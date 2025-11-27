The Athletic на примере лондонского «Арсенала» показывает, почему психология становится одним из ключевых факторов современного футбола.

На фоне множества ярких эпизодов в недавнем матче «Арсенала» против «Тоттенхэма» (4:1) в минувшее воскресенье одна деталь слегка потерялась, хотя именно она лучше всего отражала ключевое послание Микеля Артеты.

Речь о шарфе со слоганом «Make it happen» («Сделай так, чтобы это случилось»). Он был повсюду — висел в раздевалке, его поднимали игроки после финального свистка, а травмированный защитник Габриэл даже надел его на шею, наблюдая за матчем на скамейке «Арсенала».

Это выражение — одно из любимых у Артеты. Оно выведено крупными белыми буквами на стене в домашней раздевалке на «Эмирейтс». Тренер повторял его и накануне одного из самых запоминающихся матчей прошлого сезона — против «Реала» в четвертьфинальне Лиги чемпионов.

«Это был главный посыл — make it happen. Ты должен сам сделать так, чтобы это произошло. Ты выходишь с таким настроем, с такой верой, что всё возможно», — сказал Артета на послематчевой пресс-конференции.

Похоже, слоган снова сработал. Для Артеты это еще одно подтверждение того, что его методы мотивации (те самые, которые вызвали удивление после выхода документального сериала Amazon Prime All Or Nothing о куда менее удачном сезоне 2021/2022) дают эффект.

Среди этих методов было, например, появление лампочки в раздевалке — реквизита для предматчевой речи о том, как важна связь между игроками для создания энергии. Речь завершилась словами: «Выйдите туда и, мать вашу, включите свет — и играйте в футбол».

Кроме того, был эпизод, когда он попросил игроков закрыть глаза и потереть ладони друг о друга, пока он описывал, что произойдет в предстоящем матче с «Лестером»: «После этого вы возьметесь за руки, и мы создадим пузырь энергии, с которой мы, черт возьми, выйдем туда играть».

Ну и, пожалуй, самый известный эпизод, когда Артета включил гимн «Ливерпуля» You’ll Never Walk Alone на огромных колонках, расставленных вокруг тренировочного поля, готовя команду к игре на «Энфилде».

Подобные вещи почти всегда либо высмеивают, либо восхваляют — всё зависит от результатов команды. Но насколько всё это действительно влияет на игроков? И что об этом думают специалисты в сфере повышения эффективности?

Это триггер (лозунге Артеты «Make it happen» — прим.), а не трансформатор. Он может напомнить игрокам, кто они, но не может сделать их тем, кем они не являются. Это работает, только если идентичность уже сформирована. Если же она держится на слогане — это просто шарф. Джеймс А. Кинг Эксперт по работе с топ-спортсменами и психолог

Кинг, ведущий подкаста Accelerating Excellence и автор одноименного бестселлера, говорит, что применение психологии в футболе всё еще находится на ранней стадии.

Работая в клубах АПЛ, а также с победителями Лиги чемпионов и игроками сборной Англии, он видел, как всё это внедряется на практике.

«Намерения отличные — ритуалы, слоганы, культурные моменты — всё это может формировать веру.

Но одной веры недостаточно. Следующий шаг — превратить психологию в структурное преимущество: приучить игроков действовать ясно и точно, когда игра становится эмоциональной.

Сегодня в футболе мы видим в основном поверхностную психологию: символы, лозунги, эмоциональные речи. Это может создать энергию и уверенность, но настоящая психология — это системы, которые меняют поведение под давлением.

Это означает измерения, системы и стандарты, которые не просто произносятся, а реально соблюдаются.

Иначе говоря: переход от вдохновения к внедрению», — объясняет Кинг.

В этом сезоне Артета рассказал, что приглашал пилотов Королевских ВВС Великобритании (RAF), чтобы обсудить, как выглядит эффективная коммуникация, а также понаблюдать и проанализировать, как он сам и его тренерский штаб взаимодействуют с игроками.

Испанец далеко не единственный, кто обращается за мнением со стороны. Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп приглашал серфера-экстремала Себастьяна Стойдтнера, чтобы тот рассказал игрокам о том, как справляться с давлением. Это было на предсезонных сборах перед сезоном 2019/20, в котором клуб взял первый за 30 лет чемпионский титул.

Стойдтнер встретился с игроками у бассейна их отеля и попросил каждого по отдельности задержать дыхание под водой как можно дольше. Результаты варьировались от 10 до 90 секунд. Позже он предложил команде сделать то же самое но уже в качестве соревнования: лучшая пара продержалась почти четыре минуты.

«Если позволить, там (под водой) может накопиться огромное давление. Но ничего подобного не произойдет, если вы на сто процентов сосредоточены на задаче. То же самое и в футболе. Если вы думаете: "Хочу вдохнуть, хочу поднять голову, мне некомфортно" — вы тут же начнете паниковать и вообще не сможете выполнить задачу.

Но если расслабиться и сосредоточиться, а затем добавить элемент соревнования — внезапно проходит четыре минуты. Это можно перенести на что угодно», — говорит Стойдтнер.

Артета объяснил приглашение пилотов RAF стремлением к «постоянному прогрессу», а Клопп говорил BBC, что хотел «сделать что-то новое и пригласить интересных людей. Мы настолько сосредоточены на футболе, что иногда теряем из виду другие вещи».

Бывший сборной Англии по крикету, а ныне специалист по спортивной психологии Джереми Снейп считает, что использование внешних голосов и аналогий — таких, как лампочка Артеты — направлено на поддержание стабильных высоких результатов путем «поиска новых способов вдохновлять людей на блестящее исполнение базовых вещей».

