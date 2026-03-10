В воскресенье вечером финал чемпионата штата Минас-Жерайс — «Крузейро» против «Атлетико Минейро» — закончился массовой дракой, 23 красными карточками и вмешательством военной полиции. Рекорд бразильского футбола. Разбираем, что произошло, почему — и как это выглядит в контексте мирового безумия.

Что произошло

Воскресенье, 8 марта 2026 года, стадион «Минейран», Белу-Оризонти. Финал Campeonato Mineiro — чемпионата штата Минас-Жерайс, одного из старейших региональных турниров Бразилии. «Крузейро» ведёт 1:0 у «Атлетико Минейро» (гол Кайо Жоржи на 60-й минуте). Добавленное время. 30 секунд до конца.

Матеус Перейра (экс-«Вест Бромвич») бьёт издалека, вратарь «Атлетико» Эверсон отбивает. На добивание летит полузащитник «Крузейро» Кристиан. Он мог бы перепрыгнуть вратаря. Но не стал.

Столкновение. Оба на газоне. Эверсон поднимается — и опускает оба колена на голову Кристиана. Прижимает его к земле. Кричит ему в лицо.

Бразильский комментатор на GETV: «Это превратилось в MMA! »

И это было только начало.

Батальная сцена

В течение нескольких секунд к штрафной подбегают все — основные составы, запасные, тренерские штабы. Не разнимать — бить.

Жерсон (сборная Бразилии) ударил ногой защитника «Атлетико» Хуниора Алонсо. Лианко (экс-«Саутгемптон») исполнил летающий удар ногой по капитану «Крузейро» Лукасу Силве — это не зафиксировала основная камера, но появилось в записи из-за ворот. Кристиан в ответ ударил Лианко предплечьем в голову — в тот самый момент, когда Алонсо бил его ногой в бок в прыжке.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» band.com.br

Вратарь «Крузейро» Кассио, по имеющимся записям, наступил на лежащего Лианко. Кауа Пратес тоже ударил его ногой. Алонсо ударил Валаса кулаком в лицо сзади. Кайо Жоржи прыгнул на Алонсо шипами вперёд — и получил удар кулаком в лицо в воздухе. Защитник «Крузейро» Лукас Вильялба дважды исполнил летающие удары ногами по Халку — тот ответил кулаками. Халк ударил Ромеро по затылку. Руан из «Атлетико» затеял новую стычку с Валасом и Жерсоном.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» otempo.com.br

На поле выбежали охрана, сотрудники клубов, тренерские штабы. Один игрок «Атлетико» сцепился с работником «Крузейро». Жерсон погнался за Лианко — и они обменялись ударами.

Комментатор Globo: «Завтра им всем будет стыдно за эти кадры. Посмотрим, возобладает ли здравый смысл».

Здравый смысл не возобладал ещё минуту.

Видео драки в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро»

Тренер «Крузейро» Тите — да, тот самый Тите, бывший тренер сборной Бразилии — вышел на поле успокаивать своих. Лианко, с разорванной манишкой, наконец ушёл. Но Руан начал новую волну. Игроки продолжали махаться в разных конфигурациях, как молекулы в перегретом газе.

Судья запросил военную полицию. Через несколько минут — дал финальный свисток.

23 красных — и ни одной на поле

Вот деталь, которая делает эту историю особенной: Канданкан не показал ни одной красной карточки на поле. Не потому что не хотел — потому что не мог. В рапорте он написал:

После действий Эверсона началась всеобщая драка, сделавшая невозможным предъявление красных карточек. Матеус Делгадо Канданкан Главные арбитр матча

Все 23 удаления — ретроспективные, из послематчевого рапорта. 12 игроков «Крузейро», 11 — «Атлетико Минейро». Среди удалённых: Халк (37-летний ветеран, бывший игрок «Зенита» и сборной Бразилии, капитан «Атлетико»), Ренан Лоди (экс-«Атлетико Мадрид» и «Ноттингем Форест»), Жерсон (действующий игрок сборной Бразилии), Кассио, Кристиан, Эверсон.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» otempo.com.br

Из рапорта Канданкана об Эверсоне: «После фола он повалил соперника, набросился на него и с жестокостью ударил коленом в лицо игрока под номером 88».

Халк после матча:

Это достойно сожаления. Я никогда не видел такого насилия ни в одном футбольном матче. Мы не можем подавать такой пример, потому что это разлетается по всему миру. Я хочу извиниться — особенно перед детьми и подростками, которые смотрели.

Халк «Атлетико Минейро»

Рекорды бесславия

И добавил — обвинив судью: «Я говорил арбитру с начала матча, что всё закончится плохо. Он не проявлял характера. Если надо удалить одного, двух, трёх — удаляй! Он боялся судить финал».

