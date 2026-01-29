Первый тайм на «Да Луш» был похож на стихийное бедствие. «Бенфика» давила, душила, бежала, вгрызалась в стыки и эпизоды, будто играет в финале. «Реал Мадрид» держался только на Мбаппе, но и он не спас в хаотичной концовке. Два удаления, нервы обеих команд, сумасшедший гол голкипера Трубина и вечер, который для мадридцев закончился не только поражением, но и вылетом в 1/16 вместо прямой путёвки в 1/8.

Результат матча Бенфика Лиссабон 4:2 Реал Мадрид Мадрид 0:1 Килиан Мбаппе 30' 1:1 Андреас Шельдеруп 36' 2:1 Вангелис Павлидис 45+5' пен. 3:1 Андреас Шельдеруп 54' 3:2 Килиан Мбаппе 58' 4:2 Даниэль Бырлиджа 90+8' Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Амар Дедич, Томаш Араужу, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Аурснес, Георгий Судаков ( Энцо Барренечеа 83' ), Андреас Шельдеруп ( Антониу Силва 90' ), Джанлука Престианни ( Жуан Регу 87' ), Вангелис Павлидис ( Франьо Иванович 90' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно ( Эдуардо Камавинга 55' ), Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми ( Родриго 55' ), Арда Гюлер ( Jorge Cestero 79' ), Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Дин Хейзен ( Давид Алаба 78' ), Alvaro Fernandez Carreras ( Браим Диас 79' ) Жёлтые карточки: Леандро Баррейро Мартинс 11', Самуэль Даль 85' — Орельен Чуаэми 3', Рауль Асенсио 45+4', Дин Хейзен 62', Alvaro Fernandez Carreras 67', Родриго 90+7' Красные карточки: Рауль Асенсио 90+2' (Реал Мадрид), Родриго 90+7' (Реал Мадрид)

Статистика матча 12 Удары в створ 6 3 Удары мимо 5 33 Владение мячом 67 6 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 11 Фолы 15

Контекст был идеальным для большой истории — Жозе Моуринью против бывшего клуба. Против тренера, который только выстраивает свой «Реал», и против команды, которая приехала в Лиссабон в неплохой форме. На поле это всё быстро стало второстепенным. «Бенфика» с первых минут включила привычный для Моуринью режим агрессии и вертикальности атак, а главное постоянно давила на слабые места соперника.

До середины тайма гости выглядели растерянно. Хозяева попадали в каркас, доводили атаки до ударов, заставляли Куртуа спасать и ещё раз спасать. В одном эпизоде арбитр даже назначил пенальти в ворота мадридцев, но ВАР всё отменил. И это тоже стало частью атмосферы, матч получился рваным, с паузами и долгими проверками, которые, казалось, мешают «Бенфике».

Мбаппе забивает, «Бенфика» не отступает

По логике первой трети игры забивать должна была именно «Бенфика», но «Реал Мадрид» снова блестяще использовал свой главный атакующий ресурс. На 30-й минуте Килиан Мбаппе головой замкнул подачу Рауля Асенсио и вывел гостей вперёд. Казалось, что это тот самый момент, который перевернёт матч. Несколько минут после гола мадридцы даже попытались подержать мяч и успокоить стадион.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но «Бенфика» не «поплыла», а просто вернулась к прежнему темпу. Уже тогда начался вечер персональных неудач Рауля Асенсио. В момент быстрого перехода «Бенфики» Асенсио поскользнулся, оборона «Реала» рассыпалась, Павлидиc прострелил, а Андреас Шельдеруп сравнял счёт. Дальше всё пошло по нарастающей — Валверде вынужден был выносить с линии, у Баррейру был железный момент после стандарта, а перед самым перерывом хозяева всё-таки добились своего.

Игроки «Бенфики» празднуют гол globallookpress.com

Пенальти (на этот раз всеми подтверждённый) случился после того, как Чуамени прихватил Отаменди за майку. Арбитр подумал, послушал коллег, всё-таки указал на «точку», и Павлидиc реализовал удар. К перерыву было ощущение, что мадридцы не просто уступают в счёте, но и выглядят слабее команды Моуринью буквально в каждом аспекте. Как будто «Реал» приехал с ощущением гарантии места в 1/8 и не собирался «добегать», а португальцы такого не простили.

