The Athletic рассказывает истории спортсменов, чьи самые болезненные ошибки произошли тогда, когда на них смотрел весь мир.

Когда в пятницу Илья Малинин вышел на лед Milano Ice Skating Arena, 21-летний американец считался безоговорочным фаворитом в борьбе за олимпийское золото в мужском одиночном катании.

Всего за шесть дней до этого четырехкратный чемпион мира выдержал колоссальное давление и помог сборной США завоевать золото в командном турнире. Но теперь, когда на кону стояли личные награды, груз ожиданий оказался слишком тяжелым.

Когда Малинин занял стартовую позицию перед произвольной программой — он выходил на лед последним из 24 участников — его мысли лихорадочно метались. В голове всплывали все взлеты и падения его жизни. Шум, напряжение, давление — все разом. И все же, когда зазвучала музыка, сработали инстинкты: первый же серьезный элемент — четверной флип — он исполнил безупречно.

А затем появились первые трещины. Запланированный четверной аксель превратился в одиночный — и дальше началась катастрофа. Два редких падения стали символом того, как стремительно рассыпалась уверенность человека, которого называют «Бог квадов» — фигуриста, не проигрывавшего ни одного турнира более двух лет.

Когда музыка стихла, он закрыл лицо руками. Мечта снова отложена на четыре года. Золото досталось Михаилу Шайдорову из Казахстана.

«Я всё испортил, — сказал Малинин. — Это была первая мысль, которая пришла мне в голову».

Илья Малинин упал во время выступления в финале соревнований по фигурному катанию среди мужчин в одиночном разряде globallookpress.com

Для фигуристов нет соревнования важнее, чем Олимпийские игры. Нет сцены масштабнее. В Милане Малинин впервые в жизни по-настоящему почувствовал, что это значит. Теперь он знает.

«Олимпийское давление действительно накрывает, — сказал он, пытаясь осмыслить случившееся. — Давление просто нереальное. Это действительно нелегко».

Не легче и пережить неудачу на глазах у всего мира. Малинин пополнил длинный список спортсменов, которые выходили на мировую арену и уходили с нее с тем же выражением шока и печали, что еще долго не сходило с его лица после проката.

Что дальше? Для одних — реванш, быстрый или мучительно отложенный. Для других — боль и сожаление на всю жизнь.

Олимпийская чемпионка по сноуборду Линдси Джекобеллис — одна из тех, кому реванша пришлось ждать очень долго.

На Зимних Олимпийских играх 2006 в Турине она была одной из главных звезд дисциплины сноуборд-кросс — скоростной гонки, в которой четыре спортсменки одновременно мчатся по трассе с виражами, трамплинами, волнами и резкими перепадами высоты.

Тогда 20‑летняя Джекобеллис стала лицом нескольких рекламных кампаний к Олимпиаде и считалась фаворитом в первой в истории женской олимпийской гонке в этой дисциплине.

И долгое время казалось, что все идет по плану. До финиша оставалось меньше ста метров, и Джекобеллис уезжала от соперницы метров на сорок пять.

«Это круг почета для Джекобеллис!» — воскликнули комментаторы.

Но на предпоследнем трамплине она в прыжке схватилась за заднюю часть доски и наклонила ее вправо — трюк, известный как Method. Она выполняла его сотни и тысячи раз, но именно тогда все пошло наперекосяк.

Приземлившись, Джекобеллис потеряла контроль над кантами и рухнула в снег — а Таня Фриден из Швейцарии стремительно пронеслась мимо, превратив, казалось бы, гарантированное серебро в золото.

Финальный заезд в сноуборд-кроссе среди женщин на ОИ-2006 globallookpress.com

Джекобеллис поднялась и пересекла финиш второй. Она завоевала серебряную медаль — но ее история навсегда стала историей о потерянном золоте. Сразу после финиша казалось, что она пережила случившееся на удивление спокойно. Но зачем добавлять лишний трюк в воздухе, когда победа уже практически в руках?

Я просто поддалась моменту. Я даже не задумывалась. Мне было весело, а в этом и есть суть сноубординга. Я лидировала. Хотела поделиться своим настроением со зрителями. Ошиблась. Такое случается. Линдси Джекобеллис сноубордистка

Тогда она еще не знала, что произошедшее в Турине будет преследовать ее долгие годы. Джекобеллис называли «показушницей», обвиняли в преждевременном праздновании и излишнем позерстве. Других возмущало, что она не выглядела достаточно разочарованной — или даже пристыженной — своим поступком. В ее дом приходили письма с оскорблениями.

