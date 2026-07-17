Покончит ли «Окжетпес» с поражениями?

прогноз на матч за шанс хозяев попасть в топ-3 чемпионата Казахстана, ставка за 1.90

18 июля в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Окжетпес» и «Жетысу». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 27 очков в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертое место с отставанием в два пункта от зоны континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 16-го тура национального первенства коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (1:3).

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Перед этим коллектив также остался без очков, когда снова-таки на выездном поле теперь крупно проиграл «Кайрату» с результатом 0:5.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в трех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Окжетпес» только проигрывал.

Хотя хозяева поля превосходят соперника в классе, а также принимают его на своем поле, с такой формой, которая свидетельствует об игровом кризисе, им будет непросто выиграть.

Оралхан Омиртаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» после 17-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 10-е место с отрывом в три балла от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в девять пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального первенства клуб на своем поле проиграл «Алтаю» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Казахстана коллектив также остался без баллов, когда снова-таки в чужих стенах потерпел поражение от «Актобе» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Жетысу» не знал другого результата, кроме проигрыша.

Это явно не вселяет в гостей уверенность в своих силах при всех проблемах их соперника, тем более что тот все же превосходит их в классе, а игра пройдет на выезде.

Нурбол Ануарбеков — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Окжетпес» проиграл

в трех последних матчах «Окжетпеса» забивали больше трех голов

в четырех из пяти последних выездных матчей «Жетысу» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Окжетпес» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.90. Ничья — в 3.33, выигрыш «Жетысу» — в 3.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 1.95.

Прогноз: в двух последних матчах гости проиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в трех последних матчах хозяева проиграли, их перевес в классе должен помочь им выиграть.

1.90 «Окжетпес» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Окжетпес» — «Жетысу» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: «Окжетпес» победит за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так случилось в трех последних матчах хозяев поля.

2.15 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Окжетпес» — «Жетысу» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.15