18 июля в 19-м туре китайской Суперлиги сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Тяньцзинь Тайгер». Начало встречи — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за .

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» после 17-ти туров китайской Суперлиги имеет 19 баллов в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда Леонида Слуцкого занимает 11-ю позицию с отставанием в девять пунктов от зоны азиатских турниров (топ-2), а также с отрывом в 11 очков от зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 17-го тура национального первенства клуб на своем поле одержал победу над «Чжэцзян Профешнл» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Перед этим в предыдущем туре китайского чемпионата коллектив также набрал три балла, когда теперь в чужих стенах разгромил «Далянь Инбо» с результатом 4:1.

Не сыграют: травмирован — Саулу, Дзян, Еннарис и Лю, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Шанхай Шеньхуа» выиграл, а в четырех последних — не проиграл.

С такой формой у хозяев отличные шансы на выигрыш, тем более что они попросту класснее их нынешнего соперника и при этом получат домашнюю поддержку.

Рафаэл Ратан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с 13-ю голами.

«Тяньцзинь Тайгер»

Турнирное положение: «Тяньцзинь Тайгер» после 17-ти поединков китайской Суперлиги имеет восемь баллов в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает предпоследнее, 15-е место в зоне понижения в классе (15-16-я строчки) с отставанием в шесть очков от безопасной 14-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 17-го тура национального первенства клуб на своём поле разгромил «Шэньчжэнь Пенг Сити» (3:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Китая коллектив уже остался без очков, когда теперь на чужой арене потерпел поражение от «Чунцин Тонлянлон» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмирован — Хэ Гуань, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тяньцзинь Тайгер» проиграл лишь раз в основное время при двух победах и двух ничьих.

Такие выступления могут заставить сделать вывод, что у гостей хорошие шансы как минимум на ничью, но против более классного соперника, да еще и на его поле, сделать это им будет сложно.

Альберто Килес — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с семью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Шанхай Шеньхуа» забивали больше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Тяньцзинь Тайгер» забивала только одна команда

в четырех из пяти последних матчей «Тяньцзинь Тайгер» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.44. Ничья — в 4.50, выигрыш «Тяньцзинь Тайгер» — в 6.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.42.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше трех голов. Так было и в их четырех из пяти последних домашних поединков.

При этом в двух предыдущих матчах этих соперников также забивали больше трех мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют больше двух мячей, ведь такой сценарий был реализован в их двух последних матчах.

Ставка: тотал «Шанхай Шеньхуа» больше 2,5 голов за 2.28