Гол Павлидиса с пенальти globallookpress.com

Второй тайм начался с редкого шанса гостей, Винисиус не использовал подачу и пробил головой мимо. Почти сразу «Бенфика» снова включила прессинг — и снова провела контратаку, в которой «Реал Мадрид» выглядел беззащитным. На 54-й минуте Шельдеруп оформил дубль, аккуратно уложив мяч в нижний угол после того, как в очередной раз разобрал на детали Рауля Асенсио.

Андреас Шельдеруп globallookpress.com

Мбаппе был, кажется, единственным, кто не был согласен проиграть, и вернул интригу через несколько минут. Арда Гюлер протащил атаку по правому полуфлангу и отдал низом, а француз пробил точно в угол. У «Реала» оставалось достаточно времени, чтобы спасти хотя бы ничью, но проблема была в том, что контролировать игру команда Арбелоа так и не смогла. «Бенфика» продолжала создавать моменты, а мадридцы, даже когда шли вперёд, делали это рывками, без устойчивости и с постоянным риском получить ответку.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Концовка, которую невозможно выдумать

Финальные минуты превратились в тотальный хаос, причём большая его часть происходила за кадром. Матч в Лиссабоне шёл с задержкой относительно остальных встреч тура — паузы и проверки «съели» время, и команды уже фактически знали обо всех раскладах. В какой-то момент ситуация в других матчах качнула расклад так, что «Реал» оказался за пределами топ-восьмёрки, а «Бенфике» нужен был ещё один гол, чтобы с 25-го места подняться на спасительное 24-е и выйти в плей-офф. То есть просто победа над «Реалом» не дала бы команде Моуринью ничего, надо было идти вперёд и забивать ещё.

«Бенфика» — «Реал Мадрид» globallookpress.com

И в этот момент у футболистов королевского клуба начали сдавать нервы. Асенсио получил вторую жёлтую и был удалён в добавленное время, затем красную увидел и Родриго, бразилец умудрился получить две жёлтые за полминуты. «Реал Мадрид» остался вдевятером, но даже это не объясняет главный кадр лиссабонской ночи.

Когда казалось, что матч уже «закрыт», «Бенфика» пошла ва-банк. Жозе Моуринью погнал в штрафную своего вратаря, Анатолия Трубина. Он несколько раз выручил в опасных ситуациях, но точно не был героем встречи — ровно до последнего навеса в штрафную. Эурснес подал ровно к 11-метровой отметке, Трубин выпрыгнул выше всех и вонзил мяч в сетку мимо Куртуа! Стадион на миг замер, а потом весь Лиссабон услышал рёв «Да Луш», в этот вечер португальская команда и её вратарь написали историю.

Гол Анатолия Трубина globallookpress.com

Скамейка вылетела на поле, Моуринью метался вдоль бровки, а «Реал Мадрид» получил болезненное поражение, которое, вообще-то, обидно само по себе, но усугубляется тем, что добавляет сезону лишних матчей и нагрузки. Символично, что в футболе другого мадридского клуба Тибо Куртуа уже пропускал на последней минуте здесь же, в Лиссабоне. Правда тогда, почти 12 лет назад, цена упущенной победы всё же была куда больше.

Что это говорит о «Реале» Арбелоа

Эта игра стала еврокубковой проверкой мадридской команды на «взрослость» — и «Реал Мадрид» её провалил. У команды были два гола Мбаппе, были отдельные моменты гениальности Куртуа, были попытки оживить матч заменами, но всё это выглядело как реакция на пожар, а не как план. «Бенфика» была лучше почти во всём, кроме реализации, и всё равно забрала матч за счёт дисциплины и бесконечной готовности снова идти в следующий стык.

Мадридцам теперь придётся жить с простым выводом: если команда уступает сопернику в интенсивности и организации, одного только Мбаппе не хватает, чтобы каждый раз увозить победы. Особенно в Лиссабоне, в дождь, против Моуринью, который умеет расставлять ловушки и заставлять соперника медленно понимать, что привычного выхода у него нет.