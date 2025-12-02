The Athletic объясняет, почему топ-клубам пора прекратить тратить огромные средства на звездных нападающих.

В эпоху, когда футбольные болельщики буквально умоляют свои клубы тратить огромные деньги на новичков, примечателен тот факт, что лишь немногие из самых дорогих футболистов в истории стали безоговорочной удачей для своих новых команд.

Одиннадцать игроков были куплены за 100 миллионов фунтов стерлингов или дороже, и ни для кого не секрет провалов среди них куда больше, чем явных удач.

Переход Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» в 2017 году (105,9 млн фунтов) обернулся унылым пшиком, а опыт его прямой замены Жоау Феликса (112,9 млн фунтов), переехавшего в «Атлетико» из «Бенфики», оказался столь же удручающим.

Трансфер Филипе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за 142 млн фунтов тоже стал очевидным провалом. В итоге каталонцы отправили бразильца в аренду в «Астон Виллу». Там он стал запоздалой заменой Джеку Грилишу, который хоть и помог «Манчестер Сити» завоевать трофеи, но все равно был максимально далек от своей лучшей версии.

Неймар (200 млн фунтов) и Килиан Мбаппе (165,7 млн фунтов) остаются на первом и втором местах в этом списке самых дорогих футболистов в истории. И хотя их статистика и количество титулов Лиги 1 выглядят впечатляюще, в конечном итоге «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов только после их ухода. Это была победа «анти-звезд».

Неймар globallookpress.com

Кроме того, в этом списке сразу два летних новичка «Ливерпуля» — Александер Исак (125 млн фунтов) и Флориан Вирц (116 млн фунтов). Делать окончательные выводы пока рано, но на данный момент ни один из них не входит в оптимальный стартовый состав «Ливерпуля», а Арне Слот испытывает проблемы с интеграцией шведа и немца в команду без ущерба для структуры и баланса.

Александер Исак globallookpress.com

Поэтому можно утверждать, что из упомянутых 11 игроков три единственных положительных примера встретились в одной и той же зоне полузащиты на «Стэмфорд Бридж» в прошлое воскресенье. И их позиция на поле действительно имеет значение. Остальные были либо нападающими, либо атакующими полузащитниками.

Энцо Фернандес (106 млн фунтов), Деклан Райс (105 млн фунтов) и Мойсес Кайседо (до 115 млн фунтов) — классические универсальные полузащитники. Но порой они тоже выполняют не совсем привычные для себя роли.

Фернандес ворвался на большую сцену на чемпионате мира 2022 года. Он должен был стабилизировать игру сборной Аргентины после шокирующего поражения от Саудовской Аравии. В итоге Энцо продемонстрировал умение разрушать чужие атаки: на турнире в Катаре он стал лучшим по количеству отборов на собственной трети поля.

«Челси», клуб с богатой историей надежных, солидных опорных полузащитников, казался идеальным вариантом для аргентинца.

Энцо Фернандес globallookpress.com

И хотя поначалу Фернандеса тоже использовали в этой роли, он впечатлил, в первую очередь, в более продвинутых зонах.

За четыре сезона в «Челси» его показатель голов вырос от нуля за матч до 0,1, а затем до 0,2 и до 0,4. Количество ударов в створ за матч увеличилось сначала с 0,2 до 0,5, а затем до 0,6 и, наконец, до 1,0. Средняя дистанция его ударов сократилась с 26 ярдов (23,7 м) до 21, затем до 18 и до 17 ярдов (15,5 м).

Недавний гол Фернандеса в ворота «Бернли», когда он замкнул прострел практически в упор, сильно отличался от того, чего от него ожидали на первых порах, но стал типичным для его сегодняшней игры. Сейчас он исполняет роль, которая ближе к Фрэнку Лэмпарду, чем к Клоду Макелеле.

