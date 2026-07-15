прогноз на матч 1-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.25

16 июля в ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Морнар Бар» и «Атлетик Эскальдес». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Морнар Бар»

Турнирное положение: «Морнар Бар» только раскачивается. Минувший чемпионат Черногории команда завершила на 2-м месте.

При этом «Морнар Бар» в среднем забивает меньше 2 мячей за матч. В свои же ворота команда пропустила 29 мячей в 36 поединках прошедшего чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Морнар Бар» уступил «Атлетик Эскальдес» (1:2).

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До того команда в спарринге сыграла вничью с «Петровацем» (0:0). А вот поединок с «Земуном» завершился успехом (2:1).

При этом «Морнар Бар» в четырех своих последних матчах одержал две победы. В этих поединках команде удалось настрелять 5 мячей при трех пропущенных.

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Состояние команды: «Морнар Бар» не побеждал в двух своих последних матчах. Черногорцы в них отличились всего одним результативным ударом.

Как бы там ни было, «Морнар Бар» снова будет действовать с позиции силы. Поражение в первой встрече от андоррцев сильно раззадорило, да и в родных стенах команда явно понесется в атаку.

«Атлетик Эскальдес»

Турнирное положение: «Атлетик Эскальдес» финишировал на 5-й строчке турнирной таблицы в минувшем чемпионате Андорры. Команда на 10 очков отстала от четвертой позиции.

Причем «Атлетик Эскальдес» в 24 матчах своего чемпионата забил 31 раз. А вот пропустила команда 26 мячей. Показатели скромные, даже если не учитывать сам уровень андоррского чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетик Эскальдес» одолел «Морнар Бар» (2:1).

Несколько ранее команда завоевала Кубок Андорры. В финале ей удалось сломить сопротивление «Санта-Коломы» (3:2).

К слову, «Атлетик Эскальдес» в первом поединке заметно прибавил в концовке. Борха Моралес оформил дубль в эндшпиле встречи.

Состояние команды: «Атлетик Эскальдес» в первом поединке cотворил сенсацию. Так что главной задачей теперь будет сохранить минимальный гандикап.

Для андоррцев проход даже одного раунда еврокубков тянет на подвиг. Сейчас же есть реальный шанс выйти во второй раунд квалификации.

Разумеется, «Атлетик Эскальдес» в кадровом плане выглядит весьма скромно. Да и сдержать атаки свирепых черногорцев будет крайне непросто...

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Морнар Бар» в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценивается в 4.75, тогда как победа оппонента — в 6.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.10, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.70.

Прогноз: «Морнар Бар» сенсационно уступил в первом поединке, и явно постарается уверенно пройти в следующий раунд квалификации.

2.25 Фора «Морнар Бара» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Морнар Бар» — «Атлетик Эскальдес» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Морнар Бара» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше двух мячей.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Морнар Бар» — «Атлетик Эскальдес» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет