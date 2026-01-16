Спорный бой Пимблетта против Гейджи, игнорирование Царукяна, личные проблемы Топурии — после ухода Ислама Махачева в категорию до 77 кг легкий вес перестал быть самым интересным и конкурентным дивизионом в UFC

От порядка к хаосу

Эпоха Ислама Махачева в легком весе стала для UFC золотым стандартом стабильности. Россиянин выходил в октагон регулярно, дважды в год, без долгих и непонятных простоев. Его царствование выглядело чередой добровольных защит против сильнейших претендентов, что делало дивизион эталонным.

Право на титульный бой нужно было заслужить железной аргументацией внутри клетки. Такие бойцы, как Дастин Порье, Чарльз Оливейра и Джастин Гейджи, получали свои шансы по четкой и понятной всем очереди.

Но все рухнуло в одночасье, когда Махачев принял решение перейти в полусредний вес в январе 2025-го после четвертой удачной защиты титула в поединке с Ренато Мойкано. Его уход оставил после себя вакуум власти, который не смог заполнить ни один из наследников.

Ислам Махачев globallookpress.com

Вакантный пояс достался Илии Топурии, что лишь усугубило кризис. Новый чемпион моментально погрузился в пучину личных проблем, отодвинув спорт на второй план.

На этом фоне начался стремительный и ничем не обоснованный взлет Пэдди Пимблетта, чья медийность внезапно стала главным аргументом для титульной гонки. Параллельно организация начала демонстративно игнорировать Армана Царукяна.

Спортивный принцип отброшен в угоду маркетингу и удобным нарративам, что привело к полной дезорганизации. Легкий вес погрузился в хаос. Вместо четкой иерархии фанаты наблюдают стагнацию, скандалы и решения, которые не поддаются никакой логике.

Заговор против Царукяна

Дэн Хукер против Армана Царукяна globallookpress.com

Арман Царукян является ярким примером нынешней политики UFC в легком весе. На его счету 5 побед подряд над серьезными соперниками, включая таких бойцов, как Чарльз Оливейра, Дэн Хукер и Бенеил Дариуш. Со спортивной точки зрения он бесспорный претендент номер один.

Однако уже больше года его планомерно отстраняют от любых разговоров о чемпионстве. После срыва боя с Махачевым в январе 2025-го Армана заставили начинать путь практически с начала.

Формальными поводами называют два инцидента: травму накануне того самого титульного боя и эмоциональный удар головой Дэна Хукера на битве взглядов в ноябре. Но для многих экспертов эти причины выглядят надуманными, словно удобный предлог.

Царукян техничный, сильный и неудобный боец без яркого и раскрученного образа. Он не мастер трэш-тока, зато гарантированно дает сложные бои любому топу. Похоже, именно это и не нужно промоушену прямо сейчас.

Сам Арман утверждает, что UFC все понимает и не хочет сводить с ним Пимблетта, так как у британца нет против него ни единого шанса. Подобные решения промоушена лишь подчеркивают, что спортивная составляющая давно уступила место коммерческому расчету.

Ситуация с Царукяном — яркий симптом болезни всего дивизиона. Когда лучшего бойца игнорируют, это демотивирует всех остальных и уничтожает саму идею честной конкуренции.

Чемпионство Топурии под угрозой

Илия Топурия против Чарльза Оливейры globallookpress.com

Илия Топурия, нокаутировав Чарльза Оливейру летом 2025-го в первом раунде, взял второй титул и взошел на трон легкого дивизиона. Однако триумф нового чемпиона оказался недолгим.

Почти сразу грузина захлестнула череда проблем, сопровождающаяся скандалами с бывшей женой, судами и борьбой за опеку над детьми. Личная жизнь полностью поглотила спортсмена.

Топурия был вынужден объявить о паузе, чтобы разобраться с проблемами. Хотя это решение по-человечески понятно, для дивизиона оно стало катастрофой. Половину 2025 года категория провела в неопределенности, не зная, вернется ли Илия вообще.

Без действующего и активного чемпиона любая гонка претендентов потеряла бы легитимность. Бои среди топов проводились, но все понимали, что это лишь метание без четкой цели. Дивизион буквально застыл в ожидании.

Чтобы хоть как-то встряхнуть ситуацию, UFC пришлось пойти на радикальный шаг — введение временного титула. Теперь будущее дивизиона зависит не от результатов в октагоне, а от вердиктов судов по семейным делам.

Продвижение Пимблетта продолжается

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Апофеозом хаоса в легком весе стал анонс боя за временный пояс между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи на первом номерном турнире (UFC 324) 2026 года 25 января.

Пэдди Пимблетт, находящийся на пятом месте рейтинга, не имеет в активе ни одной победы над действующим бойцом из топ-5. Его путь к вершине построен на эффектных, но не самых значимых викториях над ветеранами ( Чендлер, Фергюсон, Гордон, Грин) и громкой медийной активности вне клетки.

UFC открыто делает из британца новую кассовую звезду, прокладывая ему максимально удобный путь. Бой с 37-летним Гейджи, который сам говорит, что конец его карьеры близок, выглядит очередным подарком для англичанина.

При этом самый логичный, справедливый и ожидаемый фанатами поединок Топурии против Царукяна даже не рассматривается. После ухода Махачева любая логика в дивизионе перестала существовать, уступив место сиюминутным маркетинговым расчетам.

Временный титул также не выявляет сильнейшего, он лишь имитирует активность. Пока истинные претенденты вроде того же Царукяна остаются в тени, дивизион не может развиваться. Он обречен на стагнацию и потерю доверия аудитории.

Легкий вес, бывший эталоном, превратился в наглядное пособие о том, как краткосрочная прибыль побеждает долгосрочный спортивный интерес. Без возвращения к принципам честной конкуренции, царившим при Махачеве, некогда великий дивизион уже не вернет своего статуса и уважения.