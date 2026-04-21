Отсутствие Люка Литтлера на этапе Европейского тура по дартсу в Зиндельфингене сыграло на руку всем, но в первую очередь — Гервину Прайсу. Dartsnews.com — о том, сможет ли «The Iceman» наконец снять проклятие крупных турниров.

Гервин Прайс вошел в историю в минувшее воскресенье, став всего вторым игроком после Майкла ван Гервена, которому удалось довести число трофеев на Европейском туре до двузначной отметки. Валлиец выиграл турнир European Darts Grand Prix, проходивший в Стеклянном дворце (Зиндельфинген).

Бывший чемпион мира начал путь к титулу с победы над Дэйвом Чизноллом (6:4), после чего уверенно разобрался с Крисом Доби, показав впечатляющий средний набор — 105,96.

Самым нервным моментом стал матч против Мартина Шиндлера: соперник не реализовал матч-дарт в решающем леге, и Прайс избежал вылета. Впрочем, именно эта встреча осталась его единственным серьезным испытанием — далее валлиец взял реванш у Вессела Неймана.

Затем Прайс одолел Росса Смита, который уступал 0:3, но сумел перехватить инициативу. Однако Смит начал промахиваться по даблам, и Прайс воспользовался этим, выйдя вперед — 6:5 с брейком. Смит сократил отставание до 6:7, но в концовке Прайс все же дожал соперника и оформил титул.

Для Смита первый трофей на Европейском туре по-прежнему остается недостижимым: два года назад он уже играл в финале в Зиндельфингене. Тем не менее, нынешний уик-энд он может занести себе в актив.

Кшиштоф Ратайский впервые в карьере вышел в полуфиналы двух подряд этапов Европейского тура, продолжая впечатлять стабильностью. То же самое можно сказать и о Весселе Неймане, который добрался до шестого полуфинала ProTour всего за 13 турниров. В целом уик-энд получился «голландским»: Дэнни Нопперт также в третий раз подряд пробился в полуфинал данной серии турниров.

Обсудим всё это!

Сэмюэл Гилл (DartsNews.com)

Разговор, разумеется, должен крутиться вокруг фигуры Гервина Прайса, который в эти выходные завоевал уже десятый титул на Европейском туре. Складывается ощущение, что, во-первых, этот успех назревал, а во-вторых — при грамотном подходе крупный титул вполне может быть не за горами.

Впрочем, подобные слова о Прайсе звучат не впервые. Он регулярно оказывался среди претендентов на победы в мейджорах, но каждый раз либо не дожимал, либо натыкался на Люка Литтлера. Поэтому отсутствие последнего на этапе в Зиндельфингене одновременно и плюс, и минус: слишком часто именно Литтлер становился для валлийца непреодолимой преградой.

Отличные сигналы подает и Росс Смит, который все никак не может взять свой первый титул на Европейском туре. Для игрока такого уровня важно хотя бы стабильно быть в борьбе за трофеи — особенно с его пугающей мощью набора очков.

К слову о «пугающем»: Вессел Нейман продолжает подтверждать статус одного из самых опасных игроков тура, выдав очередной впечатляющий проход по сетке в эти выходные. Еще один кандидат, которого стоит держать в уме, когда речь заходит о мейджорах.

Лукас Майкл (DartsNews.com)

Очередной этап Европейского тура в 2026 году остался позади, оставив после себя немало сюжетных линий. Главную из них, безусловно, написал Гервин Прайс, оформивший свой десятый титул.

По ходу всего уик-энда он выглядел превосходно, даже не показывая свой максимум. Каким бы ни был уровень набора очков, если валлиец стабильно закрывает «топсы», любому игроку мира придется крайне непросто против него.

На мой взгляд, следующий шаг для Прайса — это победа на мейджоре или очередной титул Европейского тура, параллельно избавившись от «демона» в лице Люка Литтлера. Только так он сможет вернуться к тому фантастическому уровню, который когда‑то сделал его первым номером рейтинга и чемпионом мира.

Он был великолепен во второй половине прошлого года и продолжает так же выступать в этом сезоне, однако многочисленные болезненные поражения от «The Nuke» оставляют неприятный осадок. Сейчас Прайс — один из самых «горячих» игроков в мире, и недавний титул это лишь подтверждает, но потенциал для роста у него все еще есть.

Позитивные моменты есть и для Росса Смита, несмотря на поражение в финале. Один из сильнейших игроков без титула, он проделал отличную работу, вернувшись в игру в финале, но один неудачный лег перечеркнул все предыдущие усилия.

Промахи по даблам против топ‑игроков — прямой путь к катастрофе, а против такого соперника, как Прайс, в леге, где Смит доминировал и мог сократить отставание до двух легов от титула, это непростительно.

Звучит жестко, но если Смит хочет переломить тенденцию, он обязан реализовывать подобные шансы. В остальном — очень мощное выступление, из которого можно извлечь массу позитива.

В очередной раз Европейский тур показал, что здесь далеко не всегда фавориты доходят до решающих стадий. Уже на стадии 1/8 финала из борьбы почти одновременно выбыли Джеймс Уэйд, Джош Рок, Стивен Бантинг и Джонни Клэйтон.

Майкл ван Гервен избежал поражения в одном из матчей буквально чудом, но в четвертьфинале уступил, показав откровенно слабую игру. Днем ранее Джан ван Веен и Гэри Андерсон также не сумели пройти второй раунд. Все это еще раз подчеркивает, насколько открытой сейчас является борьба в дартсе.

