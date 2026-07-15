прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.00

В ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций «Линфилд» из Северной Ирландии будет принимать «Калью» из Эстонии. Игра пройдет в Белфасте 16 июля. Начало встречи — в 21:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Линфилд»

Турнирная таблица: «Линфилд» завоевал путёвку в квалификацию Лиги конференций, одержав победу в матче против клуба «Данганнон Свифтс» (3:1). Новый сезон в чемпионате Северной Ирландии стартует в начале августа. В первом туре «Линфилд» примет команду «Баллимена Юнайтед». Встреча запланирована на 8 августа.

Последние матчи: В Лиге конференций «Линфилд» стартовал с минимального поражения, уступив эстонской команде «Калью» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Состояние команды: «Линфилд» редко добивается положительных результатов. В последних играх североирландцы одержали одну победу и потерпели четыре поражения.

«Калью»

Турнирная таблица: Минувший сезон в чемпионате Эстонии «Калью» завершил на третьем месте, набрав 74 очка. Сейчас проходит новый сезон на внутренней арене, после 19 туров участник Лиги конференций занимает 3-е место с 34 пунктами.

Последние матчи: В рамках квалификации Лиги конференций «Калью» одержал в родных стенах минимальную победу над «Линфилдом» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах Высшей лиги Эстонии «Калью» одержал две победы, сыграл две игры вничью и в одном поединке потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Калью» забивает один мяч за игру

«Линфилд» одержал одну победу в пяти матчах

«Калью» переиграл «Линфилд» (1:0) в первом раунде Лиги конференций

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Линфилда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.60. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Калью» — 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.57.

Прогноз: Обе команды в среднем за матч забивают по голу. От этого сделать вывод, что клубы из Эстонии и Северной Ирландии сыграют по низам в ответной игре первого раунда Лиги конференций.

2.00 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Линфилд» — «Калью» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.00.

Прогноз: «Калью» едет на ответную игру с минимальным перевесом, ожидаем, что эстонцы смогут засушить игру и удержат преимущество на конкурентом в один мяч.

3.70 Фора «Калью» (0) Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч «Линфилд» — «Калью» принесёт прибыль 2700₽, общая выплата — 3700₽

Ставка: Фора «Калью» (0) с коэффициентом 3.70.