«Мне напоминали об этой ошибке каждый день — а иногда и каждый час», — написала Джекобеллис, которой сейчас 40 лет, в книге Unforgiving: Lessons from The Fall, вышедшей в 2023 году.

Она рассказывает, что статус «главной претендентки на золото» и «любимицы Америки» перед теми Играми обернулся ощущением, будто она подвела всех — чувство, которое усилилось после того, как несколько спонсоров разорвали с ней контракты. По ее словам, один из них даже отказался выплатить премию за серебряную медаль, предусмотренную соглашением.

«Забудьте о том, насколько я сама себя подвела, — писала она. — После той гонки меня больше всего убивало то, что люди будто бы хотели постоянно напоминать, насколько я подвела их».

Через четыре года, на Олимпиаде‑2010 в Ванкувере, Джекобеллис вылетела с трассы в полуфинале и не попала в решающий заезд. На следующих Играх, в 2014‑м в Сочи, она снова лидировала в полуфинале, но упала и даже не добралась до финиша.

К этому моменту сюжет был очевиден: Джекобеллис и олимпийское золото будто бы были обречены никогда не встретиться.

Линдси Джекобеллис globallookpress.com

«Она допустила ошибку в определенном месте, и ей потребовалось много времени, чтобы снова научиться выступать там», — говорит Дениз Шалл, специалист по психологии эффективности, основной профиль которой — работа с людьми, принимающими решения на финансовых рынках, особенно с инвесторами Уолл-стрит.

Она также работала с олимпийцами и спортсменами мирового уровня, а в 2016 году бывший главный тренер сборной США по сноуборд‑кроссу Питер Фоули пригласил ее помочь Джекобеллис справиться с психологическим блоком, связанным с Олимпиадами.

Шалл считает, что так называемые «негативные эмоции» могут приносить пользу, и работает со спортсменами над тем, как направить эту энергию на улучшение будущих выступлений.

Они общались еженедельно, а в 2018 году Шалл провела с Джакобеллис три-четыре дня перед ее первым олимпийским финалом со времен Турина — на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, где американка заняла четвертое место. По мнению Шалл, тогда Джекобеллис вполне могла выиграть.

И лишь спустя еще четыре года — в 2022-м — она наконец завоевала золото. По словам Шалл, это произошло после того, как спортсменка решила действовать исключительно по-своему.

Перед Играми в Пекине Джекобеллис поехала на этап Кубка мира в Австрии, но отказалась стартовать из‑за надвигающегося шторма и плохой видимости. Уже в Пекине Джекобеллис предупредила сборную США, что не будет общаться с прессой за неделю до старта.

«Она смогла отстоять себя и создать для себя наилучшие условия для выступления — и это стало возможным благодаря нашей совместной работе, — говорит Шалл. — Я помогла ей увидеть, что она не какая-то неудачница, которая подвела свою страну, как хотели заставить ее думать окружающие».

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, вероятно, никогда не избавится от воспоминаний о «том самом падении» — эпизоде, произошедшем в матче против «Челси» в апреле 2014 года.

За три тура до конца сезона АПЛ «Ливерпуль» лидировал в чемпионской гонке и шел без поражений 16 матчей подряд, когда команда Жозе Моуринью приехала на «Энфилд».

Но ближе к концу первого тайма Джеррард не сумел обработать передачу и поскользнулся на своей половине поля, позволив Демба Ба беспрепятственно выскочить один на один и спокойно отправить мяч мимо вратаря Симон Миньоле, выведя «Челси» вперед.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Команда Моуринью в итоге победила со счетом 2:0, «Манчестер Сити» стал чемпионом (с отрывом в два очка), а падение Джеррарда навсегда вошло в историю Премьер-лиги как момент, который фактически лишил «Ливерпуль» первого чемпионского титула за 24 года.

