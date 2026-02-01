The Athletic анализирует, почему второй заход Моуринью в «Бенфику» пока больше напоминает борьбу за выживание, чем триумфальное возвращение.

Моменты способны менять все. Матчи, сезоны, карьеры.

Жозе Моуринью отчаянно нуждался в таком моменте. Ему было необходимо нечто близкое к чуду, чтобы спасти свой первый сезон после возвращения в «Бенфику» — клуб, где он 26 лет назад впервые поработал на уровне основной команды.

И это понимание пришло еще до стартового свистка в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов — домашней игре против мадридского «Реала», состоявшейся в среду вечером.

Вылет из обоих национальных кубков и лишь третье место в Примейре, с отставанием в 10 очков от лидирующего «Порту», оставляли «Бенфике» только один, почти призрачный шанс придать сезону хоть какой-то осязаемый смысл — пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов, который должен состояться в феврале.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Но даже этот путь выглядел крайне тернистым. Перед началом тура лиссабонцы находились в общей таблице из 36 команд на пять позиций и два очка ниже заветной зоны топ-24. Это означало, что им было необходимо обыгрывать «Реал» и одновременно надеяться на целую цепочку благоприятных результатов на других стадионах Европы.

Поразительно, но почти все эти результаты действительно сложились в их пользу. Однако этого оказалось недостаточно.

По мере того, как часы неумолимо отсчитывали компенсированное время время, на трибунах вдруг началось суматошное движение — болельщики размахивали руками, пытаясь докричаться до скамейки. «Бенфика» вела 3:2, но тренерский штаб лишь в тот момент осознал: для того чтобы обойти «Марсель» и занять 24-е место, дающее путевку в плей-офф, нужен еще один гол.

Публика на «Эштадиу да Луш» поняла это несколькими минутами раньше. Все 17 параллельных матчей уже завершились, и трибуны пытались донести информацию до команды, но до домашнего технического сектора она так и не дошла вовремя.

К тому моменту Моуринью уже использовал все замены, включая решение снять с поля всю четверку атакующих игроков, делая ставку на удержание победного счета. Когда ему наконец сообщили правду, он пришел в ярость.

Всего за несколько минут до этого вратарь Анатолий Трубин откровенно тянул время. А когда тренеры и запасные начали кричать ему, требуя ускориться, украинец выглядел искренне озадаченным — он попросту не понимал, что происходит.

И тут «Бенфика» заработала штрафной на половине поля «Реала». Моуринью замахал руками, отправляя Трубина в чужую штрафную — в надежде на чудо…

Анатолий Трубин забивает гол в ворота мадридского «Реала» globallookpress.com

С тех пор, как Жозе Моуринью в сентябре вновь возглавил «Бенфику», далеко не все пошло по плану. Однако то, что произошло в один, казалось бы, обычный ранний субботний день на тренировочной базе клуба к югу от центра Лиссабона, было связано не столько с фигурой самого Моуринью.

Около 200 болельщиков «Бенфики» — в основном представители ультрас-группы No Name Boys — собрались у ворот базы, требуя, чтобы их пустили внутрь, и требуя ответов от президента клуба Руя Кошты и, по сути, от любого представителя руководства, готового с ними поговорить.

Причины недовольства были очевидны: как уже отмечалось, команда отставала от лидеров чемпионата, вылетела из обоих португальских кубков и, казалось, вот-вот завершит свое выступление в еврокубках. И все это — с составом, укомплектованным сомнительными новичками, возрастными ветеранами на излете карьеры и неопытной молодежью.

Руй Кошта вполне мог бы возразить, что чемпионский титул был завоеван всего в 2023 году, а в прошлом сезоне «Бенфика» выиграла Кубок лиги — и по любым меркам это нельзя назвать «засухой». Но общее настроение болельщиков было предельно ясным.

Жозе Моуринью и Руй Кошта globallookpress.com

Руй Кошта в то утро на базе не появился. Зато присутствовал спортивный директор Мариу Бранку, и четырех человек из двухсот пустили внутрь для разговора с ним — в помещении, которое обычно используется для пресс-конференций.

Позже к беседе присоединился технический директор Симан Саброза, а затем на территорию допустили и остальных, разместив их на трибунах рядом с тренировочным полем. Там перед болельщиками выступили Моуринью и несколько опытных игроков команды, включая капитана клуба Николаса Отаменди.