И все же появление Вессел Неймана на поздних стадиях уже перестает удивлять. После победы на European Darts Trophy-2026 его успехи ограничивались в основном турнирами Players Championship, а на больших сценах он пережил пару вылетов в первом раунде.

Однако в Зиндельфингене он вернулся громко, добравшись до полуфинала. В воскресенье он был далек от идеала, но все равно находил способы выигрывать — огромный плюс для игрока с таким потенциалом, который только начинает раскрываться.

Питер Вербек (DartsNieuws.com)

Гервин Прайс уже выиграл два «ночных» этапа Премьер‑лиги и один Players Championship в этом году. Учитывая форму, которую он демонстрирует в 2026-м, было лишь вопросом времени, когда он добавит к коллекции титул Европейского тура.

В эти выходные Прайс наконец сделал это в Зиндельфингене. Примечательно, что за исключением матча против Криса Доби, валлиец даже не показал своей лучшей игры. Для «The Iceman» это серьезный психологический плюс — осознание того, что он способен брать трофеи даже без идеального дартса.

Следующий вызов для Прайса — прервать затянувшуюся паузу без побед на телевизионных рейтинговых мейджорах, где он не выигрывал уже почти пять лет.

Вессел Нейман вновь подтвердил статус самого стабильного голландского игрока тура на данный момент. В этом сезоне он уже в третий раз добрался до финальной сессии этапа Европейского тура и в итоге остановился в полуфинале, уступив все тому же Прайсу. Тем не менее, это знаковый результат: Нейман впервые в карьере вошел в топ-16 мирового рейтинга.

Для Джана ван Веена уик-энд сложился неудачно. Уроженец Пудеройена уступил уже в стартовом матче Джо Каллену, и после игры сам Каллен отметил, что голландец выглядел вымотанным. Возможно, это последствия напряженного сезона в Премьер‑лиге? У ван Веена еще есть несколько месяцев, чтобы вернуть оптимальную форму — следующий крупный рейтинговый турнир состоится только летом.

Во многом то же самое можно сказать и о Майкле ван Гервене. Несмотря на выход в четвертьфинал, он не произвел яркого впечатления: в трех матчах его средний набор не превысил 91,37. «Майти Майку» явно предстоит серьезная работа, если он хочет снова выйти на пик к главным турнирам сезона.

Брэм Кунен (DartsNieuws.com)

Пятый этап Европейского тура подошел к концу, и в пятый раз в этом году мы получили нового победителя. Впрочем, триумф Гервина Прайса сюрпризом не стал. «The Iceman» уже брал титул Players Championship в этом сезоне и стабильно выступает в Премьер-лиге.

Кроме того, на протяжении последних месяцев он демонстрирует высокие средние показатели, так что очередной титул Европейского тура выглядел лишь вопросом времени. Десятый трофей на этом уровне еще раз подтверждает, насколько уверенно он чувствует себя в рамках этой серии.

Снова впечатлил и Росс Смит. Уже третий год подряд он выходит в финал этапа Европейского тура, хотя первый титул все еще ускользает от него. Тем не менее, «Smudger» может занести этот уик-энд себе в актив. Если ему удастся сохранить текущую форму, победа на мейджоре в ближайшие месяцы выглядит вполне достижимой.

С точки зрения голландских игроков, Вессел Нейман подтвердил тот потенциал, который демонстрирует на протяжении всего года. Пусть до титула дело не дошло, очередной выход в полуфинал — отличный результат.

Чего не скажешь о Майкле ван Гервене. «Майти Майк» добрался до четвертьфинала, но не произвел яркого впечатления: его средние показатели едва превышали отметку в 90, что заметно ниже привычного уровня. Вопрос лишь в том, сможет ли он (и когда) вернуть свою лучшую форму в этом году.

Итог уик-энда: крепкий, но в целом довольно рядовой турнир без по-настоящему выдающихся выступлений.

Николас Гайер (DartsNews.de)

European Darts Grand Prix 2026 остался позади, и сразу хочется сказать: в Зиндельфинген действительно стоит съездить. Атмосфера, позитив болельщиков и общее впечатление полностью оправдывают репутацию одной из самых культовых арен Европейского тура.

После нескольких недель, когда я довольно критично оценивал выступления своих соотечественников, этот уик‑энд стал своего рода прорывом. Мартин Шиндлер впервые в этом году добрался до четвертьфинала этапа Европейского тура.

И хотя «Стена» впечатлил не только уровнем игры, но и, как он сам отметил в интервью, вырвал победу у Дэймона Хэты за счет характера и бойцовских качеств, были отрезки, в которых мы увидели того самого Шиндлера — победителя этапа Европейского тура почти двухлетней давности.

Пусть, как он сам говорит, он пока далек от той формы, но такие матчи, как против Джонни Клэйтона, дают реальную надежду, что Шиндлер вновь станет серьезной силой.

Отдельно хочется отметить одну из самых любопытных историй уик-энда, которая почти осталась без внимания. Робин Масино, уступивший Нико Шпрингеру в первом раунде в статусе участника квалификации для хозяев, не только дебютировал на Европейском туре — сам квалификационный турнир стал для него первым выступлением на уровне PDC. Для старта — более чем неплохо.

Прогнозы и ставки на спорт

Еще один игрок, который произвел на меня впечатление в эти выходные — Майкл ван Гервен. И не столько игрой, сколько тем, что происходило вне сцены. Его резкие высказывания в адрес Михаэля Унтербухнера вызвали волну критики, и это можно понять. Но должен сказать: это именно тот ван Гервен, которого я хочу видеть. Харизма, жесткость, внутренняя энергия — все это, на мой взгляд, идет ему только на пользу.