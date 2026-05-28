ESPN составил список игроков английской Премьер-лиги, которые, вероятно, сменят команды этим летом.

Летом 2025 года на трансферном рынке зафиксировали резкий рост числа сделок между клубами английской Премьер-лиги. В общей сложности состоялось 45 таких переходов, а в январское трансферное окно этот показатель увеличился до 57, что стало самым высоким результатом по итогам одного сезона за последнее десятилетие.

Девять из этих трансферов обошлись покупателям в 50 миллионов фунтов стерлингов или более — внушительная сумма даже по меркам современных футбольных реалий.

Клубы, похоже, пришли к коллективному согласию, что переплата за игрока, который уже адаптирован к Премьер-лиге, абсолютно оправданна.

Продолжится ли эта тенденция грядущим летом? Подобная ставка выглядит вполне разумной, учитывая, что финансовый разрыв между высшим английским дивизионом и остальной Европой продолжает увеличиваться.

Если тренд сохранится, то кто из футболистов готов пойти на повышение в рамках очередной многомиллионной сделки?

Примечание: Высокий уровень мастерства исполнителей в АПЛ закономерно привлекает и зарубежные топ-клубы, которые также готовы к крупным тратам. Игроки, которых пресса наиболее активно связывает с переходом в команды с континента — такие как вингер «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон (интерес со стороны «Барселоны») и полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Матеуш Фернандеш (в сфере интересов «Пари Сен-Жермен»), — в данный список не включены, однако их рыночная оценка сопоставима с представленными ниже футболистами.

Морган Роджерс

23 года, нападающий, «Астон Вилла»

Ключевое игровое качество: силовое продвижение мяча на дриблинге и высокая выносливость.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси».

Прогнозируемая стоимость: 80 миллионов фунтов.

Два с половиной великолепных сезона в составе «Астон Виллы» наглядно раскрыли две грани таланта Роджерса.

Первая — его способность делать разницу на поле. За последние две полноценные кампании он записал на свой счет 27 и 23 результативных действия соответственно. Помимо виртуозного дриблинга на ограниченном пространстве и роскошной техники, за это время он забил несколько потрясающих мячей. В этот шорт-лист входят дальний выстрел-пуля в ворота «Вест Хэма», неотразимый обводящий удар в матче с «Манчестер Юнайтед», коварный штрафной с падающей траекторией против «Лидс Юнайтед» и тонкое исполнительское мастерство во встрече с «Ливерпулем».

Вторая грань — его безупречные физические данные. При росте 188 см Роджерс силен и быстр, но при этом обладает невероятной устойчивостью к нагрузкам. Морган провел два сезона подряд с более чем 50 матчами в каждом, а по данным Gradient Sports, в минувшем розыгрыше Премьер-лиги он занял третье место по общей дистанции пробега, преодолев дистанцию в 391,13 км.

В чем подвох? В текущем сезоне Роджерс совершил 327 потерь мяча в финальной трети поля (четвертый показатель в АПЛ) и 234 потери в средней трети (пятый показатель). В определенной степени это неизбежная плата за наличие в составе нестандартного атакующего игрока, однако в неудачные дни процент его брака становится слишком критичным.

Эллиот Андерсон

23 года, центральный полузащитник, «Ноттингем Форест»

Ключевое игровое качество: игрок без слабых мест, способный выполнить любую задачу в центре поля.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити».

Прогнозируемая стоимость: 80 миллионов фунтов.

Андерсон максимально близок к типажу идеального универсального полузащитника, которого только можно найти на рынке. Если вынести за скобки невысокую результативность (поскольку это попросту не входит в его обязанности), абсолютно любой игровой аспект он выполняет на высочайшем уровне.

По данным Gradient Sports, в текущем сезоне Премьер-лиги Андерсон выиграл больше всего единоборств (297), занял четвертое место по сумме отборов и перехватов (104), а также преодолел вторую по величине дистанцию в лиге — 407,34 километра. Он буквально выжигает поле и, как правило, полностью забирает под свой контроль центральную зону.

Своими выступлениями за сборную Англии (а временами и за «Форест») он также доказал, что способен быть эффективным «метрономом» команды. Андерсон регулярно задействован в движении мяча, успешно регулирует темп игры и дирижирует атаками из глубины. К тому же он весьма полезен при исполнении стандартов.

В чем подвох? Андерсон вряд ли когда-то станет регулярно забивающим полузащитником, поскольку он слишком занят выполнением абсолютно всей остальной черновой и созидательной работы на поле.