Почти все участники событий впоследствии старались преуменьшить значение произошедшего. Ни видеозаписей, ни аудио, ни даже пересказов сказанного от ультрас так и не появилось — принципиально они с прессой не общаются. Клуб выпустил заявление, в котором отметил, что болельщики «спонтанно и мирно» донесли свою позицию.

Один из людей, знакомых с ситуацией и пожелавший остаться анонимным ради сохранения рабочих отношений, охарактеризовал произошедшее как «скорее не конфликт», а вежливый и спокойный разговор.

Накануне матча с «Реалом» Моуринью, отвечая на вопросы, сослался на заявление клуба. А Отаменди пояснил...

Это была не претензия, а скорее поддержка. Болельщики переживают все точно так же, как и мы. Они имеют право приходить и поддерживать нас, требовать от нас большего, потому что это один из величайших клубов мира. Требовательность всегда важна для игроков — чтобы они не расслаблялись, продолжали расти и работать, когда нет результатов. Это самое главное. Николас Отаменди капитан «Бенфики»

Хотя эти фанаты были недовольны результатами и качеством игры команды в нынешнем сезоне при Моуринью, их основная претензия адресована Рую Коште и тому, как, по их мнению, управляют «Бенфикой» в последние годы.

Даже прежнее умение клуба находить и развивать игроков на продажу, похоже, дало сбой: в нынешнем составе есть несколько очень качественных футболистов, но нет очевидного «следующего» Энцо Фернандеса, Дарвина Нуньеса или Рубена Диаша.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Когда в сентябре был уволен Бруну Лажи, Руй Кошта сделал ставку по‑крупному — позвонил Моуринью. Это было незавершенное дело, возвращение «домой» тренера, который начал карьеру в «Бенфике» в сентябре 2000‑го, но покинул клуб спустя всего несколько месяцев.

После этого он выиграл все возможное с принципиальным соперником — «Порту», уехал в «Челси» летом 2004-го и с тех пор ни разу не работал на родине.

Не хочется прибегать к заезженному клише о том, что Моуринью — это «человек‑шоу», но факт остается фактом: он по-прежнему приковывает к себе внимание. Есть причина, по которой мы пишем эту статью, и есть причина, по которой вы ее читаете. Стал бы кто‑то вообще обсуждать «Бенфику», если бы ее возглавлял просто «какой-то парень»? Конечно же, нет.

За день до матча с «Реалом» на тренировочной базе «Бенфики» мимо Моуринью проходил журналист испанской газеты AS.

— «Мистер, все только и говорят о Моуринью»! — бросил он.

— «Уверен, они ошибаются», — с привычной иронией ответил Жозе.

В целом Моуринью по-прежнему популярен по всей Португалии — за исключением части болельщиков «Порту». И то даже здесь недавно случился любопытный эпизод.

Перед возвращением в «Бенфику», после того как в августе он был уволен из «Фенербахче» — турецкий клуб тогда вылетел от лиссабонцев в квалификации Лиги чемпионов, — Моуринью неожиданно появился на матче «Порту». Со слезой на глазах он принимал овации болельщиков клуба, с которым в 2004 году выиграл Лигу чемпионов.

А уже через неделю он подписал контракт с «Бенфикой»: говорил все то, что хотели услышать новые фанаты, но тем самым одновременно раздражал тех, кому еще совсем недавно махал рукой.

Жозе Моуринью на матче «Порту» globallookpress.com

В момент назначения Моуринью основные вопросы к Рую Коште сводились к одному: не является ли это прежде всего пиар-ходом накануне президентских выборов в клубе. Кошта, сыгравший 94 матча за сборную Португалии, категорически это отрицал. Но если это и был пиар, то он сработал: в ноябре Руй Кошта выиграл выборы, набрав 65,89 процента голосов.

И это вписывается в общую картину. Во многом именно поэтому в 2024 году «Фенербахче» пошел ва-банк, приглашая Моуринью: тогдашний президент клуба Али Коч стремительно терял популярность и нуждался в импульсе для собственной избирательной кампании.

Тогда это тоже сработало… по крайней мере, на короткой дистанции. Коч был переизбран тем летом, но уже в сентябре следующего года потерял пост — вскоре после увольнения Моуринью.