Для меня лично это было жестоко. Не проходит ни дня, чтобы я не думал: а что, если бы этого не случилось? Все могло бы быть иначе? Я не боюсь критики или жестоких слов. Я понимаю, каким был тот момент и какое влияние он оказал — и это убивает меня. Правда, внутри это меня убивает и будет убивать еще долго. У меня есть прекрасные воспоминания, которые останутся со мной навсегда, но есть и один эпизод, который будет причинять боль до конца моей жизни. Стивен Джеррард экс-полузащитник «Ливерпуля»

Болельщики «Челси» в мае 2015 года напоминают Стивену Джеррарду о том, что произошло годом ранее globallookpress.com

Крикетист Саймон Керриган, выступавший за «Ланкашир», «Нортгемптоншир» и недолго за сборную Англии по крикету, завершил карьеру в 2023 году в возрасте 34 лет, так и не оправившись по-настоящему от матча, который оказался для него единственным на уровне тест-крикета — высшей точки в этом виде спорта.

Это произошло на The Oval в Лондоне в 2013 году — в заключительном матче серии Ashes против принципиального соперника — Австралии. Керриган был выбран вторым спин-боулером команды — в пару к Грэму Суонну.

Уже в первых двух оверах ему противостоял беспощадный Шейн Уотсон, который безжалостно разбивал его подачи, набрав 28 ранов. После этого 24-летнего боулера убрали из атаки почти до конца дневной сессии, но и следующие два овера не принесли облегчения. К концу дня на его счету было восемь оверов и 53 пропущенных рана.

Капитан Аластер Кук больше не доверил ему подачу в том матче — и за сборную Англии он уже не сыграл ни разу.

«С того дня мои подачи уже никогда не были прежними, — признался Керриган в интервью бывшему капитану сборной Англии Майклу Атертону после завершения карьеры в 2023 году. — Многие мои мысли с тех пор были о том, как люди меня воспринимают — даже когда я играл на уровне клубного крикета».

Крикетист Саймон Керриган сыграл только один тестовый матч за Англию globallookpress.com

Он был близок к тому, чтобы снова сыграть за сборную Англии по крикету — летом 2014 года, в серии против Индии. Новый главный тренер Питер Мурс вызвал его в команду, и Керриган попал в состав на второй тест-матч на Лордс.

О составе объявили в перерыве матча графства, в котором он тогда участвовал. Почти сразу повышенное внимание прессы взвинтило его тревожность до предела. Дорога в центр Лондона, к Лордс, лишь дала этим мыслям больше пространства.

После встреч с селекционерами, тренерами и спортивными психологами он понял, что не готов выйти на поле.

«Я чувствовал, что если в тот момент переживу еще один подобный опыт, моя репутация будет окончательно разрушена, и я уже не смогу оправиться», — рассказал он Майклу Атертону. — «Это было мое последнее реальное взаимодействие со сборной Англии».

На вопрос, не жалеет ли он иногда о том, что вообще сыграл тот единственный матч за Англию, Керриган отвечает: «Это палка о двух концах. Люди всегда говорят: "Матч за сборную у тебя уже не отнимут, и ты должен этим гордиться". Но маленькая часть меня иногда думает: лучше бы могли».

Другим удавалось оправиться после громких провалов куда быстрее.

Взять, к примеру, гольфиста Бернхарда Лангера. В 1991 году немец выступал за сборную Европы на Кубке Райдера, который получил прозвище «Война на берегу» — из-за напряженной и порой враждебной атмосферы на протяжении всей недели.

На поле Kiawah Island Golf Resort в Южной Каролине команды подошли к заключительному дню при счете 8:8. Европа быстро вышла вперед, но вскоре инициатива перешла к соперникам, и судьба 29-го Кубка Райдера решалась в последнем одиночном матче — между Лангером и Хейлом Ирвином.

Европа уступала 13:14, а сам Лангер проигрывал два удара за четыре лунки до конца. Если бы он сумел переломить ход встречи и выиграть матч, команды завершили бы турнир вничью — а действующий обладатель трофея, Европа, сохранил бы Кубок.

Кубок Райдера globallookpress.com

Какое-то время казалось, что именно так все и произойдет. Лангер выиграл 15-ю лунку, разделил 16-ю и сравнял счет, победив на 17-й. Перед 18-й лункой счет был равным. Судьба турнира решалась на последней лунке последнего матча уик‑энда.

Вскоре Лангер оказался над шестифутовым паттом на пар, который приносил бы ему победу над Ирвином и сохранял бы трофей для Европы.

Он смотрел, как мяч задевает правый край лунки и уходит мимо. Колени немца подкосились, рот застыл раскрытым от отчаяния. Американские болельщики взревели от восторга — их команда впервые с 1983 года выиграла Кубок Райдера.

