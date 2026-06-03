прогноз на товарищеский матч перед стартом ЧМ‑2026, ставка за 1.84

4 июня в товарищеском матче перед стартом ЧМ‑2026 по футболу сыграют чемпион Европы‑2024 Испания и Ирак. Начало встречи — 22:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Испания — Ирак с коэффициентом для ставки за 1.84.

Испания

Турнирное положение: по итогам отборочного турнира к ЧМ‑2026 Испания уверенно выиграла группу Е с 16 очками и напрямую отобралась в финальную часть турнира.

Последние матчи: в конце марта Испания сыграла вничью в товарищеском матче с Египтом (0:0). Соперник полностью закрылся в обороне и почти не помышлял об атаках, а испанцы за 90 минут так и не смогли забить хотя бы один мяч, хотя моментов хватало.

Ранее была разгромная победа в товарищеской игре над Сербией (3:0).

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Не сыграют: травмированы — Н. Уильямс (п) и Ямаль (п) пропустят первые матчи мундиаля, а Фермин Лопес (н) — весь турнир.

Состояние команды: главный тренер Луис де ла Фуэнте столкнётся с проблемами уже в первых матчах на ЧМ‑2026 без своих ведущих вингеров Ямаля и Нико Уильямса, получивших мышечные травмы. Тем не менее в его распоряжении — обойма высококлассных футболистов, которые компенсируют потери на групповой стадии.

Ирак

Турнирное положение: сборная Ирака стала второй в отборе на ЧМ‑2026 в группе В и пробилась на мундиаль через стыки.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: стыковой матч на ЧМ‑2026 против Боливии получился очень упорным и завершился победой Ирака со счётом 2:1. Команда играла лучше соперника и заслуженно выиграла, дважды ведя в счёте. Голы забивали Аль‑Хамади и Хуссейн (не Саддам).

До этого была победа в товарищеской игре с Андоррой (1:0).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: Ирак является довольно средней командой даже по азиатским меркам и своими успехами во многом обязан австралийскому специалисту Арнольду Грэхэму, который смог поставить организованный и оборонительный стиль игры. Всего несколько футболистов этого созыва играют в средних европейских клубах.

Статистика для ставок

Единственный раз соперники встречались в 2009 году в товарищеской игре, и тогда Испания выиграла (1:0).

Последний раз Испания проигрывала в основное время в марте 2024 года Колумбии (0:1).

Ирак выиграл 5 из 7 последних игр.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Испании дают 1,02, а на Ирак — 44,0; ничью букмекеры оценивают в 16,5.

Тотал меньше 3,5 идёт за 2,0, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: вряд ли Ирак развалится в этой встрече, так как сборная очень организованная и с неприятным стилем игры. Испании нет смысла выкладываться на полную катушку перед стартом ЧМ‑2026, и она будет играть в эконом‑режиме.

1.84 Победа Ирака с форой плюс 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Испания — Ирак принесёт прибыль 840₽, общая выплата — 1840₽

Основная ставка: победа Ирака с форой +3 за 1,84.

Прогноз: также можно рискнуть и поставить на то, что Ирак сможет забить. Это товарищеский матч, и концентрация будет не максимальной.

2.60 Ирак забьёт Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Испания — Ирак позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Дополнительная ставка: гол Ирака за 2,60.