Жозе Моуринью globallookpress.com

В каком‑то смысле грустно думать, что тренер с карьерой уровня Моуринью превратился в ходячий рекламный щит — человека, который все еще способен поддерживать пошатнувшиеся политические амбиции президентов клубов, но который уже не считается частью самой вершины элиты, как это было когда-то.

И все же энтузиазма ему не занимать. Пусть на публике он не всегда выглядит таким, но в эту работу Жозе вкладывается без остатка: он практически живет на базе, оставаясь там на ночь три-четыре раза в неделю, несмотря на собственный дом неподалеку от Лиссабона.

Публично подчеркивается ставка на молодежь — не самая характерная черта для Моуринью с учетом его прежней карьеры. Однако, если быть справедливым, при нем дебютировали сразу шесть воспитанников академии, а несколько молодых игроков выглядят весьма перспективно. В первую очередь это 19-летний аргентинский вингер Джанлука Престианни.

Скепсис в отношении того, что перед нами осознанный философский поворот, вполне оправдан. Скорее, это реакция на травмы и обстоятельства, а также попытка добавить жизни и интереса составу, который в целом производит довольно блеклое впечатление.

Моуринью принял команду с довольно странно сформированным ростером, лишившимся многих ключевых футболистов прошлого сезона — среди них Анхель Ди Мария (перешел в «Росарио»), Керем Актюркоглу («Фенербахче»), Альваро Каррерас («Реал» Мадрид) и Флорентину Луиш («Бернли»).

Большинство замен оказалось, мягко говоря, неравноценными. Травмы Доди Лукебакио, Брумы и Александера Ба еще сильнее сократили его кадровые возможности. К тому же у «Бенфики» фактически не оказалось опытных фланговых игроков, и Моуринью пришлось импровизировать — лепить вингеров из молодых и переквалифицированных полузащитников.

Вангелис Павлидис globallookpress.com

На этом фоне выделяются лишь несколько фигур. Прежде всего — неутомимый греческий центрфорвард Вангелис Павлидис, на счету которого уже 27 голов в этом сезоне. А центральные защитники Антониу Силва и Томаш Араужу вполне могут стать объектами интереса более состоятельных клубов ближайшим летом.

При всем этом назвать работу Моуринью успешной нельзя. По крайней мере, пока. Два вылета из внутренних кубков случились в двух матчах подряд в течение одной недели в начале января — удар двойной силы, который, казалось, окончательно потопил сезон.

В чемпионате «Бенфика» формально все еще не знает поражений, однако слишком часто играет вничью — шесть раз в 19 турах, — что практически лишает ее реальных шансов на борьбу за титул. В обороне команда надежна, в атаке показатели приличные, но сама игра нередко оставляет желать лучшего.

Звучит знакомо — как и многое другое. Во многом он все тот же старый Жозе. И время от времени он скажет или сделает что-то, после чего невольно ловишь себя на мысли: «А, вот он. Тот самый Моуринью. Я его помню».

После домашнего поражения от «Браги» со счетом 1:3 в полуфинале Кубка лиги 7 января он заставил всю команду остаться ночевать на тренировочной базе. В итальянском футболе это называют ritiro — практика там довольно распространенная, и в зависимости от точки зрения ее можно воспринимать либо как разумный способ сплотить коллектив, либо как форму наказания, своего рода дисциплинарный арест.

На самом деле планы оставить игроков на базе были вне зависимости от результата матча, но Моуринью ясно дал понять, что одной из целей было заставить футболистов прочувствовать итог встречи и задуматься о собственной игре.

«Надеюсь, игроки будут спать так же хорошо, как и я — то есть не будут спать вовсе», — сказал он. (Спустя семь дней «Бенфика» уступила «Порту» 0:1 в четвертьфинале Кубка Португалии.)

Жозе Моуринью globallookpress.com

Он по-прежнему, мягко говоря, очень внимательно следит за тем, как его изображают в португальских СМИ.

После того, как «Бенфика» реабилитировалась за кубковое поражение в Порту и через три дня обыграла «Риу Аве» 2:0 , журналисты спросили Моуринью о его использовании вингеров, о том, кто должен играть на позиции «десятки», и о том, повлияла ли публичная дискуссия на его подход к этому матчу.