Бернхард Лангер globallookpress.com

В тот момент многие задавались вопросом, сможет ли Бернхард Лангер оправиться от такого сокрушительного разочарования. Ответ ждать долго не пришлось. Уже в следующее воскресенье он выиграл German Masters. На последней лунке турнира ему предстоял 15-футовый патт, чтобы выйти в плей-офф — и в голове сразу всплыл тот самый роковой эпизод недельной давности.

В интервью примерно 25 лет спустя Лангер вспоминал: «Первая мысль была: "Неделю назад ты промахнулся с шести футов". Я немного походил вокруг и сказал себе: "Не думай об этом. Не возвращайся туда. Сосредоточься на этом ударе". Я сумел забить патт — и выиграл плей-офф».

Сегодня тот промах для Лангера — всего лишь эпизод, который «вспоминается только тогда, когда журналисты спрашивают о нем в интервью».

Теннисистка Аманда Анисимова потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:6, 0:6 от Иги Свёнтек в финале Уимблдона-2025. Однако всего через 53 дня она взяла реванш — обыграла ту же соперницу в четвертьфинале US Open.

Ключ к столь стремительному возвращению можно найти в словах самой Анисимовой после того финала, где она стала лишь второй теннисисткой в истории турниров «Большого шлема», проигравшей решающий матч со счетом 0:6, 0:6.

Когда я вернулась в раздевалку, у меня словно щелкнуло в голове: «Знаешь, в итоге это может сделать тебя только сильнее». Я постаралась не заниматься самобичеванием и сосредоточиться на том, как стать лучше и вернуться сильнее. Думаю, это как развилка на дороге. Все зависит от того, какой путь ты выберешь. Я выбираю путь работы ради своих целей и постоянного прогресса. Аманда Анисимова теннисистка

После победы над Свёнтек в Нью-Йорке Анисимова отдельно подчеркнула, что сумела правильно расставить приоритеты и взглянуть на то поражение в более широком контексте. Она вспомнила и свой настрой в 2023 году, когда взяла бессрочную паузу в карьере, сославшись на эмоциональное выгорание и заботу о психическом здоровье.

«В конце концов, для меня это был всего лишь теннис, — сказала она о проигранном финале Уимблдона. — Оглядываясь назад, понимаю: это не самое важное в моей жизни. Это был один конкретный день и один конкретный матч. В итоге — просто теннисная встреча. Я так к этому и отношусь».

Ига Свёнтек и Аманда Анимисова globallookpress.com

По словам тренера по эффективности и спортивного психолога Сары Мюррей, которая на протяжении девяти лет руководила направлением спортивной психологии в клубе АПЛ, умение Аманды Анисимовой отделять происходящее на корте от остальной жизни играет ключевую роль в способности спортсмена оправляться после неудач.

«Предполагаемая неудача на мировой арене — это публично и надолго, и для спортсменов она может восприниматься как угроза собственной идентичности, — говорит Мюррей. — Самое важное для возвращения после поражения — отделить ощущение личной неудачи от собственной ценности как личности. И это зачастую крайне непросто».

По ее словам, после первой эмоциональной реакции на неудачу обычно наступает этап переосмысления — когда пережитое превращается в рабочую историю, из которой можно извлечь пользу. Чем этот опыт поможет в будущем? Какие выводы сделаны? На какое-то время может измениться даже само определение успеха.

Аманда Анисимова globallookpress.com

Основная работа проходит тихо, за кулисами — внутри организации спортсмена или вместе с наставниками, которым он доверяет. Это люди, которые помогают удерживать правильное восприятие идентичности: то, что ты делаешь, — это твоя деятельность, но не вся твоя сущность. Когда удается провести это разделение, спортсмены возвращаются — и в очень похожих ситуациях их язык тела и эмоциональный контроль уже совершенно другие по сравнению с днем, когда они считали себя проигравшими. Сара Мюррей спортивный психолог

Процесс проживания поражения у каждого спортсмена проходит по-разному. Кто-то справляется быстро — как это произошло с Анисимовой. Кому-то требуется больше времени. Но в любом случае сама проработка переживаний имеет принципиальное значение. Мюррей говорит о важности «войти в эмоции», позволить себе прожить стыд, разочарование и внутреннюю боль.

«Восстановление часто затягивается, если спортсмены пытаются слишком быстро проскочить этот этап, не дав себе времени прочувствовать произошедшее, — добавляет она. — В итоге это почти всегда возвращается и бьет по ним позже».