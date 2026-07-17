18 июля в 19-м туре китайской Суперлиги сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Тяньцзинь Тайгер». Начало встречи — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за .
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» после 17-ти туров китайской Суперлиги имеет 19 баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.
Команда Леонида Слуцкого занимает 11-ю позицию с отставанием в девять пунктов от зоны азиатских турниров (топ-2), а также с отрывом в 11 очков от зоны вылета.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 17-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Чжэцзян Профешнл» (3:1).
Перед этим в предыдущем туре китайского чемпионата коллектив также набрал три балла, когда теперь в чужих стенах разгромил «Далянь Инбо» с результатом 4:1.
Не сыграют: травмирован — Саулу, Дзян, Еннарис и Лю, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Шанхай Шеньхуа» выиграл, а в четырех последних — не проиграл.
С такой формой у хозяев отличные шансы на выигрыш, тем более что они попросту класснее их нынешнего соперника и при этом получат домашнюю поддержку.
Рафаэл Ратан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с 13-ю голами.
«Тяньцзинь Тайгер»
Турнирное положение: «Тяньцзинь Тайгер» после 17-ти поединков китайской Суперлиги имеет восемь баллов в активе и борется за выживание в элите.
Команда занимает предпоследнее, 15-е место в зоне понижения в классе (15-16-я строчки) с отставанием в шесть очков от безопасной 14-й позиции.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своём поле разгромил «Шэньчжэнь Пенг Сити» (3:0).
Перед этим в предыдущем туре чемпионата Китая коллектив уже остался без очков, когда теперь на чужой арене потерпел поражение от «Чунцин Тонлянлон» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмирован — Хэ Гуань, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тяньцзинь Тайгер» проиграл лишь раз в основное время при двух победах и двух ничьих.
Такие выступления могут заставить сделать вывод, что у гостей хорошие шансы как минимум на ничью, но против более классного соперника, да еще и на его поле, сделать это им будет сложно.
Альберто Килес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Шанхай Шеньхуа» забивали больше трех голов
- в трех из четырех последних матчей «Тяньцзинь Тайгер» забивала только одна команда
- в четырех из пяти последних матчей «Тяньцзинь Тайгер» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.44. Ничья — в 4.50, выигрыш «Тяньцзинь Тайгер» — в 6.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.42.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше трех голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.
При этом в двух предыдущих матчах этих соперников также забивали больше трех мячей.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.16.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше двух мячей, ведь такой сценарий был реализован в их двух последних матчах.
Ставка: тотал «Шанхай Шеньхуа» больше 2,5 голов за 2.28