Моуринью включил пассивную агрессию на максимум и ответил следующим образом.

Вам нужно спросить тех, кто об этом говорит. Я ничего не понимаю ни в тактике, ни в игровых взаимодействиях. Об этом рассуждают люди, которые действительно много знают. Лучше разговаривать с ними. Я в этом разбираюсь мало. Жозе Моуринью главный тренер «Бенфики»

С одной стороны, трудно винить человека за то, что он защищает свою позицию. Но с другой — зачем? Что он получает от подобных выпадов? Впрочем, это и есть его натура. В минувший понедельник ему исполнилось 63 года. Если он не изменился к этому моменту, значит, уже не изменится никогда.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Люди из его окружения подчеркивают, что контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года, и сам Моуринью не смотрит дальше текущего сезона. Но игнорировать тень сборной Португалии невозможно — это работа, о которой он всегда мечтал.

Соглашение Роберто Мартинеса действует до окончания чемпионата мира в июле, и хотя нет гарантий, что он покинет пост именно тогда, этот момент выглядел бы естественной точкой для перемен — независимо от того, выступит ли Португалия на турнире блестяще или провалится.

Ситуацию дополнительно усложняет необычный пункт в контракте Моуринью с «Бенфикой»: в нем прописано взаимное право на досрочный разрыв соглашения, но решение должно быть принято в течение десяти дней после окончания сезона.

Это произойдет задолго до старта чемпионата мира в начале июня — даже если «Бенфика» вдруг доберется до финала Лиги чемпионов 30 мая, — так что увязать какое-либо решение со статусом Мартинеса будет непросто.

И все же, учитывая, что агент Моуринью — Жорже Мендеш, футбольный аналог «Сущности» из последних фильмов «Миссия невыполнима», существующий повсюду и сразу, а не в одном физическом воплощении, — если Жозе действительно захочет возглавить сборную Португалии, он эту работу получит.

Но пока для него существует только «Бенфика» — и попытка вытащить этот сезон с самого края пропасти.

Говорят, Моуринью по-прежнему великолепно умеет предсказывать, как будут складываться матчи. Игроки времен его настоящего расцвета в «Челси» или «Интере» с изумлением вспоминали, как он подробно раскладывал будущую игру по полочкам — и все происходило ровно так, как он и предсказывал.

Разница сегодня в том, что он либо уже не способен влиять на ход матчей так же, как раньше, либо просто не располагает для этого необходимыми ресурсами. И все же даже он не мог предугадать, каким окажется на этой неделе матч с «Реалом».

«Бенфика» globallookpress.com

Он уже «сушил игру», когда раздался крик, что «Бенфике» нужен еще один гол. Трубин — «большой человек», как Жозе назвал его после игры, — отправился в штрафную соперника.

К тому моменту «Реал» уже лишился двух игроков из-за красных карточек, и их оборона была измотана, но не будем делать вид, будто это был изощренный тактический ход, рассчитанный на слабости соперника. Это был жест отчаяния, на который пошел бы любой тренер. Просто на этот раз, невероятным образом, он сработал.

Трубин взмыл в воздух, мяч словно по велению неумолимого сюжетного луча сам нашел его лоб — и полетел мимо Тибо Куртуа. Все побежали в разные стороны. Моуринью рванул вдоль бровки, тыча пальцами в воздух и в порыве восторга обнял мальчика, подающего мячи.

Это был странный, почти абсурдный момент, рожденный отчаянием и внезапным осознанием ситуации, но в то же время — абсолютно заслуженный для «Бенфики».

Моуринью сказал защитнику «Реала» Дину Хёйсену, с которым работал в «Роме», что гостям еще повезло, что все закончилось всего лишь 4:2, и он был прав: по общему мнению, это был лучший матч «Бенфики» под его руководством.

И что же дальше?

Жеребьевка в пятницу сразу же подарила двухматчевый реванш с «Реалом» в плей-офф. Станет ли среда лишь отдельным всплеском славы — или же катализатором чего-то большего? Что это будет значить для оставшейся части сезона «Бенфики»? И что — для самого Моуринью?

Моменты способны менять все. Матчи, сезоны, карьеры. Финальные акты.

Возможно, именно этот момент изменит что-то и для Моуринью.