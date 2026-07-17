18 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Жетысу». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Окжетпес»
Турнирное положение: «Окжетпес» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 27 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает четвертое место с отставанием в два пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (1:3).
Перед этим коллектив также остался без очков, когда снова-таки на выездном поле теперь крупно проиграл «Кайрату» с результатом 0:5.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Окжетпес» только проигрывал.
Хотя хозяева поля превосходят соперника в классе, а также принимают его на своем поле, с такой формой, которая свидетельствует об игровом кризисе, им будет непросто выиграть.
Оралхан Омиртаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.
«Жетысу»
Турнирное положение: «Жетысу» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 10-е место с отрывом в три балла от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в девять пунктов от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Алтаю» (0:1).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив также остался без баллов, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Актобе» (1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Жетысу» не знал другого результата, кроме проигрыша.
Это явно не вселяет в гостей уверенность в своих силах при всех проблемах их соперника, тем более что тот все же превосходит их в классе, а игра пройдет на выезде.
Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Окжетпес» проиграл
- в трех последних матчах «Окжетпеса» забивали больше трех голов
- в четырех из пяти последних выездных матчей «Жетысу» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.33, выигрыш «Жетысу» — в 3.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.
Прогноз: в двух последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
И хотя в трех последних матчах хозяева проиграли, их перевес в классе должен помочь им выиграть.
Ставка: «Окжетпес» победит за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так случилось в трех последних матчах хозяев поля.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.15