23 красных карточки — это новый рекорд бразильского футбола . Предыдущий держался с 1954 года: 22 удаления в матче «Португеза» — «Ботафого».

Но до мирового рекорда — далеко. Он принадлежит аргентинскому пятому дивизиону: 27 февраля 2011 года, матч «Клейпоул» — «Викториано Аренас» в Буэнос-Айресе. Судья Дамиан Рубино удалил всех 36 человек : 22 игрока на поле, плюс 14 запасных и тренеров. Абсолютно всех. Матч, кстати, не был дерби — команды не имели исторического соперничества. Просто жара, грубые подкаты и цепная реакция.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» sounoticia.com.br

Рубино потом вспоминал: «Мы остановились, чтобы игроки попили воды — было очень жарко. Один из игроков был очень зол и попытался ударить тренера». Дальше — лавина.

Разница между аргентинским инцидентом и бразильским: в Аргентине это был рядовой матч пятого дивизиона, о котором никто бы не узнал. В Бразилии — финал главного дерби штата, трансляция на Globo — главном спортивном канале страны, десятки камер, Халк на поле. Масштаб позора — несопоставим.

Cenas lamentáveis: бразильская традиция

В бразильском футболе для подобных инцидентов есть устоявшееся выражение: cenas lamentáveis — «достойные сожаления сцены». Это не юридический термин — это культурный код. Когда бразильский комментатор произносит «cenas lamentáveis», зритель понимает: сейчас будет драка, удаления, возможно — вмешательство полиции.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» jornaldealagoas.com.br

Выражение стало мемом, но за ним — системная проблема. Бразильские региональные чемпионаты (estaduais) — турниры с огромной эмоциональной нагрузкой и относительно слабым судейством. Это не Лига чемпионов с VAR и десятью камерами на каждый угол. Это — стадионы, где ненависть между клубами одного города копилась десятилетиями, где фанаты на трибунах создают давление, от которого у судей подкашиваются ноги, и где финал — событие, ради которого люди живут весь год.

«Крузейро» — «Атлетико Минейро» — одно из самых яростных дерби Бразилии. Два клуба из Белу-Оризонти, столицы штата Минас-Жерайс. «Крузейро» не выигрывал чемпионат штата с 2019 года — семь лет ожидания. Кайо Жоржи, забив гол, отпраздновал, изображая петуха — маскот «Атлетико». За три минуты до драки Матеус Перейра провоцировал Ренана Лоди на бегу — и получил толчок в горло.

Матч не «превратился» в MMA внезапно — он шёл к этому все 90 минут.

Контекст: Тите, Халк и Серия А

Два факта, которые делают ситуацию ещё абсурднее.

Первый: тренер «Крузейро» — Тите. Человек, который руководил сборной Бразилии на двух чемпионатах мира (2018, 2022). Один из самых уважаемых тренеров в истории бразильского футбола. Он вышел на поле успокаивать своих игроков — и это единственная достойная картинка из всего хаоса. После матча сказал: «Мне может не хватать компетенции, но уважение к болельщикам, к работе, к достоинству, к честности — это то, что имеет значение».

Второй: обе команды — без побед в четырёх матчах Серии А (главного чемпионата Бразилии) в этом сезоне. То есть чемпионат штата выиграли — но в национальном первенстве обе на дне. Это добавляет иронии: драка такого масштаба — в финале турнира, который обе команды в хорошем сезоне рассматривали бы как разминку.

Что дальше

23 игрока ждут дисциплинарных санкций от Федерации футбола штата Минас-Жерайс. Дисквалификации могут затронуть ближайшие матчи Серии А — а учитывая, что обе команды и так без побед, потеря ключевых игроков может стать катастрофой.

«Атлетико Минейро» выпустил заявление: «Наши спортсмены не поддерживают никакой формы насилия в футболе. Мы примем необходимые внутренние меры». «Крузейро» молчит — им проще, они чемпионы.

А бразильский интернет, как и предсказал Халк, «расследует» инцидент как место преступления: ракурсы из-за ворот, замедленные повторы, покадровый разбор каждого удара. Социальные сети полны записей, которые основная камера Globo не зафиксировала — и каждая запись добавляет новый эпизод в каталог безумия.

Комментатор Globo был прав: им всем стыдно. Но стыд — краткосрочная эмоция. А 23 красных карточки — это рекорд, который останется в истории навсегда.

P. S. «Атлетико Минейро» играет с «Интернасьоналом» уже через три дня. «Крузейро» — с «Фламенго» — через четыре. Тренерам придётся поломать голову над составами.