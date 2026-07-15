В этом экспрессе проанализируем встречи квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, а также матч норвежской Элитсериен. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.75.

«Ильвес» — «Дифферданж»

Футбол. Лига конференций. Квалификация. Ответная игра

Сейчас «Ильвес» занимает лишь девятую строчку (всего 12 команд) в чемпионате Финляндии с 16 очками и находится недалеко от зоны вылета. В прошлом сезоне команда финишировала второй в Вейккауслиге.

Причиной такого провала стала продажа ведущих игроков и главного тренера, который был причастен ко всем последним успехам. В 14‑м туре «Ильвес» проиграл в гостях «Яро» (1:2), до этого было поражение в Кубке Финляндии от «ХИК» (1:2).

Пока новый сезон чемпионата Люксембурга не стартовал, а в прошлом году «Дифферданж» финишировал на второй строчке, только по дополнительным показателям уступив чемпионство.

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Пока команда сыграла только официальную игру в Суперкубке, в которой уступила «Биссену» (1:1, пен. 1:3). Также были две товарищеские игры — с «Дюделанжем» (2:0) и «Мецем» (2:1). Первый матч квалификации против «Ильвеса» завершился ничейным исходом — 0:0, и «Дифферданж» выглядел ничуть не хуже. Не должен он провалиться и в гостях.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,58.

«Волеренга» — «Олесунн»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

Пока «Волеренга» идёт на 11‑м месте в таблице чемпионата Норвегии. После не самого удачного старта команда набирает обороты и должна вернуться как минимум в середину таблицы. Последняя игра против «Тромсё» (0:4) смотрится по результату печально, но не по игре.

«Волеренга» могла там зацепить очко, но пропустила быстрые голы после грубых ошибок. Потом команда имела шансы отыграться, но не смогла этого сделать. Состав у команды довольно приличный, всё хорошо и с финансированием, а на тренерском мостике — отличный специалист Грейг Бакке.

В этом сезоне «Олесунн» вернулся в Элитсериен после некоторого перерыва и сейчас располагается на 12‑й строчке с 12 очками. В первой игре после возобновления чемпионата была неожиданная ничья с «Мольде» (2:2).

«Олесунн» довольно быстро открыл счёт, но потом инициативой прочно завладел соперник: забил дважды, мог добивать, но в итоге пропустил на 90+6‑й минуте. На своём поле «Волеренга» играет намного сильнее и должна побеждать «Олесунн», который подойдёт к игре с кадровыми потерями.

Наш прогноз: победа хозяев за 1,67.

«Ференцварош» — «Войводина»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

Первая игра в гостях закончилась победой «Ференцвароша» со счётом 2:1. Игра получилась примерно равной, но сказался класс исполнителей венгерского клуба: они дожали соперника в конце и получили фору перед домашней встречей.

Национальный чемпионат пока не стартовал для «Ференцвароша», и команда играет только товарищеские игры. Сначала была ничья с «Сабахом» (1:1), а затем — победа над «Карабахом» (1:0).

Чемпионат Сербии тоже пока ещё не стартовал, и «Войводина» пока играет контрольные матчи. Сначала был обыгран «Дьёр» (2:1), затем случилась ничья с «Араратом‑Арменией» (1:1) и был разгромлен «Клуж» (3:0).

Первая игра не очень получилась для «Войводины», и встреча в Будапеште будет проходить намного сложнее. Там «Ференцварош» намного сильнее и играет с позиции силы, а состав у венгерского клуба заметно мощнее. Сербы понесли две серьёзные потери в межсезонье, и даже переход Джаковаца из «Акрона» их не восполнит.

Наш прогноз: победа «Ференцвароша» за 1,42.

3.75 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,75.