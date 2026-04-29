The Athletic пытается понять феномен Жозе Моуринью, который по-прежнему востребован у топ-клубов Европы.

Интересно, что думает об этом Винисиус Жуниор.

Новость о том, что «Реал» всерьез рассматривает возможность возвращения Жозе Моуринью на «Сантьяго Бернабеу», — из тех, после которых невольно проверяешь календарь: не первое ли сегодня апреля? Серьезно? Мы все еще это обсуждаем?

Словно сеть магазинов дешевого спортивного инвентаря, которая бесконечно проводит «финальную распродажу», Моуринью никак не уходит со сцены.

Можно ли это вообще назвать возвращением? Карьера португальца продолжается как бесконечный сериал с надуманной драмой, и, подобно голливудским сценаристам, у которых закончились идеи и которые штампуют очередной сиквел франшизы. После второго захода в «Челси», а затем в «Бенфику» — следующим актом может стать новое воссоединение с «Реалом».

Безусловно, для португальца это стало бы серьезным импульсом — вернуться на самый высокий уровень европейского футбола на таком этапе карьеры. В последние годы создавалось ощущение, что он просто совершает тур по главным столицам континента — Риму, Стамбулу, Лиссабону — прежде чем неизбежно возглавить сборную Португалии, возможно, уже после летнего чемпионата мира.

На деле же Моуринью уже довольно давно не соответствует уровню топ‑клуба, и потому интерес со стороны «Реала» — точнее, интерес его президента Флорентино Переса — вызывает еще большее удивление.

Последний раз он выигрывал национальный чемпионат больше десяти лет назад — с «Челси» в 2015‑м. С тех пор, как провалилась попытка защитить этот титул в следующем сезоне (к декабрю «синие» шли на 16-м месте, когда он был отправлен в отставку), прослеживается почти прямая зависимость: чем сильнее угасала звезда Моуринью, тем отчаяннее он пытался оставаться на виду.

Он привел «Манчестер Юнайтед» к победе в Лиге Европы в 2017 году и к достойному второму месту в чемпионате сезон спустя. А дальше? Увольнение из «Юнайтед» в декабре 2018-го, полтора года в «Тоттенхэме», два с половиной сезона в «Роме», год в «Фенербахче» и почти сезон в «Бенфике». И лишь один трофей — победа в Лиге конференций с «Ромой» в 2022-м.

«Реал», при всех своих деньгах, влиянии и статусе, может позволить себе практически любого тренера. Неужели нельзя найти вариант получше? Что же такого в 63-летнем Моуринью, что может привлекать Переса?

Дело точно не в его последних результатах. «Бенфика» может впечатляюще идти без поражений в Примейре, однако при восьми ничьих в 27 матчах чемпионата под руководством Жозе Моуринью команда отстает от лидирующего «Порту» на семь очков за три тура до финиша.

И что куда важнее в контексте возможного перехода в «Реал» — Моуринью проиграл шесть из девяти матчей Лиги чемпионов в этом сезоне.

При этом одна из трех побед — тот самый почти невероятный успех на общем этапе против «Реала», когда Анатолий Трубин забил победный мяч в компенсированное время (и только после того, как «Бенфика» и сам Моуринью минут десять не понимали, что им вообще нужно забивать).

В «Фенербахче» команда Моуринью финишировала второй (в 11 очках позади «Галатасарая»), набрав всего одно очко в четырех принципиальных дерби против «Галатасарая» и «Бешикташа». В Лиге Европы — вылет от «Рейнджерс» по пенальти. И все это вписывается в повторяющийся в последние годы сюжет: в ключевых матчах его команды стабильно не дотягивают.

Из «Фенербахче» Моуринью уволили после поражения в квалификации Лиги чемпионов от той самой «Бенфики», которая через пару недель и пригласила его к себе.

Неудивительно, что в Стамбуле его футбол не вызывал восторга, но еще более отталкивающими оказались его выходки за пределами поля. Среди них — дисквалификация за слова о тренерах «Галатасарая», которые, по его выражению, «прыгали, как обезьяны». Еще одно наказание за то, что он схватил за нос наставника «Галатасарая» Окана Бурука. Плюс бесконечные войны с судьями.

Эпизод, когда Моуринью выставил ноутбук с повтором судейского решения перед телекамерами, лишь подчеркнул: его поведение в Турции выглядело слишком наигранным, будто он отчаянно пытается оставаться частью футбольной повестки. Смотреть на это было откровенно грустно.

Это впечатление лишь усилилось на фоне, пожалуй, самого сомнительного эпизода в его карьере — случившегося в «Бенфике» всего пару месяцев назад, когда он намекнул, что Винисиус Жуниор сам спровоцировал расистские оскорбления, просто отпраздновав гол.

А когда он попытался оправдаться, заявив, что само существование легендарного нападающего Португалии и «Бенфики» Эйсебио якобы доказывает отсутствие расизма в клубе, Моуринью перешел черту.

Это выглядело нелепо, оторвано от реальности и окончательно укрепило образ тренера, чье время на высшем уровне европейского футбола прошло.

И теперь желание «Реала» видеть у себя такого Моуринью — со всем этим театром и сопутствующим антуражем — выглядит не менее отчаянным. Возможно, они действительно созданы друг для друга.

Если Моуринью — это действительно ответ, то каков был вопрос?

Что ж, прямо сейчас «Реалу» нужен человек, способный справиться с этой раздевалкой. Тренер, умеющий управлять эго — возможно, просто потому, что его собственное эго будет самым большим в комнате.

Им нужен тренер, которого не сковывает величие клуба, который не теряется под его давлением, обладающий энергетикой главного героя, способный выдержать давление требовательной публики и ненасытных медиа.

Жозе Моуринью по-прежнему соответствует некоторым из этих критериев. Но после краткой попытки выстроить нечто более перспективное — проект, основанный на тактической гибкости и прогрессивном футболе под руководством Хаби Алонсо, — «Реал» выглядит так, будто уныло возвращается к привычной модели. Настолько, что даже переход Карло Анчелотти из «Эвертона» на «Бернабеу» теперь кажется чем-то вполне обыденным.

С Анчелотти это сработало. Но если Моуринью и напоминает итальянца тем, что оба построили выдающиеся карьеры на высшем уровне, то на этом сходство, по сути, заканчивается.

Во всем этом мало логики. Но это «Реал», это Моуринью, это футбол.

Стоит только подумать, что игра на топ-уровне эволюционировала и ушла от прагматизма и грубости — и вот снова длинные вбрасывания и Жозе.

Если это случится, скучно точно не будет. Это можно сказать наверняка.