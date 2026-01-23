Джервонта Дэвис и Райан Гарсия еще недавно считались будущим легкого и первого полусреднего дивизионов. Однако за последние месяцы звездные боксеры увязли в проблемах, из-за чего карьера теперь на грани краха

От громкого очного боя к провалам

Еще недавно имена Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии звучали, как символы светлого будущего бокса. Они сводили на нет все перспективы своих соперников на ринге и собирали миллионы просмотров своими яркими победами.

Дэвис, прозванный «Танком», считался, пожалуй, самым пугающим нокаутером современности в легком весе. Гарсия же со своей молниеносной скоростью и огромной армией фанатов выглядел главным медийным открытием десятилетия.

Их очный поединок в 2023 году стал одним из самых кассовых событий в истории спорта. Несмотря на поражение Гарсии, тогда казалось, что оба только выиграли от очной встречи. Они привлекли к боксу новую, молодую аудиторию и подтвердили свой статус суперзвезд.

Gervonta Davis vs Ryan Garcia — Full Fight Highlights

Даже проиграв, Райан не выглядел потерянным. Многие эксперты списывали его неудачу на тактический просчет и юношеский максимализм. Все верили, что талантливый парень сделает выводы и вернется еще сильнее. Его путь к чемпионству казался лишь вопросом времени.

Однако 2025 год стал для обоих боксеров переломным и неудачным. Каждый из них ступил на темную сторону, где хаос поглотил дисциплину. Спортивные перспективы, еще вчера такие радужные, сегодня повисли в густом тумане.

Дэвис едва не потерпел первое поражение в карьере. Его бой с Ламонтом Роучем завершился спорной ничьей, которую многие сочли подарком судей. «Танк» выглядел уязвимым и позволил оппоненту диктовать условия.

Гарсия же и вовсе пережил унизительный крах. Получив долгожданный титульный шанс, он дважды побывал в нокдауне и разгромно проиграл Роландо Ромеро в полусреднем весе. Райан выглядел беспомощным, будто забыв все, что умел. Каждая история уникальна, но итог один — репутация обоих теперь висит на волоске.

Призраки личной жизни

Джервонта Дэвис против Ламонта Роуча globallookpress.com

Темная сторона Дэвиса оказалась куда мрачнее спортивных неудач. Проблемы «Танка» вышли за пределы ринга и приобрели уголовный характер. Его бывшая девушка, Кортни Россел, подала на него в суд, обвинив в непристойном обращении.

Она утверждала, что Дэвис неоднократно поднимал на нее руку, раз за разом фиксировав побои. Один из инцидентов якобы произошел прямо на ее рабочем месте, где боксер пытался силой увезти ее.

На основании этих показаний и записей с камер наблюдения был выдан ордер на арест Дэвиса. Полиция уже не первый месяц безуспешно пытается найти боксера для вручения повестки.

Пока адвокаты разводят руками, понятия не имея, где скрывается их клиент, спортивная карьера «Танка» замерла. Из-за этого скандала сорвался его масштабный поединок с блогером Джейком Полом. Общественное осуждение достигло пика...

Тем временем, Райан Гарсия увяз в череде семейных проблем, которые полностью выбили его из колеи. Брак превратился в публичную перепалку, завершившуюся громким и скандальным разводом.

На этом фоне у боксера стали очевидны проблемы с психическим здоровьем и алкогольная зависимость. Он появлялся в эфирах в неадекватном состоянии, что вызывало тревогу у поклонников. Контроль над собственной жизнью был явно утерян.

Не стоит забывать и о допинг-скандале, который окончательно подорвал спортивный кредит доверия к Гарсии. Его блестящая победа над Девином Хейни была аннулирована после обнаружения запрещенных веществ.

Таким образом, оба боксера, каждый своими путями, пришли к одному итогу. Их образы кумиров молодежи и будущих легенд спорта оказались разбиты в дребезги.

Последний шанс на искупление

Райан Гарсия и Роландо Ромеро globallookpress.com

Казалось бы, после такого набора неприглядных историй боксерские организации должны поставить на бойцах жирный крест. Однако в современном спорте правят иные законы. Главный из них — финансовый.

И Дэвиса, и Гарсию спасает невероятная, хоть и скандальная, медийность, а бои с их участием гарантируют высокие продажи. Для промоутеров и федераций они остаются ценными активами, несмотря ни на что.

Поэтому оба неожиданно получили еще один шанс, который многие более достойные бойцы ждут годами. Райану Гарсии, несмотря на череду провалов и дисквалификацию, выпала удача снова биться за чемпионский пояс. В феврале он выйдет на бой против Марио Барриоса за титул WBC в полусреднем весе.

Ситуация с Джервонтой Дэвисом и вовсе выглядит парадоксальной. Несмотря на ордер на арест и серьезные обвинения, он до сих пор формально не лишен чемпионского статуса в легком дивизионе.WBA лишь объявила его «чемпионом в отпуске», оставив титул в подвешенном состоянии.

Таким образом, система демонстрирует удивительную гибкость, когда дело касается денег. Спортивный принцип отходит на второй план, уступая место коммерческой целесообразности. Любимчикам публики прощают то, за что других отстраняют навсегда.

Теперь главный вопрос заключается в том, каков кредит доверия у этих бойцов и возьмутся ли они наконец-то за ум. Пока что их поведение свидетельствует об обратном. Они чувствуют себя неприкасаемыми, продолжая играть с огнем.

Дэвис скрывается от правосудия, а Гарсия, кажется, верит, что один титульный бой исправит все его репутационные потери. Оба не отдают себе отчета, что их карьеры висят на самом краю пропасти и очередная ошибка может стать последней.

Однако история с «Танком» и Райаном — это не просто частный случай. Это симптом болезни всего большого спорта, где имидж и деньги давно уже ценятся выше честной спортивной конкуренции.