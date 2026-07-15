В ответном матче первого отборочного раунда Лиги Европы «Алюминий» будет принимать «Шериф». Игра пройдет в Кидричево 16 июля. Начало встречи — в 21:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
«Алюминий»
Турнирная таблица: «Алюминий» — обладатель Кубка Словении, в финале турнира команда переиграла клуб «Гросуплье» (1:0).
Последние матчи: Словенский клуб провел первую официальную игру в сезоне 2026/2027 и сразу в Лиге Европы. Игра в Тирасполе против «Шерифа» завершилась миром (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: «Алюминий» не может выиграть на протяжении семи матчей, сыграв четыре поединка вничью и в трех встречах потерпев поражения.
«Шериф»
Турнирная таблица: Тираспольский «Шериф» — один из лидеров чемпионата Молдавии. После трёх туров у «жёлто-чёрных» 7 очков. Тираспольчане делят первое место с действующим чемпионом — «Петрокубом».
Последние матчи: «Шериф» провёл первый матч в Лиге Европы. Тираспольский клуб сыграл вничью с обладателем Кубка Словении — ФК «Алюминий» (0:0). В концовке матча прекрасный шанс забить упустил албанец Арли Перджони. Игрок «Шерифа» замыкал передачу с левого фланга, но пробил мимо ворот.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Шериф» не проигрывает на протяжении восьми матчей, команда одержала пять побед и в трех играх сыграла вничью.
Статистика для ставок
- «Алюминий» — обладатель Кубка Словении
- «Шериф» — серебряный призер чемпионата Молдавии
- «Шериф» и «Алюминий» в первой игре Лиги Европы разошлись миром (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Шерифа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.92. Ничья оценивается в 3.20. На победу «Алюминия» — 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.15 и 1.62.
Прогноз: «Шериф» много моментов не реализовал в первой игре противостояния с «Алюминием». Если «Шериф» реализует хотя бы часть созданных моментов, то шансы на победу будут высокими. У «жёлто-черных» большой опыт выступления в еврокубках. Ставим на победу вице-чемпиона Молдавии.
Ставка: Победа «Шерифа» с коэффициентом 1.92.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.15.