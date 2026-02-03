The Athletic собрал список главных звезд зимних Игр-2026, за выступлениями которых стоит следить с первого дня соревнований.

Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине стартуют уже на этой неделе и соберут сильнейших атлетов планеты в 16 дисциплинах — от горнолыжного спорта и биатлона до санного спорта, фигурного катания, сноуборда и дебютирующего в олимпийской программе ски-альпинизма.

На кону — 116 комплектов медалей, а число участников приблизится к 3 000. Понятно, что ни один подобный список не может быть исчерпывающим, но мы все же попробуем.

Ниже The Athletic выбрал 26 международных спортсменов, за выступлениями которых стоит следить (допустив небольшую вольность с числом), выделив как минимум одного главного претендента в каждом виде спорта до старта соревнований в среду.

Федерика Бриньоне (Италия)

Горнолыжный спорт

Трехкратная олимпийская призерка успешно восстановилась после серьезной травмы ноги, полученной в апреле прошлого года, и выступит на домашней трассе в Кортине-д’Ампеццо.

Федерика Бриньоне globallookpress.com

35-летняя Бриньоне вернулась на этапы Кубка мира в январе, стартовав на родном снегу в Кронплатце, где заняла шестое место в гигантском слаломе. Она — действующая чемпионка мира в этой дисциплине и победительница общего зачета Кубка мира, а также зачетов в гигантском слаломе и скоростном спуске по итогам прошлого сезона.

Женские соревнования по горнолыжному спорту стартуют 8 февраля.

Сборные Канады по хоккею

Да, здесь мы немного жульничаем — слишком сложно выбрать одного игрока. В мужской команде Канаду ведут Сидни Кросби, Кейл Макар, Натан Маккиннон и Коннор Макдэвид. Это будет первый олимпийский турнир с участием звезд НХЛ с 2014 года — и последний раз, когда канадцы выигрывали золото.

Сидни Кросби globallookpress.com

У женщин капитан Мари-Филип Пулен отправляется на свою пятую Олимпиаду и возглавляет команду, которая выиграла пять из семи олимпийских золотых медалей с момента дебюта женского турнира в 1998 году.

Женский турнир стартует в четверг, мужской — 11 февраля.

Стефания Константини и Амос Мозанер (Италия)

Кёрлинг (микст)

Итальянский дуэт в миксте практически непобедим в ключевые моменты. Константини (26 лет) и Мозанер (30) завоевали олимпийское золото в Пекине-2022, пройдя турнир без единого поражения, а затем повторили идеальное выступление, выиграв чемпионат мира 2025 года.

Стефания Константини и Амос Мозанер globallookpress.com

Эти успехи стали первыми в истории Италии как на Олимпиаде, так и на мировом первенстве в миксте. Турнир по дабл-миксту в кёрлинге откроет соревновательную программу Игр — матчи начнутся уже в среду.

Уильям Данджину (Канада)

Шорт-трек

24-летний канадец подходит к Олимпиаде в статусе двукратного действующего чемпиона Мирового Тура.

Уильям Данджину globallookpress.com

В текущем сезоне Данджину выиграл семь забегов на четырех этапах тура, а на чемпионате мира-2025 завоевал четыре медали, включая золото на дистанции 1500 метров, а также в мужской и смешанной эстафетах.

Мужские соревнования по шорт-треку стартуют 14 февраля.

Кантен Фийон Майе (Франция)

Биатлон

Пятикратный олимпийский призер остается ключевой фигурой сборной Франции по биатлону. 33-летний Фийон Майе — действующий олимпийский чемпион в индивидуальной гонке на 20 км и гонке преследования на 12,5 км, а также один из самых стабильных и успешных участников текущего сезона Кубка мира.

Кантен Фийон Майе globallookpress.com

Биатлонная программа откроется смешанной эстафетой 8 февраля — французы входят в число главных претендентов на медали.

Эйлин Гу (Китай)

Фристайл

Родившаяся в Калифорнии 22-летняя Гу ранее выступала за сборную США, однако в 2019 году приняла широко обсуждаемое решение представлять родину своей матери — Китай.

Эйлин Гу globallookpress.com

На домашней Олимпиаде в Пекине она выиграла два золота и серебро и вновь будет защищать цвета сборной Китая в 2026 году. Соревнования по фристайлу стартуют 7 февраля.

Франческо Фридрих и Йоханнес Лохнер (Германия)

Бобслей

Два 35-летних пилота уже много лет задают тон в мировом бобслее. На двоих они выиграли последние семь чемпионатов мира в двойках и четверках, а на Олимпиаде-2022 в Пекине заняли первое и второе места в обоих видах программы.

Йоханнес Лохнер и Франческо Фридрих globallookpress.com

После семи подряд побед в общем зачете Кубка мира в четверках Фридрих в нынешнем сезоне уступил лидерство Лохнеру, который также стал лучшим в двойках.

Мужские соревнования по бобслею стартуют 16 февраля.

Эмили Харроп (Франция)

Ски-альпинизм

В новом олимпийском виде спорта — ски-альпинизме — именно Харроп сегодня считается главной звездой. Она — действующая победительница Кубка мира и, вероятно, лидировала бы и в нынешнем сезоне, если бы не пропустила первый этап.

