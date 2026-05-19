Майкл Смит выиграл долгожданный титул, но тут же потерял себя. Как хроническая боль и неправильные приоритеты уничтожили карьеру одного из самых ярких дартсменов поколения, рассказывает DartsNews.

Майкл Смит сейчас занимает лишь 31-е место в рейтинге PDC. От прежнего Майкла Смита осталось совсем немного — статус чемпиона мира 2023 года кажется далеким воспоминанием

«Как только ведущий скажет: "Действующий чемпион мира", думаю, я просто расплачусь», — признался Смит в интервью Tungsten Tales после того, как в январе 2023 года поднял над головой трофей Сида Уодделла. Эти слова лучше всего передают, насколько тот момент был для него важен.

В 2026 году объявление звучит уже иначе — «бывший чемпион мира». Да и слышит он это только тогда, когда вообще выходит на телевизионную сцену. Взлеты и падения случаются у всех дартсменов, но для Смита падение оказалось куда глубже, чем он мог представить себе в разгар празднований своего чемпионского титула — где-то между шестым и седьмым отпуском после триумфа на чемпионате мира.

Последние 12 месяцев стали для Смита настоящим шоком на фоне прежнего уровня. Сейчас он занимает лишь 52-е место по среднему набору очков за этот период, а соперники, с которыми он когда-то бился на равных, теперь попросту уничтожают его.

Несмотря на провальный 2025 год, в 2026-м все же начали появляться проблески надежды. Средние показатели стали выше, а в игре заметен прогресс как в наборе очков, так и в реализации даблов. Все это заставляет задуматься: способен ли победитель Grand Slam of Darts 2022 года вернуть свою прежнюю форму?

Результаты все еще выглядят тревожно. Поражение уже в предварительном раунде Masters, а также пять вылетов в первом круге турниров Player Championships — особенно болезненные поражения от трех новых обладателей тур-карт, которые в каждом из матчей показывали средний результат чуть выше 80, — наглядно демонстрируют, насколько далеко он откатился назад.

Сейчас соперники не испытывают перед ним ни малейшего страха. Игроки, у которых сегодня меньше опыта, чем было у него самого десять лет назад, обыгрывают его без особых проблем. Как бывший чемпион мира смог так стремительно рухнуть всего за три года? И что на самом деле стоит за давлением на «Bully Boy»?

До падения

Майкл Смит с огромным облегчением поднял над головой трофей Эрика Бристоу на Grand Slam of Darts 2022 года — груз восьми проигранных финалов наконец исчез после разгромной победы над Нейтаном Эспиналлом со счетом 16:5 в решающем матче.

Эта настойчивость идеально характеризовала Смита как игрока, который, несмотря на все неудачи, не ломался и видел лишь один способ победить — стать сильнее.

«Я проиграл восемь финалов подряд, а потом выиграл девятый и десятый», — говорил он Tungsten Tales в 2023 году, подчеркивая: поражение никогда не было для него вариантом, а единственным выходом оставалось постоянное развитие.

Размер призовых в 2022 году отлично отражает эту историю: £744 500 за сезон, а затем £929 750 в 2023-м, что позволило ему подняться на первое место мирового рейтинга. Эти элитные показатели подтверждались и статистикой побед — 67% и 66% соответственно. Даже играя каждую неделю против сильнейших соперников в Премьер‑лиге, Смит выигрывал примерно два матча из трех.

На пике формы Смит был беспощаден в наборе и штамповке 180-ти очков, а его молниеносный ритм буквально сметал соперников со сцены.

«Эта внутренняя уверенность — когда подходила очередь к моему броску, я знал, что все получится», — говорил он, когда в 2023‑м наконец достиг своей мечты, и его уверенность оказалась оправданной. Но именно в этот момент началось падение.

После восьми проигранных финалов награда за страдания все-таки пришла — а вместе с ней и чувство, что главная работа уже сделана. Однако профессиональный спорт высшего уровня так не устроен. Смит столкнулся с этой реальностью слишком поздно: бесконечные отпуска отвлекли его от подготовки и постепенного возвращения к рутине тура.

