The Athletic выясняет, каким футболистам стоит сменить команды в летнее трансферное окно 2026 года.

Новость о том, что Энтони Гордон близок к переходу из «Ньюкасла» в «Барселону», — лишь первый из многих громких трансферных сюжетов этого лета. Некоторые звёзды АПЛ из клубов середины и нижней части таблицы находятся в поле зрения участников Лиги чемпионов.

С другой стороны, есть футболисты, которым может пойти на пользу переход в клуб, где конкуренция за игровое время будет менее жёсткой. Кроме того, несколько известных исполнителей остаются без контракта и будут доступны как свободные агенты.

Предлагаем вспомнить некоторых игроков Премьер-лиги, которые этим летом могут искать себе новую команду.

Матеуш Фернандеш

После двух кряду сезонов, в которых он ярко проявил себя в командах, вылетевших из АПЛ, 21-летний Матеуш Фернандеш наверняка уже доказал, что готов бороться за место в составе клуба, который решает более амбициозные задачи, чем просто сохранение прописки в элите.

Полузащитник не смог уберечь ни «Саутгемптон», ни «Вест Хэм» от вылета в Чемпионшип, однако его энергичная игра в центре поля произвела сильное впечатление и принесла ему первый вызов в сборную Португалии в марте.

Как ранее сообщал The Athletic, лондонцы рассчитывают продать Фернандеша и получить существенную прибыль от сделки в 38 млн фунтов, которую «Молотобойцы» заключили прошлым летом. Интерес к хавбеку проявляет ПСЖ, а «Манчестер Юнайтед» также следит за его ситуацией, рассматривая варианты замены для покидающего команду Каземиро.

Эллиот Андерсон

Эллиот Андерсон не спешил покидать поле после замены в заключительном матче сезона для «Ноттингем Форест» в воскресенье. Весь стадион «Сити Граунд» поднялся, чтобы проводить его аплодисментами, и он ответил болельщикам тем же. Это был жест фанатов, которые понимали, что, возможно, видят его в футболке клуба в последний раз.

Стремительный прогресс 23-летнего полузащитника в составе «Лесников», где он стал одновременно главным созидателем и ключевой фигурой в оборонительной структуре команды, позволил ему попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира и привлёк внимание клубов Лиги чемпионов.

Главным претендентом на его подписание считается «Манчестер Сити», хотя интерес также проявляет «Манчестер Юнайтед». При этом владелец «Ноттингем Форест» Эвангелос Маринакис, как ожидается, будет крайне жёстко вести переговоры и потребует за футболиста более 100 млн фунтов.

Адам Уортон

Невключение Адама Уортона в состав сборной Англии удивило многих, учитывая его великолепную технику работы с мячом и особенно выдающееся видение поля при передачах. Если смотреть только на базовую статистику, его показатели по голам и ассистам не выглядят впечатляющими — свой первый гол за «Кристал Пэлас» он забил лишь 17 мая. Однако достаточно недолго понаблюдать за его игрой, чтобы понять, насколько велик его вклад в креативные действия команды.

Контракт хавбека с Орлами« действует до лета 2029 года, поэтому лондонцы не испытывают необходимости срочно продавать исполнителя. Кроме того, перспектива выступления в Лиге Европы после победы в Лиге конференций может помочь его удержать. Тем не менее, возможная продажа позволила бы клубу серьёзно инвестировать в усиление состава.

Поскольку Уортон не задействован в матчах сборной, у него будет достаточно времени, чтобы обдумать своё будущее. Немаловажную роль в его решении может сыграть и ясность относительно того, кто возглавит команду после ухода Оливера Гласнера с поста главного тренера.

Гарри Уилсон

После того как сборная Уэльса не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, у Гарри Уилсона, чей контракт с "Фулхэмом" истекает этим летом, нет отвлекающих факторов, мешающих сосредоточиться на выборе своего дальнейшего будущего.

Этот сезон стал для Уилсона самым результативным в АПЛ за всю карьеру. Он забил 10 мячей, тогда как за три предыдущих сезона в Премьер-лиге отметился лишь 12 голами за "Дачников". При этом некоторые его взятия ворот были выдающимися. Его удар внешней стороной стопы в матче против "Кристал Пэлас" был признан The Athletic голом сезона.

Именно это умение завершать атаки, а также возможность подписать игрока бесплатно после окончания контракта могут привлечь интерес клубов, которые в иных обстоятельствах могли бы настороженно отнестись к тому, что футболисту уже 29 лет.

Джеймс Траффорд

Джеймс Траффорд не скрывал, что его возвращение в родной "Манчестер Сити" сложилось совсем не так, как он ожидал. До заключительного матча сезона против "Астон Виллы" вратарь не выходил в основе в АПЛ с конца августа.

Он перешёл из "Бёрнли" в июле, однако переход Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ в последний день летнего трансферного окна в сентябре положил конец его очень короткому периоду в статусе основного голкипера команды.

23-летний страж ворот достойно проявлял себя всякий раз, когда получал шанс в кубковых турнирах. До неожиданного появления Доннаруммы предполагалось, что он будет бороться за место первого номера в АПЛ. Сезон не дал никаких оснований сомневаться в его таланте, поэтому вполне возможно, что теперь Траффорд попытается реализовать свой потенциал уже в другом клубе.

Федерико Кьеза

Несмотря на то что травмы серьёзно ударили по атаке "Ливерпуля", Федерико Кьеза так и не смог завоевать более значимую роль в команде. В среднем в матчах Премьер-лиги он проводил на поле около 13 минут за матч, а четыре из пяти его выходов в старте пришлись на поединки внутренних кубковых турниров.