Энцо может играть на разных позициях: он может быть как «шестеркой» (опорником), так и атакующим полузащитником. Мы использовали его в 90% наших матчей как атакующего хавбека, и я считаю, что он очень хорош на этой позиции. Но это немного зависит и от плана на игру. Энцо Мареска Главный тренер «Челси»

Этот план на игру также определил конкретную роль его партнера по центру поля — Мойсеса Кайседо. Во времена выступлений за «Брайтон» эквадорец позиционировался как настоящий универсал — полузащитник, выгрызающий мячи, который также мог совершать рывки в атаку и отдавать обостряющие передачи.

Но тогда не было очевидно (хотя, возможно, задним умом это кажется понятным), что Кайседо идеально подходил для необычной роли «полузащитника-гибрида»: правого защитника в фазе без мяча, но центрального полузащитника, когда «Челси» владеет мячом.

Я вижу Мойсеса «шестеркой», учитывая то, как он играет с самого начала. Некоторые матчи он проводил как крайний защитник при игре без мяча, а затем, во время владения мячом, становился «шестеркой», опорным полузащитником. Энцо Мареска Главный тренер «Челси»

Мареска использовал этот подход несколько раз в прошлом сезоне и вернулся к этой системе в прошлом месяце в матче с «Аяксом» (5:1). Тогда «Челси» забил пять мячей к 48-й минуте (один из них на счету Кайседо), а затем просто «выключился». Кайседо диктовал игру из глубины полузащиты и совершал рывки для подстраховки в зону правого защитника.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Между тем, когда Райс только пробивался в состав «Вест Хэма», возникал вопрос, где именно он должен играть в долгосрочной перспективе — в центре защиты или в опорной зоне? Когда появились слухи о возвращении в «Челси» (откуда его отчислили еще в подростковом возрасте), казалось, что «синие» видят в нем скорее защитника.

И даже после его перехода в «Арсенал» казалось маловероятным, что Райс будет играть в свободной манере.

«Подписание Кая Хаверца из "Челси", который, вероятно, закроет у Артеты позицию левой "восьмерки", означает, что Райс займет место опорного полузащитника», — писал автор The Athletic Арт де Рош сразу после перехода Райса в «Арсенал».

Впрочем, он сделал важное уточнение: «Это игрок, чьи качества позволяют использовать его на нескольких позициях».

Деклан Райс globallookpress.com

Райс практически не играл на позиции чистого опорника, несмотря на то, что у «Арсенала» этот вопрос не был закрыт окончательно. Томаса Парти и Жоржиньо этим летом заменили Мартин Субименди и Кристиан Нёргор. Идеи использовать Райса в роли статичной «шестерки» даже не возникало, поскольку он стал настоящим специалистом на позиции левой «восьмерки».

Тем не менее, его игра в недавнем матче против «Тоттенхэма» (4:1) была действительно любопытной: в какой-то момент он получал мяч, опускаясь между центральными защитниками, а через некоторое время врывался за спины соперникам, создавая опасный момент.

Фернандес, Кайседо и Райс выиграли от ощущения, что центральным полузащитникам теперь предоставляется больше свободы, чем пару сезонов назад.

Четкое разграничение на оборонительных и атакующих хавбеков стирается. Вместо этого возрождается популярность игроков, которых в широком смысле можно назвать «бокс-ту-бокс» (то есть играющих от штрафной до штрафной) — тех, кто умеет на поле всё понемногу.

Справедливо будет добавить, что при таких ценниках Фернандесу, Кайседо и Райсу потребуется больше времени на высоком уровне и больше трофеев, прежде чем мы официально признаем, что это была удачная инвестиция. Пока что признаки обнадеживающие.

Прогнозы и ставки на футбол

Атакующие игроки, купленные за 100+ млн фунтов, автоматически считаются фигурами, вокруг которых нужно строить команду, иногда даже ценой разрушения уже работающих схем.

Однако история подсказывает, что лучший способ потратить 100 млн фунтов — это вложиться в прогрессирующего универсального полузащитника. Достаточно молодого, чтобы «вылепить» из него то, что нужно клубу, и достаточно разностороннего, чтобы исполнять разные роли.