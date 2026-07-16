прогноз на матч 12-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.11

17 июля в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Навбахор» и АГМК. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.11.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Навбахор»

Турнирное положение: «Ястребы» пытаются вклиниться в чемпионскую гонку. Команда на данный момент находится на третьей строчке турнирной таблицы.

При этом «Навбахор» забил всего 14 мячей в 11 матчах. А вот в свои ворота команда пропустила всего 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Навбахор» не смог одолеть «Насаф» (0:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда потерпела поражение от «Бунёдкора» (1:2). А вот поединок с «Согдианой» завершился подписанием мировой (1:1).

В своих пяти последних матчах «Навбахор» разжился двумя победами. Команда отличилась 6 забитыми мячами при трех пропущенных.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Состояние команды: «Навбахор» до паузы в чемпионате находился в кризисе. Команда не побеждала в трех своих последних матчах.

К слову, «ястребы» традиционно неудачно противостоят АГМК. В пяти последних очных поединках команда победила лишь однажды при двух поражениях. Да и проблемы с реализацией пока решить не удается…

АГМК

Турнирное положение: «Горняки» проводят скромный сезон. Ныне команда находится на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом АГМК набрал 16 очков в 11 поединках чемпионата Узбекистана. К тому же забила команда 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла один балл. Дома она не уступила «нефтяникам» (0:0).

До того команда нанесла поражение ташкентскому «Локомотиву» (2:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с самаркандским «Динамо» (2:2). Беспроигрышный сериал растянулся уже на 6 матчей.

При том АГМК в пяти своих последних матчах добыл 3 виктории. В этих поединках команда отличилась 9 забитыми мячами при шести пропущенных.

Состояние команды: АГМК после неудачного старта улучшил свои результаты. Так что пауза в чемпионате для команды может пойти и не на пользу.

При этом АГМК в пяти выездных поединках чемпионата набрал 7 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически гол за матч.

Безусловно, «горняки» намерены подтянуться к лидирующей группе. Команда весьма неплохо чувствует себя в игре вторым номером, да и оппонент пребывает не в самых оптимальных кондициях.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Навбахор» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На eго победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.56, а победа АГМК — в 4.84.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.11, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.68.

Прогноз: Обе команды имеют амбиции побороться за самые высокие места, так что ждем от них активных атакующих действий.

2.11 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Навбахор» — АГМК принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Навбахор» — АГМК принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Пять причин, почему ставка зайдет