Интерес "Ливерпуля" к нападающему "РБ Лейпциг" Яну Дьоманде не свидетельствует о том, что уход Мохамеда Салаха автоматически предоставит Кьезе больше возможностей закрепиться в основе. Если итальянец не готов мириться с ролью запасного, ему, вероятно, придётся рассмотреть вариант с переходом в другой клуб.

Лиам Делап

Трудно представить, что в ближайшее время Лиам Делап сможет вытеснить Жоау Педру с позиции основного центрфорварда "Челси". После того как оба перешли прошлым летом, стало очевидно, что наиболее эффективное использование бразильца — как раз на острие атаки, а не в роли "десятки", поддерживающей англичанина, как кое-кто предполагал.

Это ставит Делапа в непростое положение. Он пока не продемонстрировал достаточной универсальности, чтобы эффективно действовать на других позициях в атаке, а летом столкнётся с дополнительной конкуренцией за игровое время после перехода Эмануэля Эмегхи из "Страсбурга".

Дебютный сезон англичанина серьёзно осложнили травмы на ранней его стадии, однако и после возвращения он не сумел в полной мере воспользоваться предоставленными ему шансами. Чтобы начать всерьёз конкурировать с Жоау Педру за место в основе, ему нужно кардинально улучшить свои выступления.

Учитывая, что в следующем сезоне "Челси" не будет участвовать в еврокубках, сложно понять, где Делап сможет регулярно получать игровое время. Поэтому аренда в другом клубе АПЛ может стать для него оптимальным решением.

Маркус Рашфорд

Предстоящий переход Энтони Гордона в "Барселону" за 80 млн евро становится серьёзным ударом по надеждам Маркуса Рашфорда — и самого "Манчестер Юнайтед" — сделать его пребывание в каталонской команде постоянным.

У "блауграны" есть опция выкупа игрока за 30 млн евро. Однако приход Гордона, который моложе и играет на той же позиции, почти наверняка снижает вероятность того, что "Барселона" воспользуется этим правом.

Возвращение Рашфорда в основу "Дьяволов" также выглядит маловероятным. Их атака уже адаптировалась к его отсутствию, а зарплата, превышающая 300 тыс. фунтов в неделю после повышения, связанного с возвращением "МЮ" в Лигу чемпионов, — серьёзная финансовая нагрузка, которую клуб хотел бы избежать. Естественно, столь высокий оклад сокращает число потенциальных покупателей.

Как отмечает журналист The Athletic Лори Уитвелл, ещё одна аренда на "Камп Ноу" могла хотя бы частично решить проблему для "Манчестер Юнайтед", позволив снизить расходы на зарплату игрока.

Энди Робертсон

Этим летом Энди Робертсон покинет "Ливерпуль" после девяти лет в клубе, когда истечёт срок его контракта. Шотландский защитник рассчитывает найти команду, где сможет получать больше игрового времени.

В апреле The Athletic сообщал, что главным претендент на его подписание — "Тоттенхэм", при условии, что команда сохранит место в Премьер-лиге.

Поскольку задача сохранения прописки в элитном дивизионе была решена в заключительном туре — за счёт вылета "Вест Хэма", — а сам 32-летний футболист ранее заявлял, что не хочет "подходить к чемпионату мира с неопределённостью относительно своего будущего", этот переход вполне может стать одним из первых заметных событий нынешнего трансферного окна.

Джейдон Санчо

Феномен Джейдона Санчо остаётся одной из загадок современного футбола. Это игрок с талантом, достаточным для того, чтобы переходить в аренду в топ-клубы во всех трёх сезонах, которые он провёл вне первой команды "Манчестер Юнайтед". Однако ни один из этих клубов пока не решился оформить его полноценный трансфер.

Этим летом заканчивается контракт англичанина с "Красными Дьяволами", и он будет искать новый коллектив уже в статусе свободного агента.

Не исключено, что им станет одна из его бывших команд. В марте The Athletic сообщал, что дортмундская "Боруссия", за которую Санчо выступал четыре сезона в Бундеслиге до перехода к манкунианцам, а затем ещё полгода на правах аренды, заинтересована в его полноценном возвращении.

По информации The Athletic, 26-летний футболист открыт к возвращению в Германию и готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы осуществить трансфер.

Джон Стоунз

Этим летом Джон Стоунз покинет "Манчестер Сити" как свободный агент, однако он надеется, что выступление за сборную Англии на чемпионате мира поможет продемонстрировать, какую пользу он всё ещё способен приносить клубу.

В своём последнем сезоне в составе "Горожан" 32-летний защитник играл ограниченную роль, проведя лишь девять матчей в Премьер-лиге. Тем не менее, осенью он выходил в стартовом составе в трёх отборочных матчах чемпионата мира, что свидетельствует о высоком доверии со стороны Томаса Тухеля.

В апреле The Athletic сообщал, что к Стоунзу ожидается интерес со стороны ряда ведущих европейских клубов. Из-за возраста и истории травм его вряд ли будут рассматривать как долгосрочного игрока основы, однако он по-прежнему обладает качествами, которые могут быть весьма полезны любой команде — как на поле, так и в роли лидера раздевалки.

Марко Сенеси

Сильные стороны Марко Сенеси не нуждаются в особой рекламе. За четыре года в "Борнмуте" он сыграл важнейшую роль в том, что клуб не только закрепился в АПЛ, но и сумел подняться выше в таблице. Этим летом защитник покинет команду по окончании контракта, причём его рыночная стоимость и репутация остаются на высоком уровне.

Хотя Сенеси уже 29 лет, его 37 матчей в старте "Вишен" в чемпионате Англии текущего сезона наглядно показывают, насколько полезным он может стать для любого клуба АПЛ.

В апреле The Athletic сообщал, что главный претендент на подписание защитника — "Тоттенхэм" при условии сохранения места в Премьер-лиге. Однако интерес к игроку проявляют и другие клубы.