Эмили Харроп globallookpress.com

В четырех гонках после этого француженка дважды победила (оба раза в спринте — дисциплине, которая будет представлена на Олимпиаде в Италии) и еще дважды финишировала второй. В прошлом сезоне Арроп одержала семь побед, включая успех на тестовом этапе в Бормио на трассе, где пройдут олимпийские соревнования.

Спринтерские гонки в ски-альпинизме состоятся 19 февраля.

Юма Кагияма (Япония)

Фигурное катание

22-летний Кагияма — серебряный призер Олимпиады-2022, где он уступил только американцу Нейтану Чену, а также трехкратный серебряный призер чемпионатов мира.

Юма Кагияма globallookpress.com

Сейчас в мужском одиночном катании ориентиром для всех остается американец Илья Малинин — «Бог квадов», но Кагияма — следующий в мировом рейтинге и главный преследователь лидера.

Олимпийский турнир по фигурному катанию стартует в пятницу командными соревнованиями.

Микаэль Кингсбери (Канада)

Фристайл

Один из главных специалистов в могуле, 33-летний Кингсбери по праву считается живой легендой этого вида.

Микаэль Кингсбери globallookpress.com

Знаменосец канадской команды завоевал 18 медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира, включая золото Игр-2018 в Пхёнчхане, и по-прежнему входит в число главных претендентов на пьедестал.

Соревнования по могулу начнутся 10 февраля.

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия)

Лыжные гонки

Пятикратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира продолжает безраздельно доминировать в лыжных гонках. В декабре Клебо одержал свою 100-ю победу на этапах Кубка мира и в нынешнем сезоне добавил к этому целый ряд успехов как в спринтах, так и в дистанционных гонках.

Йоханнес Хёсфлот Клебо globallookpress.com

29-летний норвежец выиграл все шесть стартов на прошлогоднем чемпионате мира и остается грозной силой во всей олимпийской программе, которая стартует 8 февраля.

Фемке Кок (Нидерланды)

Конькобежный спорт

На каждой Олимпиаде находится несколько голландских конькобежцев, за которыми стоит особенно внимательно следить. На этот раз во главе списка — 25-летняя Кок, показавшая лучшие результаты сезона Кубка мира на дистанциях 500 и 1 000 метров.

Фемке Кок globallookpress.com

Она трижды подряд выигрывала чемпионат мира на «пятисотке», а в прошлом сезоне завоевала серебро на 1000 метров. Первая женская олимпийская спринтерская дистанция — 1000 метров — пройдет 9 февраля.

Йоханнес Лампартер (Австрия)

Лыжное двоеборье

В дисциплине, объединяющей прыжки с трамплина и лыжные гонки, 24-летний австриец стал главным открытием и лидером сезона Кубка мира, одержав пять побед.

Йоханнес Лампартер globallookpress.com

На прошлогоднем чемпионате мира Лампартер совсем немного не дотянул до личного подиума, однако завоевал две медали в командных соревнованиях. Олимпийская программа по лыжному двоеборью стартует 9 февраля.

Макс Лангенхан и Феликс Лох (Германия)

Cанный спорт

26-летний Лангенхан возглавит мощнейшую сборную Германии в Кортине после двух подряд побед в общем зачете Кубка мира и шести титулов чемпиона мира за последние три года, включая два последних личных золота.

Макс Лангенхан globallookpress.com

Серьезную конкуренцию ему составит 36-летний партнер по команде Феликс Лох — действующий лидер Кубка мира и олимпийский чемпион 2010 и 2014 годов.

Мужские соревнования по санному спорту стартуют в субботу.

Брюс Моуэт (Великобритания)

Кёрлинг

31-летний Моуэт поведет сборную Великобритании, завоевавшую серебряные медали Олимпиады в Пекине.

Брюс Моуэт globallookpress.com

Уроженец Эдинбурга также выигрывал чемпионаты мира 2023 и 2025 годов в составе сборной Шотландии, а в ноябре привел команду к бронзе чемпионата Европы.

Мужской олимпийский турнир по кёрлингу начнется 11 февраля.

Марко Одерматт (Швейцария)

Горнолыжный спорт

28-летний Одерматт уже входит в число самых титулованных горнолыжников в истории. Он — действующий олимпийский чемпион в гигантском слаломе, трехкратный чемпион мира и победитель 53 этапов Кубка мира — это восьмой результат за всю историю.

Марко Одерматт globallookpress.com

В нынешнем сезоне швейцарец лидирует в зачетах скоростного спуска, супергиганта и гигантского слалома, и с началом мужской программы в субботу будет одним из главных фаворитов сразу на четыре золотые медали (включая командное двоеборье) в Италии.

Аделия Петросян (Индивидуальный нейтральный атлет)

Фигурное катание

18-летняя российская фигуристка — главная «темная лошадка» женского одиночного катания на этой Олимпиаде. Петросян получила допуск к участию в Играх в статусе нейтрального спортсмена и рассматривается как реальный претендент на медали.

