18 июля в матче Суперкубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.90.

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«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы в летнее межсезонье провели 6 контрольных матчей. Команда Сергея Семака победила в четырех из них при двух ничьих.

При этом «Зенит» и в новом сезоне считается явным фаворитом во всех внутренних соревнованиях. Костяк команды питерцы сохранили, так еще и без усиления не обошлось.

Последние матчи: предыдущий поединок подопечные Семака провели не столь ярко. «Зенит» подписал мировую с махачкалинским «Динамо» (1:1).

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А вот до того петербуржцы переиграли «Црвену Звезду» (3:1). Плюс команда одолела еще и ферганский «Нефтчи» (4:1), хотя несколько ранее не смогла обыграть «Химнасию» (1:1).

При этом «Зенит» все так же сильно зависит от кондиций своих бразильцев. Зато наконец-то нашел себя в игре команды форвард Александр Соболев, для которого поединок со «Спартаком» будет сверхпринципиальным.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Петербуржцы находятся на психологическом подъеме. К тому же перед командой традиционно поставлены максимальные задачи.

К тому же «Зенит» исторически сложно противостоит «Спартаку». В пяти последних очных поединках соперники по разу огорчили друг друга. Причем в полуфинале последнего Кубка страны питерцы уступили москвичам в серии пенальти.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» финишировали на 4-м месте турнирной таблицы минувшего чемпионата. Москвичи остались без медалей, однако сумели завоевать Кубок России.

При этом «Спартак» провел четыре спарринга в текущее межсезонье. Вот только в них удалось добыть всего две виктории.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда вчистую уступила «Локомотиву». «Красно-белые» пропустили два безответных мяча.

До того команда не сумела обыграть «Рубин» (0:0). А вот «Крылья Советов» одолеть удалось, пусть и с натугой (3:2).

В последних спаррингах «Спартак» выглядят бледновато. Команда Хуана Карседо уж слишком зависима от формы своих аргентинцев.

Состояние команды: «Спартак» сохранил большинство своих ведущих игроков. Вот только проблемы с реализацией решить пока не выходит.

Подбор игроков у спартаковцев определенно неплохой, вот только с результатами ладится не всегда. Да, настрой на «Зенит» будет максимальным, вот только в плане монолитности москвичи уступают чемпиону.

В любом случае, «Спартак» постарается оказать достойное сопротивление команде Семака. Как вариант, можно дотянуть до серии пенальти...

На что ставят в матче Зенит — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Зенит — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Дерзкая ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 2.20, а на «Спартак» — 3.68; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.46.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.03, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 1.92.

Прогноз: «Зенит» симпатично выглядел в летних спаррингах, тогда как «Спартак» в двух последних контрольных поединках не отличился ни разу.

7.90 Фора «Зенита» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 7.90 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт прибыль 6900₽, общая выплата — 7900₽

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 7.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более четырех раз.

6.10 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.10 на матч «Зенит» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 5100₽, общая выплата — 6100₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 6.10.

Пять причин, почему ставка зайдет

Петербуржцы в 6 летних спаррингах добыли 4 победы при двух ничьих

«Спартак» не забивал в двух своих последних контрольных поединках

Подопечные Семака в 6 контрольных матчах забили 15 мячей

Спартаковцы не забивали в ворота «Зенита» в двух последних очных встречах

Форвард питерцев Александр Соболев отличился 3 мячами в спаррингах, и наверняка максимально настроится на поединок со своим бывшим клубом

Основной прогноз

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