Адам Уортон

22 года, центральный полузащитник, «Кристал Пэлас»

Ключевое игровое качество: культура паса в стиле Тони Крооса.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси».

Прогнозируемая стоимость: 75 миллионов фунтов.

В современном футболе, где доминируют скорость и атлетизм, Уортон доказывает, что на поле по-прежнему есть место изящному стилю. На сегодняшний день он обладает, пожалуй, лучшим пасом в Англии.

«Кристал Пэлас» выстроил всю атакующую стратегию вокруг его умения мгновенно продвигать мяч между оборонительными линиями соперника, причем эти передачи практически всегда доходят до адресата с ювелирной точностью. 22-летний полузащитник за счет пластики тела умудряется находить неочевидные коридоры для передач и часто пасует в одно касание, заставая оппонентов врасплох.

В текущем сезоне Премьер-лиги только Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед» отдал больше передач под удар вразрез (15), чем Уортон (14).

Впечатляющая форма Адама уже породила волну слухов о предметном интересе к нему со стороны мадридского «Реала», однако ведущие английские клубы также внимательно следят за ситуацией. Каждый из грандов АПЛ вложил сотни миллионов в линию атаки, и любой из них мечтает о полузащитнике, способном быстро, чисто и регулярно снабжать форвардов мячами.

В чем подвох? Уортона периодически беспокоят хронические повреждения. Тренерскому штабу «Пэлас» приходится тщательно дозировать его игровое время, а в конце 2024 года он и вовсе был вынужден перенести операцию на паховых кольцах.

Морган Гиббс-Уайт

26 лет, атакующий полузащитник, «Ноттингем Форест»

Ключевое игровое качество: результативность и динамика в полузащите.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

Прогнозируемая стоимость: 60 миллионов фунтов.

Прошлым летом Гиббс-Уайт оказался в эпицентре громкого трансферного скандала. «Тоттенхэм» активировал его секретную опцию выкупа за 60 миллионов фунтов и даже забронировал для игрока медосмотр, но в последний момент пошел на попятную из-за угрозы судебного разбирательства: боссы «Форест» сочли, что лондонцы узнали о пункте контракта незаконным путем. В итоге полузащитник сборной Англии остался в клубе и продлил соглашение до 2028 года.

Для 26-летнего игрока это был еще один сильный сезон на индивидуальном уровне. Гиббс-Уайт — очень динамичный атакующий полузащитник, способный закрыть любую позицию под нападающим.

Динамика его результативности за четыре полноценных сезона в Премьер-лиге наглядно отражает постоянный прогресс: 5, 5, 7 и, наконец, 15 забитых мячей в нынешнем розыгрыше. Он обладает отличным видением поля и умеет эффективно сочетать атлетизм с классной техникой на ограниченных пространствах.

Учитывая, что «Форест» не может предложить игроку еврокубки для удовлетворения его амбиций, руководство клуба вполне может согласиться на трансфер. Хотя если команду одновременно покинет и Эллиот Андерсон, вести эти переговоры покупателям станет значительно сложнее.

В чем подвох? При всем своем неоспоримом мастерстве Гиббс-Уайт по-прежнему подвержен игровой нестабильности. Он склонен надолго выпадать из игры, что недопустимо для футболиста, за переход которого планируют заплатить столь внушительную сумму.

Алекс Скотт

22 года, центральный полузащитник, «Борнмут»

Ключевое игровое качество: великолепный дриблинг из глубины поля.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль».

Прогнозируемая стоимость: 60 миллионов фунтов.

«Борнмут» по итогам сезона пробилс в еврокубки, и одним из главных локомотивов этого успеха стал Алекс Скотт. Из-за его пышной прически и приспущенных гетр хавбека уже давно сравнивают с вингером «Манчестер Сити» Джеком Грилишем: Скотт так же пластично закладывает виражи и использует обманные движения корпусом, когда мяч находится у него в ногах. Впрочем, он также занимает девятое место среди всех полузащитников лиги по количеству выигранных единоборств (148), что наглядно подтверждает его полезность в обеих фазах игры.

При Андони Ираоле он стал умным прессингующим полузащитником. Скотт отлично выбирает момент, чтобы накрыть соперника в центре поля и спровоцировать ошибку. По числу перехватов и отборов на чужой половине поля (115) он занимает 18-е место среди игроков своего амплуа.

В чем подвох? От него не стоит ждать высокой результативности. Текущий сезон стал для него лучшим на высшем уровне, но при этом он забил всего три мяча.

