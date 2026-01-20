Фанаты ММА будут верить в возвращение Конора Макгрегора до последнего. Но Дана Уайт настроен решительно. Глава UFC против поединка «Ноториуса» с Чендлером в Белом доме

Затянувшаяся сага о бое с Чендлером

Конор Макгрегор не выходил в октагон почти пять лет. Его последний бой состоялся в июле 2021 года, когда он сломал ногу в трилогии с Дастином Порье. С тех пор возвращение «Ноториуса» стало самым долгим и запутанным сериалом в мире ММА.

Он неоднократно обещал вернуться в бою именно против Майкла Чендлера. Их дуэль анонсировали и продвигали в шоу The Ultimate Fighter, но она раз за разом отменялась. Бой переносили минимум трижды, а в последний раз Конор отказался драться из-за травмы пальца ноги.

Теперь Макгрегор загорелся выступить на историческом турнире UFC в Белом доме летом 2026 года. Мероприятие приурочено к 250-летию США и должно стать беспрецедентным шоу. Однако именно здесь и кроется главная проблема для UFC.

Майкл Чендлер globallookpress.com

Организация события столь высочайшего уровня требует абсолютной надежности от бойцов. Риск сорвать главное шоу года из-за чьей-то травмы или неподготовленности для промоушена неприемлем.

Дана Уайт, глава UFC, отлично это понимает. Он открыто заявил, что бой Макгрегора с Чендлером на этом турнире не планируется. «Нет. Это было пару лет назад. Я больше не заинтересован», — четко обозначил свою позицию Уайт.

Это прямой сигнал всей индустрии. На кону репутация промоушена и масштабнейшее событие. Доверять такому ненадежному бойцу, как Макгрегор, Уайт в 2026-м не готов.

Карьера Макгрегора в UFC окончена?

Конор Макгрегор globallookpress.com

Заявление Уайта выглядит довольно жестко. Оно заставляет задуматься, видит ли промоушен будущее с ирландцем. Ситуацию усугубляет запутанная история с контрактом самого бойца. Макгрегор сам внес в нее неразбериху, сделав громкое заявление.

Он утверждает, что его прежний контракт с UFC, основанный на процентах с продаж платных трансляций (PPV), теперь недействителен. Причиной он назвал новую глобальную сделку промоушена с медиагигантом Paramount. «Компания увеличила прибыль в четыре раза, а мой контракт, по сути, аннулирован», — заявил Конор.

По его логике, старая система PPV, на которой строились огромные гонорары ирландца, ушла в прошлое. Следовательно, и все прежние договоренности потеряли силу.

При этом Макгрегор настроен решительно и видит себя в строю. Он прямо сказал, что намерен обсудить новые условия. «Мы идем на переговоры в феврале, и мне очень интересно посмотреть, как они пройдут», — сообщил ирландец в одном из своих стримов.

Однако все это выглядит, как попытка играть на опережение. Пока Уайт охлаждает пыл Макгрегора насчет его присутствия в карде Белого дома, боец пытается создать почву для новых, более выгодных для себя соглашений. Но чья позиция окажется сильнее вопрос открытый.

Пока ясно одно: прежний Конор Макгрегор, диктовавший свои условия, UFC, похоже, больше не нужен. Промоушен вырос, заключил многомиллиардную сделку и стал менее зависим от одной, пусть и самой яркой звезды.

Слухи против реальности

Хорхе Масвидаль globallookpress.com

Слухи о возвращении Макгрегора не утихают. Информационное поле продолжает бурлить, подпитываемое как самим бойцом, так и его потенциальными соперниками. Чендлер в очередной раз намекнул на их бой.

«Ходят слухи, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть их, но похоже, что этим летом мне придется хорошенько избить Конора Макгрегора на лужайке Белого дома», — заявил Майкл. Он либо что-то знает, либо отчаянно пытается сохранить актуальность боя.

Еще более громким стал недавний слух о возможном соперничестве Конора с Хорхе Масвидалем. Закончивший карьеру американец неожиданно заявил, что ведет переговоры о возвращении именно для турнира в Белом доме. «Пока все выглядит неплохо. Мы ведем переговоры, диалог налажен», — сказал он.

Такой поединок имеет свою историю и политический подтекст, ведь оба бойца являются сторонниками Дональда Трампа. Для UFC это могло бы быть безопасным вариантом: Масвидаль также давно не побеждал, что снижает спортивный риск для Макгрегора. Но это все еще лишь слухи.

Не забыл Конор и о самом денежном противнике в своей истории Флойде Мейвезере. Он публично вызвал боксера на реванш, но уже по правилам ММА. «Флойд в ММА? Легко. Разгромлю его за 10 секунд, а затем могу подраться хоть с Чендлером», — написал ирландец. Однако данный вариант на фоне других слухов выглядит самым неосуществимым.

Само же поле для спекуляций огромно. Но все эти слухи существуют параллельно с суровой реальностью, в которой Дана Уайт уже отсек самый очевидный вариант. Это создает странную ситуацию, где Макгрегор есть везде, кроме официальных планов UFC.

Есть ли у «Ноториуса» шанс на возвращение?

Флойд Мейвезер против Конора Макгрегора globallookpress.com

Полностью списывать со счетов такого бойца, как Конор Макгрегор, было бы опрометчиво. Его имя по-прежнему привлекает огромное внимание. Маленькая вероятность возвращения все же есть.

Если UFC решит рискнуть, на помощь может прийти символический пояс BMF. Бой за этот титул не обязывает чемпиона защищать его в строгом регламенте, что идеально для ветерана.

И здесь появляются конкретные имена. Логичным соперником мог бы стать победитель предстоящего боя между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой. Оба суперзвезды, оба отличные оппоненты стилистически для зрелищного шоу.

UFC мог бы подать это как бой «легенды против легенды» без ущерба чемпионской гонке. Еще один вариант давно назревающая трилогия с Нейтом Диасом. Их противостояние уже готовый сценарий для самого громкого камбэка.

Проблема лишь в том, что у Диаса у нет контракта с UFC, и его возвращение потребует не менее сложных переговоров, чем с ирландцем. Теоретически можно представить даже бой с победителем пары Гейджи — Пимблетт за временный титул.

Но это слишком рискованно для спортивного престижа легкого веса. Впрочем, UFC уже не раз демонстрировал, что правила для Макгрегора могут быть особенными.