Аналогии, истории, ролевые модели и внешние примеры раскрывают креативность и дают свежий взгляд, который обновляет вовлеченность. Даже рутинные задачи — вроде высокой интенсивности работы, когда ты устаешь, или поддержания коммуникации — обретают новый смысл, если смотреть на них через опыт спецподразделений или других элитных профессионалов. Эти примеры дают игрокам новую точку отсчета, показывают людей, которые добивались успеха под давлением, и доказывают: превосходство возможно даже тогда, когда работать тяжело. Джереми Снейп Специалист по спортивной психологии

Не каждый футбольный тренер использует методы, к которым прибегают Артета и, в какой-то степени, Клопп. Для их эффективного применения лидеру необходимо то, что Кинг называет «полной внутренней согласованностью» — когда стандарты, язык и поведение совпадают.

«Игроки следуют не за тем, что ты говоришь, а за тем, кем ты являешься», — объясняет он.

Самое сложное — не установить стандарты, а обеспечивать их соблюдение. Иногда это означает отправить игрока в запас, расторгнуть с ним контракт или сказать ему неприятную правду. «Философия ничего не стоит, пока она тебе не начинает стоить чего-то», — добавляет Кинг.

Тренерам также важно понимать, что движет игроками, говорит Снейп, ведущий подкаста Inside the Mind of Champions: «Они задают продуманные вопросы, чтобы выявить страхи, сомнения и внутренние мотиваторы, а затем превращают эти инсайты в истории и аналогии, которые действительно откликаются. Люди учатся через истории — это один из древнейших инструментов лидера для создания согласованности и вовлеченности вокруг того, что важно».

После победы «Арсенала» над «Лестером» (2:0) в октябре 2021-го (тот самый матч с «пузырем энергии») радостные игроки вернулись в раздевалку. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг взял микрофон и, спросив у Артеты разрешения выступить, сказал: «Все, закройте глаза, и сделайте вот так ладонями (трет их друг о друга). А теперь спойте: Два выходных, два выходных, два выходных!».

Артета смеялся вместе с командой, внешне спокойно принимая подкол (хотя спустя три месяца Обамеянг покинул клуб со скандалом).

Но есть ли игроки, на которых такой подход просто не действует? И если да — можно ли их «переучить»?

Есть футболисты, на которых не действует философия. На них действуют только доказательства. Ветераны, циники, индивидуалисты: вера приходит к ним после доказательств. Их нельзя убедить слоганами. Их убеждают результатами: более спокойным исполнением, более быстрым принятием решений, большим контролем, лучшими итогами. Когда они ощущают изменения в теле и в игре — тогда приходит и вера. Сопротивление — это не неповиновение, а рациональный скепсис. Его не нужно побеждать — его нужно превосходить. Джеймс А. Кинг Эксперт по работе с топ-спортсменами и психолог

Снейп считает, что игрокам, уверенным, будто их успех — следствие генетики или природных данных, особенно трудно увидеть ценность таких методов. Но принятие «мышления роста» — стремление к постоянному прогрессу — это путь, который превращает хороших игроков в великих.

«Всегда проще пнуть мяч, чем столкнуться со страхами или новыми идеями. Но за десятилетие лучшие игроки многократно эволюционируют, потому что соперники изучают их игру и используют слабости. Если ты не ищешь новые способы развиваться и получать преимущество, ты очень быстро становишься неактуальным», — говорит Снейп.

Скепсис исходит и извне — от части от СМИ и болельщиков. Он объясняется тем, что эффект не всегда мгновенный или легко измеримый, поясняет Снейп.

«В спорте мы часто ценим занятость выше эффективности. Еще один час в тренажерке кажется прогрессом, но порой самые преобразующие вещи — это честные разговоры о нервах, самоуспокоенности, уверенности или конфликтах. Великие тренеры это понимают, поэтому они продолжают строить обучающую среду, где игроки могут расти, рефлексировать и адаптироваться», — добавляет Снейп.

Кинг считает скепсис оправданным. Психология в футболе действительно на ранней стадии. «Она находится в корзине благополучия, Ценна, но отделена от результата. Тренинги, слоганы, эмоциональные моменты — это осведомленность, а не интеграция», — говорит он.

Он сравнивает психологию в футболе образца 2025 года с тем, чем была спортивная нутрициология до прихода Арсена Венгера в «Арсенал» в 1996 году: «Все понимали, что это важно, но еще не внедрили это в повседневную практику, измерения и тактическое исполнение. Настоящая психологическая работа — это когда идентичность, эмоциональная регуляция и принятие решений встроены в каждую тренировку, каждое совещание, каждый момент под давлением».

«Арсенал» занимает первое место в таблице Премьер-лиги. На этой позиции команда периодически была и в прошлые сезоны, но тогда ей не удалось финишировать первой. «Канониры» лидируют и в общей таблице Лиги чемпионов — в турнире, который они ранее никогда не выигрывали.

В конечном счете завоевание трофеев зависит от множества факторов, но Кинг убежден, что недооценивать силу психологии нельзя.

«Если система разваливается на фоне эмоциональных скачков, это не тактическая, а психологическая ошибка. Символы и слоганы способны создавать энергию и веру, но они — не финишная черта. Чего часто не хватает — это системы, которая формирует поведение под давлением, измеряет ментальную эффективность и встраивает идентичность в исполнение.

Для этого нужны тренировки, данные и система, а не только речи», — подытожил Кинг.