Аделия Петросян globallookpress.com

При этом из-за ограничений на участие российских атлетов в международных соревнованиях она до сих пор не выступала на крупных международных стартах. Петросян выиграла три последних чемпионата России.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют 17 февраля.

Домен и Ника Превц (Словения)

Прыжки с трамплина

Брат и сестра доминируют в своих турах Кубка мира в нынешнем сезоне. 26-летний Домен Превц уже одержал 10 побед, а его 20-летняя сестра Ника — 13, в том числе в семи из последних девяти стартов.

Ника Превц globallookpress.com

На прошлогоднем чемпионате мира оба завоевали по две золотые и одной серебряной медали и с высокой вероятностью снова окажутся на олимпийских подиумах в Италии.

Соревнования по прыжкам с трамплина начнутся в субботу.

Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)

Cноуборд

Садовски-Синнотт выиграла золото в слоупстайле и серебро в биг-эйре на Олимпиаде в Пекине-2022, а с тех пор добавила в свою коллекцию четыре золотые медали X Games.

Зои Садовски-Синнотт globallookpress.com

На X Games-2025 24-летняя спортсменка стала первой женщиной в истории, исполнившей тройной корк 1440 в слоупстайле. Она также является действующей чемпионкой мира в этой дисциплине.

Женские соревнования по сноуборду стартуют 8 февраля.

Кортни Саро (Канада)

Шорт-трек

25-летняя Саро выигрывала этапы Мирового тура на трех дистанциях — 500, 1 000 и 1 500 метров — и стала победительницей общего зачета сезона. Она входит в число главных фаворитов на медали на каждой из этих дистанций.

Кортни Саро globallookpress.com

В активе канадки уже 11 наград чемпионатов мира, и на Олимпиаде она постарается завоевать свои первые олимпийские медали. Женский турнир по шорт-треку стартует 10 февраля.

Жюлья Симон (Франция)

Биатлон

Серебряная медалистка Олимпиады-2022 в смешанной эстафете и обладательница Большого хрустального глобуса сезона-2022/23, 29-летняя Симон в 2025 году выиграла четыре золотые медали чемпионата мира и также стала лучшей в последней предолимпийской гонке Кубка мира — масс-старте на 12,5 км.

Жюлья Симон globallookpress.com

Однако к Играм она подходит на фоне скандала: в ноябре Французская федерация временно отстранила Симон за кражу денег у партнерши по команде, но, несмотря на это, она будет допущена к участию в Олимпийских играх.

Йонна Сундлинг (Швеция)

Лыжные гонки

31-летняя олимпийская чемпионка Пекина в спринте после тех Игр завоевала пять золотых медалей чемпионатов мира за два последних первенства и продолжает демонстрировать высочайший уровень в сезоне-2025/26, побеждая как в спринтерских, так и в дистанционных гонках Кубка мира.

Йонна Сундлинг globallookpress.com

Сундлинг возглавляет спринтерский зачет Кубка мира и идет второй в общем зачете, уступая лишь американке Джессике Диггинс.

Женские соревнования по лыжным гонкам стартуют в субботу.

Михо Такаги (Япония)

Конькобежный спорт

Обладательница семи олимпийских и 16 медалей чемпионатов мира, Такаги — одна из самых титулованных конькобежек в истории. И в 31 год она по-прежнему находится в отличной форме, особенно на дистанции 1500 метров, где лидирует в зачете Кубка мира.

Михо Такаги globallookpress.com

На двух последних Олимпиадах японка неизменно брала серебро на этой дистанции. Женский забег на 1500 метров запланирован на 14 февраля.

Юлия Таубиц (Германия)

Cанный спорт

Победительница трех последних сезонов Кубка мира, 29-летняя Таубиц приезжает в Кортину в статусе одной из главных фавориток в борьбе за золото в женских одиночных заездах.

Юлия Таубиц globallookpress.com

В прошлом году она также завоевала три золотые медали на чемпионате мира. Женские соревнования по санному спорту стартуют 9 февраля.

Мэтт Уэстон (Великобритания)

Cкелетон

После 15-го места на Олимпиаде в Пекине Уэстон стремительно ворвался на вершину мирового скелетона, выиграв чемпионаты мира в 2023 и 2025 годах.

Мэтт Уэстон globallookpress.com

В текущем сезоне Кубка мира он в третий раз подряд стал победителем общего зачета, выиграв пять из семи стартов и финишировав вторым в двух остальных. Уэстон — безусловный фаворит в борьбе за золото в мужском скелетоне, соревнования которого пройдут 12–13 февраля.

Дамиан Журек (Польша)

Конькобежный спорт

Если кто и способен бросить вызов американской звезде Джордану Штольцу в Италии, так это Журек — и он уже доказал это на практике.

Дамиан Журек globallookpress.com

26-летний поляк неделю назад обыграл Штольца в двух гонках на 500 метров на этапе Кубка мира в Германии, оба раза установив рекорд катка.

Одержав первые победы в карьере на Кубке мира, Журек выходит на пик формы как раз к старту мужской олимпийской программы 8 февраля. Забег на 500 метров состоится 14 февраля.