Тайсону Фьюри скучно сидеть на пенсии без боев. Поэтому бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе объявил о своем возвращении в начале 2026 года. А значит, самое время подобрать следующего соперника для «Цыганского короля»

Трилогия с Усиком

Их третья встреча стала бы событием мирового масштаба и главной новостью 2026 года в боксе.  Вывеска о трилогии сама по себе гарантирует колоссальные продажи.

Однако спортивный смысл этого поединка выглядит сомнительно.  Фьюри дважды подряд в 2024 году уступал Усику по очкам.  Несмотря на громкие заявления об ограблении со стороны судей, объективно «Цыганский король» почти ничего не сделал победы.

Вернувшись после годичного перерыва в 37 лет, Фьюри вряд ли обретет недостающую скорость и точность.  Усик же остается в активной фазе карьеры и выглядит психологически неуязвимым для своего самого непримиримого оппонента.  Результат третьего боя кажется предсказуемым.

Для Фьюри это путь максимального риска.  Третье поражение от одного и того же бойца навсегда закроет для него титульную историю.  Единственный смысл — большой гонорар и последняя попытка доказать свою правоту, которая с высокой вероятностью обернется провалом.

Бой с Джошуа за статус лучшего тяжа Великобритании

Энтони Джошуа
Потенциальное противостояние с Энтони Джошуа британские фанаты ждут более десяти лет.  По сути, это битва за статус лучшего британского тяжеловеса XXI века, наследника Леннокса Льюиса.  Для Фьюри победа в таком бою стала бы идеальной реставрацией имиджа.

С финансовой и медийной точек зрения абсолютный успех.  Стадион «Уэмбли», многомиллионные продажи PPV, исторический резонанс — все это затмит любой другой поединок.

Однако главная проблема заключается в том, состоится ли бой вообще.  Карьера Джошуа сейчас поставлена на паузу после страшной автокатастрофы в Нигерии, где погибли его близкие друзья.  Промоутер Эдди Хирн прямо заявил, что вопрос возвращения Энтони на ринг пока не обсуждается.

Даже если Джошуа физически восстановится, неизвестно, останется ли у него мотивация для такого эмоционально затратного поединка.  Фьюри же, в свои 37 лет, не может позволить себе ждать слишком долго.  Время работает против него.

Следовательно, бой с Джошуа остается самым желанным, но и самым призрачным сценарием.  Строить на нем планы на 2026 год очень опасно.  Придется рассматривать и других соперников, чтобы не простаивать в ожидании, которое может затянуться.

Джозеф Паркер — логичный разогрев

Джозеф Паркер против Мартина Баколе
Если Фьюри нужен относительно безопасный, но рейтинговый соперник для первого боя после возвращения, то Джозеф Паркер выглядит идеальным вариантом.  Новозеландец находится в топ-5 тяжеловесов, обладает громким именем и всегда готов дать зрелищный бой.

Паркер — не «пустышка».  До октября 2025 года он шел на впечатляющей серии из шести побед, а последний бой против Фабио Уордли, несмотря на поражение техническим нокаутом, многие эксперты признали одним из лучших в году.  Джозеф по-прежнему опасен и техничен.

Для Фьюри это способ проверить собственную форму в бою с топовым, но не самым пугающим оппонентом.  Победа над Паркером вернет ему позиции в официальных рейтингах и станет трамплином для титульных переговоров.

Правда, есть нюанс: над Паркером висит обвинение в положительном допинг-тесте после боя с Уордли.  Его команда опровергает естественный путь попадания веществ в организм по собственной воле, а сам процесс разбирательства продолжается.

Пока ситуация не прояснится, крупные промоутеры вряд ли захотят связываться с ним.  Если же Паркер будет оправдан, бой с Фьюри станет для него спасением.  А для Тайсона разумным и прагматичным шагом.

Бой с экс-чемпионом Дюбуа

Даниэль Дюбуа
Дэниель Дюбуа, бывший чемпион IBF, после поражения Усику в реванше заявил, что не намерен понижать уровень оппозиции.  Бой с Фьюри или другим экс-чемпионом выглядел бы для него логичным вызовом.

Для Тайсона же Дюбуа довольно опасный соперник.  «Динамит» куда менее оснащен технически, но при этом очень агрессивен, невероятно силен физически и максимально непредсказуем.

Такой бой мог бы быть интересен фанатам с точки зрения стиля: оба предпочитают атаку, а не защиту.  Но для Фьюри это высокий риск при небольшой награде.  Проиграть Дюбуа значит окончательно разрушить карьеру.  Победить — сделать лишь то, что от него и ожидают.

Следовательно, такой вариант выглядит маловероятным.  Он не приближает Фьюри к титулу и не приносит тех медийных дивидендов, как бой с Джошуа или Усиком.  Скорее, это запасной путь на случай, если все другие переговоры зайдут в тупик.

Титульник с Фабио Уордли

Джозеф Паркер и Фабио Уордли
Самый логичный и перспективный вариант для Фьюри на 2026 год — бой с Фабио Уордли.  Молодой британец владеет поясом WBO, которого лишили Усика за нежелание проводить защиту в неудобные для него сроки.  Для Тайсона очный бой с соотечественником прямой путь к статусу трехкратного чемпиона мира, в чем он и признается.

Уордли из-за меньшей медийности, по сравнению с Усиком или Джошуа, может показаться самым легким выбором.  Но это опасное заблуждение.  Фабио непобежденный нокаутер, только что сенсационно остановивший Джозефа Паркера.  Он молод, голоден и уже вызвал Фьюри на бой.

Его слова о готовности нокаутировать «Цыганского короля» не пустая бравада, а уверенность, подкрепленная серией из 20-ти побед.  Уордли отлично чувствует дистанцию и обладает невероятной выносливостью, что доказал в поздних раундах с Паркером.

Стратегически Фьюри выгоден такой поединок.  Победа вернет ему чемпионский пояс и, возможно, поспособствует трилогии с Усиком.  Правда, назвать бой с Уордли легкой прогулкой нельзя.  Это тяжелый вызов.

Но именно такой путь выглядит наиболее рациональным.  Он дает Фьюри четкую цель (титул WBO), национальный британский антураж и шанс написать красивую главу в конце карьеры.