Илиман Ндиай

26 лет, нападающий, «Эвертон»

Ключевое игровое качество: исключительный дриблинг и быстрая работа ног.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм».

Прогнозируемая стоимость: 50 миллионов фунтов.

Ндиай выдал настоящий прорывной сезон, записав на свой счет шесть голов и три ассиста, а также добавив атакующей игре «Эвертона» огромное количество дриблинга. Среди нападающих Премьер-лиги только Жереми Доку из «Манчестер Сити» (179) совершил больше успешных обводок, чем 26-летний сенегалец (147).

В первой половине сезона Ндиай эффективно пользовался тем, что арендованный Джек Грилиш стягивал на себя повышенное внимание на противоположном фланге. Когда Грилиша на левом краю атаки «ирисок» встречали вдвоем, а то и втроем, Ндиай на правом фланге регулярно получал ситуации один в один.

Однако после того как Грилиш получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона, Илиман смело взял на себя роль безоговорочного лидера атаки.

Его возраст не должен вводить в заблуждение: Ндиай поздно вышел на топ-уровень, дебютировав за «Марсель» всего три года назад, поэтому он все еще остается развивающимся игроком.

В чем подвох? Его удар — это синоним нестабильности. Он забивает красивые голы и находит отличные позиции в штрафной, но в завершающей фазе ему слишком часто не хватает хладнокровия.

Ян Паул ван Хекке

25 лет, центральный защитник, «Брайтон энд Хоув Альбион»

Ключевое игровое качество: умение начинать атаки из обороны.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси», «Ньюкасл».

Прогнозируемая стоимость: 40 миллионов фунтов.

За последние четыре сезона в «Брайтоне» ван Хекке превратился в высококлассного центрального защитника по меркам Премьер-лиги. Благодаря игровому стилю команды, построенному на контроле мяча, нидерландский футболист регулярно входит в число лучших защитников дивизиона как по общему числу передач, так и по проценту их точности.

Хладнокровие и способность ван Хекке совершать более 80 касаний за матч делают его идеальным кандидатом для любого топ-клуба, поскольку он может качественно развивать позиционные атаки от своих ворот или продвигать с мяч в опорную зону.

Хотя эти навыки всегда присутствовали в его арсенале, раньше ван Хекке порой не хватало жесткости и уверенности в штрафной. Но теперь ситуация изменилась: он выигрывает в среднем 5,86 единоборства за 90 минут (показатель входит в топ-25 среди защитников лиги) и при необходимости охотно задействует «грязные» оборонительные приемы, подавляя нападающих соперника физически.

Учитывая, что до конца его контракта остался всего год, а новостей о продлении нет, трансфер ван Хекке может обойтись покупателям значительно дешевле альтернативных вариантов на рынке.

В чем подвох? Его сложно назвать медленным игроком, но стартовой и дистанционной скорости топ-уровня, которая нужна ведущим клубам, ему все же не хватает. Кроме того, в попытках спровоцировать или вывести из себя оппонентов он иногда переходит черту дозволенного.

Джаррод Боуэн

29 лет, нападающий, «Вест Хэм»

Ключевое игровое качество: потрясающая рабочая левая нога и колоссальный опыт.

Интерес со стороны клубов АПЛ: «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон».

Прогнозируемая стоимость: 45 миллионов фунтов.

В «Вест Хэме», безусловно, крайне неохотно пойдут на расставание со своим капитаном и, возможно, лучшим игроком команды, однако после вылета клуба из Премьер-лиги руководству придется принять эту суровую реальность и готовиться к трансферу.

В этом году Боуэну исполняется 30 лет. Обычно такой возраст заставляет топ-клубы вычеркивать футболистов из своих шорт-листов из-за отсутствия потенциала для дальнейшего прогресса или высокой перепродажной стоимости, но Джаррод — это эталон игрока, полностью адаптированного и доказавшего свой класс в АПЛ.

Боуэн обладает исключительным характером, отличной скоростью, колоссальным объемом оборонительной работы и, что самое важное, великолепно поставленным ударом с левой ноги. В его игре нет никаких скрытых нюансов — все понимают, что именно он может дать команде.

Главный вопрос для потенциальных покупателей заключается лишь в том, готовы ли они поверить, что смогут получить от него как минимум три сезона на стабильно высоком уровне.

В чем подвох? Если не брать во внимание возраст, главный минус игрока — манера вести мяч с опущенной головой. Увлекаясь такими проходами, Боуэн порой упускает идеальный момент для своевременной передачи или навеса в штрафную.