В воскресенье вечером финал чемпионата штата Минас-Жерайс — «Крузейро» против «Атлетико Минейро» — закончился массовой дракой, 23 красными карточками и вмешательством военной полиции. Рекорд бразильского футбола. Разбираем, что произошло, почему — и как это выглядит в контексте мирового безумия.

Что произошло

Воскресенье, 8 марта 2026 года, стадион «Минейран», Белу-Оризонти.  Финал Campeonato Mineiro — чемпионата штата Минас-Жерайс, одного из старейших региональных турниров Бразилии. «Крузейро» ведёт 1:0 у «Атлетико Минейро» (гол Кайо Жоржи на 60-й минуте).  Добавленное время. 30 секунд до конца.

Матеус Перейра (экс-«Вест Бромвич») бьёт издалека, вратарь «Атлетико» Эверсон отбивает.  На добивание летит полузащитник «Крузейро» Кристиан.  Он мог бы перепрыгнуть вратаря.  Но не стал.

Столкновение.  Оба на газоне.  Эверсон поднимается — и опускает оба колена на голову Кристиана.  Прижимает его к земле.  Кричит ему в лицо.

Бразильский комментатор на GETV: «Это превратилось в MMA!  »

И это было только начало.

Батальная сцена

В течение нескольких секунд к штрафной подбегают все — основные составы, запасные, тренерские штабы.  Не разнимать — бить.

Жерсон (сборная Бразилии) ударил ногой защитника «Атлетико» Хуниора Алонсо.  Лианко (экс-«Саутгемптон») исполнил летающий удар ногой по капитану «Крузейро» Лукасу Силве — это не зафиксировала основная камера, но появилось в записи из-за ворот.  Кристиан в ответ ударил Лианко предплечьем в голову — в тот самый момент, когда Алонсо бил его ногой в бок в прыжке.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро»
Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» band.com.br

Вратарь «Крузейро» Кассио, по имеющимся записям, наступил на лежащего Лианко.  Кауа Пратес тоже ударил его ногой.  Алонсо ударил Валаса кулаком в лицо сзади.  Кайо Жоржи прыгнул на Алонсо шипами вперёд — и получил удар кулаком в лицо в воздухе.  Защитник «Крузейро» Лукас Вильялба дважды исполнил летающие удары ногами по Халку — тот ответил кулаками.  Халк ударил Ромеро по затылку.  Руан из «Атлетико» затеял новую стычку с Валасом и Жерсоном.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро»
Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» otempo.com.br

На поле выбежали охрана, сотрудники клубов, тренерские штабы.  Один игрок «Атлетико» сцепился с работником «Крузейро».  Жерсон погнался за Лианко — и они обменялись ударами.

Комментатор Globo: «Завтра им всем будет стыдно за эти кадры.  Посмотрим, возобладает ли здравый смысл».

Здравый смысл не возобладал ещё минуту.

Видео драки в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро»

Тренер «Крузейро» Тите — да, тот самый Тите, бывший тренер сборной Бразилии — вышел на поле успокаивать своих.  Лианко, с разорванной манишкой, наконец ушёл.  Но Руан начал новую волну.  Игроки продолжали махаться в разных конфигурациях, как молекулы в перегретом газе.

Судья запросил военную полицию.  Через несколько минут — дал финальный свисток.

23 красных — и ни одной на поле

Вот деталь, которая делает эту историю особенной: Канданкан не показал ни одной красной карточки на поле.  Не потому что не хотел — потому что не мог.  В рапорте он написал:

После действий Эверсона началась всеобщая драка, сделавшая невозможным предъявление красных карточек.Матеус Делгадо КанданканГлавные арбитр матча

Все 23 удаления — ретроспективные, из послематчевого рапорта. 12 игроков «Крузейро», 11 — «Атлетико Минейро».  Среди удалённых: Халк (37-летний ветеран, бывший игрок «Зенита» и сборной Бразилии, капитан «Атлетико»), Ренан Лоди (экс-«Атлетико Мадрид» и «Ноттингем Форест»), Жерсон (действующий игрок сборной Бразилии), Кассио, Кристиан, Эверсон.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро»
Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» otempo.com.br

Из рапорта Канданкана об Эверсоне: «После фола он повалил соперника, набросился на него и с жестокостью ударил коленом в лицо игрока под номером 88».

Халк после матча:

Это достойно сожаления. Я никогда не видел такого насилия ни в одном футбольном матче. Мы не можем подавать такой пример, потому что это разлетается по всему миру. Я хочу извиниться — особенно перед детьми и подростками, которые смотрели.
Халк«Атлетико Минейро»
И добавил — обвинив судью: «Я говорил арбитру с начала матча, что всё закончится плохо. Он не проявлял характера. Если надо удалить одного, двух, трёх — удаляй! Он боялся судить финал».

