прогноз на дерби Лос-Анджелеса в чемпионате МЛС, ставка за 1.83

18 июля в рамках регулярного чемпионата МЛС сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Лос-Анджелес». Начало встречи — в 05:25 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес Гэлакси» после 15-ти поединков первенства США имеет 20 баллов в активе и борется за выход в плей-офф.

Команда занимает девятое место с отрывом в один пункт от 10-й строчки, которая уже не позволяет сыграть в стыковых поединках, а также с отставанием в два очка от вышестоящей «Миннесоты Юнайтед».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, франчайз на своем поле обыграл «Клуб Америка» (1:0).

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Перед этим еще в одной товарищеской встрече коллектив уже остался ни с чем, когда опять-таки на своем поле проиграл сборной Сальвадора (0:3).

Не сыграют: травмированы — Жоау Клаусс и Пуч, дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в пяти последних поединках разного статуса «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма хозяев поля и перевес земляков в классе не особо убеждают в их высоких шансах на выигрыш, однако, возможно, особенный настрой на дерби все же позволит им победить.

Габриэл Пек и Жоау Клаусс — лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с пятью голами.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» после 15-ти туров первенства США набрал 24 балла в активе и также борется за выход в плей-офф.

Команда занимает пятую позицию в зоне плей-офф (топ-9), на восемь очков отставая от лидера «Ванкувера», а также по дополнительным показателям опережая нижестоящий «Сиэтл».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был контрольным, коллектив в домашних стенах обыграл сборную Салвадора — 3:0.

Перед этим в предыдущей игре регулярного чемпионата МЛС франчайз также набрал максимум очков, когда на своем поле одержал победу над «Сиэтлом» с результатом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Деллавалле, Игор Жезус и Паленсия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые были товарищескими, «Лос-Анджелес» выиграл после четырех поражений кряду.

хотя у гостей недавно затянулись проигрыши, победы в двух предыдущих турах скорее говорят о выходе из кризиса, а значит перспективы выиграть немалы.

Денис Буанга — лучший бомбардир команды в текущем сезоне чемпионата МЛС с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» забивали меньше трех голов

в семи из восьми последних матчей «Лос-Анджелеса» забивали три или больше голов

в трех последних выездных матчах «Лос-Анджелес» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: У букмекеров фаворитом в предстоящей игре называется «Лос-Анджелес». Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.75, выигрыш «Лос-Анджелес Гэлакси» — также в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.40.

Прогноз: в семи из восьми последних матчей гостей забивали три или больше голов. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

При этом в трех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.83 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости окажутся сильнее, поскольку они превосходят соперника в классе и выиграли в двух последних матчах.

2.20 «Лос-Анджелес» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: «Лос-Анджелес» победит за 2.20