не нанесло особого вреда игроку «Вест Хэма» (и недавно назначенному тренеру «Страсбурга»), тогда как Мулумбу был удален.

Ультра-эффективная двойная желтая Габриэля Мартинелли, 2022 год

«Я никогда не видел ничего подобного», — сказал Микель Артета после победы «Арсенала» над «Вулверхэмптоном» (1:0) в феврале 2022 года.

Испанец говорил не о победном голе, а о редком «достижении» Мартинелли: бразилец умудрился получить три карточки — две желтые и, как следствие, красную — в течение нескольких секунд.

Габриэл Мартинелли globallookpress.com

При счете 1:0 Мартинелли толкнул Даниэля Поденсе, пытаясь задержать вбрасывание аута. Рефери Майкл Оливер позволил продолжить игру (принцип преимущества), и Мартинелли, погнавшись за Шикиньо, явно подумал, что прошло достаточно времени, чтобы Оливер забыл старые обиды.

Как бы не так. Мартинелли сфолил, остановив прорыв форварда «Вулвз», после чего Оливер подозвал его к себе и предъявил желтые карточки за оба фола по очереди, отправив бразильца отдыхать.