прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.92

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Алюминий» будет принимать «Шериф». Игра пройдет в Кидричево 16 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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«Алюминий»

Турнирная таблица: «Алюминий» — обладатель Кубка Словении, в финале турнира команда переиграла клуб «Гросуплье» (1:0).

Последние матчи: Словенский клуб провел первую официальную игру в сезоне 2026/2027 и сразу в Лиге Европы. Игра в Тирасполе против «Шерифа» завершилась миром (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Алюминий» не может выиграть на протяжении семи матчей, сыграв четыре поединка вничью и в трех встречах потерпев поражения.

«Шериф»

Турнирная таблица: Тираспольский «Шериф» — один из лидеров чемпионата Молдавии. После трёх туров у «жёлто-чёрных» 7 очков. Тираспольчане делят первое место с действующим чемпионом — «Петрокубом».

Последние матчи: «Шериф» провёл первый матч в Лиге Европы. Тираспольский клуб сыграл вничью с обладателем Кубка Словении — ФК «Алюминий» (0:0). В концовке матча прекрасный шанс забить упустил албанец Арли Перджони. Игрок «Шерифа» замыкал передачу с левого фланга, но пробил мимо ворот.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Шериф» не проигрывает на протяжении восьми матчей, команда одержала пять побед и в трех играх сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Алюминий» — обладатель Кубка Словении

«Шериф» — серебряный призер чемпионата Молдавии

«Шериф» и «Алюминий» в первой игре Лиги Европы разошлись миром (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Шерифа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.20. На победу «Алюминия» — 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.62.

Прогноз: «Шериф» много моментов не реализовал в первой игре противостояния с «Алюминием». Если «Шериф» реализует хотя бы часть созданных моментов, то шансы на победу будут высокими. У «жёлто-черных» большой опыт выступления в еврокубках. Ставим на победу вице-чемпиона Молдавии.

1.92 Победа «Шерифа» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Алюминий» — «Шериф» позволит вывести на карту выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 1.92.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Алюминий» — «Шериф» позволит вывести на карту выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.