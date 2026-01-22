Гегемонии Сауля Альвареса во втором среднем весе пришел конец. После поражения от Кроуфорда «Канело» больше не сможет диктовать свои условия. Это большой плюс для развития всего дивизиона

Пик пройден, дивизион в ожидании

2025 год стал для Сауля Альвареса временем суровой реальности. Два поединка четко обозначили границы его нынешних возможностей. Победа над Уильямом Скуллом в мае была настолько скучной и незрелищной, что разочаровала даже преданных фанатов.

Затем последовало сентябрьское поражение единогласным решением судей от Теренса Кроуфорда. Американский ветеран, поднявшись на две категории, сводил мексиканца в школу бокса. Тот бой стал публичным свидетельством того, что Альварес больше не является доминирующей силой.

Он уступил не просто из-за тактических ошибок. «Канело» проиграл в скорости, адаптивности и креативности. Его пиковая форма, принесшая ему статус абсолютного чемпиона, осталась в прошлом. Пришло время честно признать этот факт.

Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда globallookpress.com

Для самого боксера итоги года выглядят удручающе. Впервые с 2018-го он завершил сезон без чемпионских поясов. Однако для всего второго среднего веса сложившаяся ситуация — это глоток свежего воздуха.

Последние 3-4 года дивизион существовал исключительно в режиме ожидания. Все крутилось вокруг графиков и капризов одной суперзвезды. Развитие было заблокировано, а талантливые претенденты топтались на месте.

Теперь же блокада снята. Наконец-то у молодых и голодных бойцов появился реальный шанс проявить себя на самом высоком уровне.

Как чемпион тормозил прогресс

Сауль Альварес globallookpress.com

Став абсолютным чемпионом в 2021 году после досрочной победы над Калебом Плантом, Альварес взял курс на сохранение статуса с минимальными рисками. Выбор соперников превратился в умелое лавирование между обязательными претендентами и именами с громким прошлым.

Он встречался с Джоном Райдером, который никогда не был элитным бойцом. Провел матч-реванш с постаревшим Геннадием Головкиным. Выбрал в соперники молодого и неопытного Хайме Мунгию вместо более опасных вариантов.

Но главным символом данное политики стало игнорирование Дэвида Бенавидеса. Американский нокаутер долгие годы был очевидным претендентом номер один. Его агрессивный стиль, мощь и габариты представляли реальную угрозу для мексиканца.

Однако Альварес и его команда мастерски уклонялись от этого вызова. Они предпочитали менее опасные варианты, которые не угрожали здоровью и медийному образу чемпиона.

В итоге дивизион погрузился в спячку. Пока наверху царила предсказуемость, внизу кипела жизнь. Таланты росли, но не могли пробиться к титульнику. Система была заблокирована одним именем до тех пор, пока «Канело» не лишился поясов.

Новые реалии для «Канело»

Бивол — Канело | Лучшие моменты боя | Мир бокса

В нынешних условиях у «Канело» остаются две четкие роли. Первая — стать боксером для мегасобытий. Его имя по-прежнему притягивает миллионы зрителей и генерирует огромные деньги.

Достаточно вспомнить цифры 2025 года. Несмотря на поражение от Кроуфорда, он заработал 137 миллионов долларов. От стал вторым самым высокооплачиваемым спортсменом мира в минувшие 12 месяцев после Криштиану Роналду. Позади остались даже Лионель Месси и Леброн Джеймс.

Логичный путь Альвареса в 2026-м — выставочные поединки за большие гонорары. Бой с блогером Джейком Полом или другими медийными персонажами гарантирует кассовый успех.

Вторая роль — участие в громких ивентах, не связанных с титульной гонкой. Саудовские организаторы уже подтвердили его возвращение в сентябре 2026 года в рамках шоу «Мексика против мира». Это идеальный формат для него.

Такие события не требуют доказывать спортивное превосходство. Они существуют ради зрелища, патриотического подтекста и финансовых отчетов. Альварес идеально вписывается в подобную парадигму.

Таким образом, его уход из элиты вовсе не означает конец карьеры. Он просто перемещается в категорию суперзвезд, где спортивный результат вторичен. И в этом качестве ему практически нет равных.

Последний выбор: бой к сильнейшим или на пенсию

Дэвид Бенавидес globallookpress.com

Если же Альварес всерьез хочет восстановить спортивную репутацию, у него есть лишь один путь. Нужно забыть про комфорт и выйти из тени виртуальных рейтингов. Пора встретиться с теми, кого он так долго избегал.

Прямо сейчас во втором среднем дивизионе появилась свежая кровь. Это и дисциплинированный кубинец Ослейс Иглесиас, и мощный британец Хамза Шираз, и неудержимый француз Кристиан Мбилли.

Но главным вызовом остается Дэвид Бенавидес. Этот бой — единственный способ для «Канело» дать отпор всем критикам. Только победа над таким монстром сможет перезапустить его чемпионскую историю.

Однако готов ли Альварес к такому риску? После поражения от Кроуфорда и долгих лет безопасного выбора оппонентов это кажется маловероятным. Его команда вряд ли одобрит столь опасную авантюру на закате карьеры в 35 лет.

Поэтому честный выход только один. Если нет желания биться с реальными конкурентами, стоит повесить перчатки на гвоздь. Дивизион уже давно ждет этого. Молодые волки рвутся в бой, а промоутеры готовят громкие противостояния.

Эпоха одного хозяина закончилась. Наступает время больших турниров, новых звезд и непредсказуемости. И в этом будущем «Канело» уже отведена иная, не менее важная роль — роль легенды, уступившей дорогу молодым.