В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Виртус» из Сан-Марино будет принимать «Дилу» из Грузии. Игра пройдет в Серравалле 16 июля. Начало встречи — в 22:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Виртус»
Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путевку в Лигу конференций, как обладатель Кубка Сан-Марино. В финальном матче команда переиграла «Ла Фиориту» (2:1).
Последние матчи: «Виртус» в первом матче первого раунда Лиги конференций проиграл грузинской «Диле» (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти встречах участник Лиги конференций одержал две победы и потерпел три поражения.
«Дила»
Турнирная таблица: В Высшей лиге Грузии «Дила» стала вице-чемпионом, набрав 78 очков. От лидера — клуба «Иберия» отставание составило 2 балла.
Последние матчи: В первой игре первого раунда Лиги конференций «Дила» нанесла поражение «Виртусу» (3:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Дила» одержала три победы и потерпела два поражения.
Статистика для ставок
- «Дила» — серебряный призёр чемпионата Грузии
- «Виртус» — обладатель Кубка Сан-Марино
- «Дила» переиграла «Виртус» в Лиге конференций (3:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Дилы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.55. Ничья оценивается в 4.15. На победу «Виртуса» — 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.10.
Прогноз: «Дила» доказала в первой игре, что классом выше клуба из Сан-Марино. Грузинская команда постарается закрепить преимущество. Остановим наш выбор на очередной победе серебряного призёра чемпионата Грузии.
Ставка: Фора «Дилы» (-1) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.05.