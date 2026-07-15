«Дила» без проблем пройдет дальше в еврокубках?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.90

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Виртус» из Сан-Марино будет принимать «Дилу» из Грузии. Игра пройдет в Серравалле 16 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Виртус»

Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путевку в Лигу конференций, как обладатель Кубка Сан-Марино. В финальном матче команда переиграла «Ла Фиориту» (2:1).

Последние матчи: «Виртус» в первом матче первого раунда Лиги конференций проиграл грузинской «Диле» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: В последних пяти встречах участник Лиги конференций одержал две победы и потерпел три поражения.

«Дила»

Турнирная таблица: В Высшей лиге Грузии «Дила» стала вице-чемпионом, набрав 78 очков. От лидера — клуба «Иберия» отставание составило 2 балла.

Последние матчи: В первой игре первого раунда Лиги конференций «Дила» нанесла поражение «Виртусу» (3:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Дила» одержала три победы и потерпела два поражения.

На что ставят в матче Виртус — Дила Букмекерские коэффициенты на матч Виртус — Дила: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дила» — серебряный призёр чемпионата Грузии

«Виртус» — обладатель Кубка Сан-Марино

«Дила» переиграла «Виртус» в Лиге конференций (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Дилы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Виртуса» — 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.

Прогноз: «Дила» доказала в первой игре, что классом выше клуба из Сан-Марино. Грузинская команда постарается закрепить преимущество. Остановим наш выбор на очередной победе серебряного призёра чемпионата Грузии.

1.90 Фора «Дилы» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Виртус» — «Дила» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Дилы» (-1) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.05 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Виртус» — «Дила» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.