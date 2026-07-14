В этом экспрессе разберём полуфинал ЧМ-2026, а также две товарищеские встречи. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.02.

«Ростов» — «Факел»

Футбол. Товарищеский матч

Летняя подготовка «Ростова» пока не внушает большого оптимизма. Подопечные Джонатана Альбы не одержали ни одной победы в трёх контрольных встречах: разошлись миром со ставропольским «Динамо» (0:0), уступили «Факелу» (1:3), а затем выдали результативную ничью с «Краснодаром» (3:3). При этом атакующая линия выглядит достаточно неплохо, тогда как оборона регулярно допускает ошибки.

«Факел» возвращается в РПЛ после успешного сезона в Первой лиге, где команда заняла второе место, уступив чемпионство «Родине» только по дополнительным показателям. Подготовка к старту новой кампании складывается весьма неплохо.

Ранее воронежцы уверенно обыграли «Ростов» со счётом 3:1, а затем сыграли вничью с «Акроном» (1:1). Команда выглядит организованной, дисциплинированно действует без мяча и уже доказала, что способна создавать проблемы клубам РПЛ.

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«Ростов» наверняка постарается взять реванш за поражение в летнем спарринге, однако уверенности пока не хватает. «Факел» же находится в хорошей форме и способен вновь зацепиться за положительный результат.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.90.

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»

Футбол. Товарищеский матч

Московское «Динамо» подходит к старту нового сезона в хорошем игровом состоянии. Несмотря на седьмое место в РПЛ, команда мощно провела концовку прошлого чемпионата, а летом не растеряла форму.

После поражения от «Торпедо» бело-голубые выдали серию успешных контрольных матчей, обыграв «Пари НН» (2:1), «Оренбург» (2:1), ЦСКА (4:3), а также разгромив собственный дубль со счётом 10:0. Особенно радует результативность команды, которая регулярно создаёт большое количество моментов.

«Крылья Советов» сохранили прописку в Премьер-лиге по итогам прошлого сезона, однако качество игры самарцев по-прежнему вызывает вопросы. Межсезонье складывается не лучшим образом: команда не смогла добиться ни одной победы в четырёх контрольных встречах, сыграв вничью с «Нефтехимиком» и «Соколом», а затем уступив «Спартаку» (2:3) и «Рубину» (0:2). Особенно заметны проблемы в обороне, где регулярно допускаются ошибки.

На своём поле «Динамо» выглядит явным фаворитом. Москвичи находятся в прекрасной форме, обладают более качественным подбором исполнителей и демонстрируют уверенную игру в атаке. «Крылья Советов» пока не производят впечатления команды, способной успешно противостоять сопернику такого уровня.

Ставка: Победа московского «Динамо» за 1.43.

Англия — Аргентина

Футбол. Чемпионат мира

Полуфинал чемпионата мира сведёт две сборные, которые по ходу турнира не раз демонстрировали характер. Англия и Аргентина преодолели сложные четвертьфиналы, поэтому к очной встрече подходят с максимальной концентрацией. История противостояния этих команд богата яркими событиями, а новый матч вполне способен стать ещё одной классикой мирового футбола.

Англичане уверенно прошли групповой этап, потеряв очки лишь в игре с Ганой (0:0), но затем обыграли Хорватию (4:2) и Панаму (2:0). В плей-офф подопечным Томаса Тухеля пришлось непросто: были непростые победы над ДР Конго (2:1) и Мексикой (3:2), а в четвертьфинале только в дополнительное время удалось сломить сопротивление Норвегии (2:1). Лидерами команды остаются Джуд Беллингем и Гарри Кейн, которые регулярно решают исход важнейших встреч.

Аргентина великолепно выглядела на групповой стадии, выиграв все три матча с общей разницей мячей 8:1. Однако после выхода в плей-офф команда Лионеля Скалони уже не выглядела столь убедительно. Победы над Кабо-Верде (3:2) и Швейцарией (3:1) были добыты лишь в дополнительное время, а Египет удалось обыграть только после впечатляющего камбэка — 3:2. Тем не менее Лионель Месси продолжает вести коллектив за собой и с восемью голами остаётся одним из лучших бомбардиров турнира.

Обе сборные обладают мощной атакой, но цена ошибки в полуфинале слишком высока. Вероятнее всего, матч получится осторожным, а судьбу путёвки в финал могут решить один-два эпизода.

Ставка: Аргентина не проиграет за 1.48.

4.02 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.02.