Рекорды бесславия

23 красных карточки — это новый рекорд бразильского футбола.  Предыдущий держался с 1954 года: 22 удаления в матче «Португеза» — «Ботафого».

Но до мирового рекорда — далеко.  Он принадлежит аргентинскому пятому дивизиону: 27 февраля 2011 года, матч «Клейпоул» — «Викториано Аренас» в Буэнос-Айресе.  Судья Дамиан Рубино удалил всех 36 человек: 22 игрока на поле, плюс 14 запасных и тренеров.  Абсолютно всех.  Матч, кстати, не был дерби — команды не имели исторического соперничества.  Просто жара, грубые подкаты и цепная реакция.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро»
Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» sounoticia.com.br

Рубино потом вспоминал: «Мы остановились, чтобы игроки попили воды — было очень жарко.  Один из игроков был очень зол и попытался ударить тренера».  Дальше — лавина.

Разница между аргентинским инцидентом и бразильским: в Аргентине это был рядовой матч пятого дивизиона, о котором никто бы не узнал.  В Бразилии — финал главного дерби штата, трансляция на Globo — главном спортивном канале страны, десятки камер, Халк на поле.  Масштаб позора — несопоставим.

Cenas lamentáveis: бразильская традиция

В бразильском футболе для подобных инцидентов есть устоявшееся выражение: cenas lamentáveis — «достойные сожаления сцены».  Это не юридический термин — это культурный код.  Когда бразильский комментатор произносит «cenas lamentáveis», зритель понимает: сейчас будет драка, удаления, возможно — вмешательство полиции.

Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро»
Драка в матче «Крузейро» — «Атлетико Минейро» jornaldealagoas.com.br

Выражение стало мемом, но за ним — системная проблема.  Бразильские региональные чемпионаты (estaduais) — турниры с огромной эмоциональной нагрузкой и относительно слабым судейством.  Это не Лига чемпионов с VAR и десятью камерами на каждый угол.  Это — стадионы, где ненависть между клубами одного города копилась десятилетиями, где фанаты на трибунах создают давление, от которого у судей подкашиваются ноги, и где финал — событие, ради которого люди живут весь год.

«Крузейро» — «Атлетико Минейро» — одно из самых яростных дерби Бразилии.  Два клуба из Белу-Оризонти, столицы штата Минас-Жерайс.  «Крузейро» не выигрывал чемпионат штата с 2019 года — семь лет ожидания.  Кайо Жоржи, забив гол, отпраздновал, изображая петуха — маскот «Атлетико».  За три минуты до драки Матеус Перейра провоцировал Ренана Лоди на бегу — и получил толчок в горло.

Матч не «превратился» в MMA внезапно — он шёл к этому все 90 минут.

Контекст: Тите, Халк и Серия А

Два факта, которые делают ситуацию ещё абсурднее.

Первый: тренер «Крузейро» — Тите.  Человек, который руководил сборной Бразилии на двух чемпионатах мира (2018, 2022).  Один из самых уважаемых тренеров в истории бразильского футбола.  Он вышел на поле успокаивать своих игроков — и это единственная достойная картинка из всего хаоса.  После матча сказал: «Мне может не хватать компетенции, но уважение к болельщикам, к работе, к достоинству, к честности — это то, что имеет значение».

Второй: обе команды — без побед в четырёх матчах Серии А (главного чемпионата Бразилии) в этом сезоне.  То есть чемпионат штата выиграли — но в национальном первенстве обе на дне.  Это добавляет иронии: драка такого масштаба — в финале турнира, который обе команды в хорошем сезоне рассматривали бы как разминку.

Что дальше

23 игрока ждут дисциплинарных санкций от Федерации футбола штата Минас-Жерайс.  Дисквалификации могут затронуть ближайшие матчи Серии А — а учитывая, что обе команды и так без побед, потеря ключевых игроков может стать катастрофой.

«Атлетико Минейро» выпустил заявление: «Наши спортсмены не поддерживают никакой формы насилия в футболе.  Мы примем необходимые внутренние меры».  «Крузейро» молчит — им проще, они чемпионы.

А бразильский интернет, как и предсказал Халк, «расследует» инцидент как место преступления: ракурсы из-за ворот, замедленные повторы, покадровый разбор каждого удара.  Социальные сети полны записей, которые основная камера Globo не зафиксировала — и каждая запись добавляет новый эпизод в каталог безумия.

Комментатор Globo был прав: им всем стыдно.  Но стыд — краткосрочная эмоция.  А 23 красных карточки — это рекорд, который останется в истории навсегда.

P.  S.  «Атлетико Минейро» играет с «Интернасьоналом» уже через три дня.  «Крузейро» — с «Фламенго» — через четыре.  Тренерам придётся поломать голову над составами.