Медовый месяц с дартсом стал началом развода с элитным уровнем и заложил основу для вылета из топ‑32.

Цена празднования

Те 12 месяцев после победы были лучшими в моей жизни… Я просто кайфовал. Я поступил неправильно… Это было незрело, но мне просто хотелось наслаждаться жизнью. Майкл Смит чемпион мира по дартсу 2023 года

Восемь или девять отпусков за один год прекрасно объясняют, почему 35-летний игрок начал терять темп. Последствия оказались разрушительными. Отдалившись от тура, Смит постепенно утратил ту соревновательную остроту, которую нарабатывал годами.

В 2024 году процент побед упал до 60% — спад начался еще до того, как его заметили окружающие. Призовые в размере £500 000 за титул чемпиона мира оставались в рейтинге два года и маскировали реальное положение дел. В течение 2025 года рейтинг Смита выглядел искусственно завышенным: по статусу он все еще считался элитным игроком, но на сцене уже не соответствовал уровню бывшего чемпиона мира.

Лучшим результатом на ТВ‑турнирах стал полуфинал World Matchplay в Блэкпуле, где он уступил Майклу ван Гервену со счетом 13:17 — будущему финалисту турнира. Даже в хорошие дни было видно: разрыв между Смитом и настоящей элитой становится все больше.

В июле 2024 года чемпионские призовые все еще защищали его позиции в рейтинге.

«Все вокруг думают о том, что мне нужно защищать полмиллиона, кроме меня самого… Эти деньги все еще лежат в безопасности, они инвестированы», — объяснял Смит, давая понять, что не чувствовал серьезного давления в течение тех двух лет.

На деле же это отражалось в результатах: он проиграл на 16 матчей больше, чем годом раньше. И когда пришло время расплачиваться, последствия обрушились одновременно.

«Последний год я расплачиваюсь за все это», — признался Смит DartsNow.

Когда £500 000 исчезли из рейтингового подсчета, он за один цикл рухнул с третьего места мирового рейтинга на 16-е. Символично и то, кому он тогда проиграл: поражение 2:3 от Кевина Дутса — того самого соперника, которого Смит уверенно проходил на той же стадии годом ранее.

Несмотря на статус третьего сеяного, это была самая уязвимая версия «Bully Boy», которую когда-либо видели поклонники дартса.

«Теперь я знаю: когда снова выиграю чемпионат мира, поступлю как Хамфрис и продолжу играть без остановки», — сказал Смит.

Майкл Смит прекрасно понимает урок, который получил после этого тяжелого удара. Но главный вопрос остается прежним: сможет ли он превратить это осознание в стабильные результаты? Разрыв между тем, что Смит говорит, и тем, что он показывает на сцене, проходит красной нитью через весь его спад.

Болезненное признание

Январь 2025 года. Майкл Смит наконец рассказал о том, что скрывал долгое время. Артрит запястья, правого плеча и левой стопы.

Не думаю, что за последние четыре года у меня вообще были дни без боли. Даже когда выиграл чемпионат мира — проблема с запястьем была всегда. Майкл Смит чемпион мира по дартсу 2023 года

Эти слова полностью меняют взгляд на его взлет и последующее падение. Свои лучшие сезоны — 2022 и 2023 годы — он провел, фактически играя с хронической болью. Она никуда не исчезла и сопровождала его даже в период чемпионской эйфории. Спад был вызван не только отпусками и потерей концентрации. Свою роль сыграли и постоянные физические проблемы.

На протяжении всей карьеры Смит жил с этой травмой и хроническим заболеванием. Речь давно уже не о временном повреждении — это системная проблема, которую невозможно решить одной лишь мотивацией или дополнительными тренировками.

«Были разговоры о замене плечевого сустава… но тогда я потеряю тур-карту. Проблемы были и с лодыжкой, и с правой рукой… хотя бы ходить я могу нормально», — говорил он во время чемпионата мира в интервью DartsNews.

Смит никогда не будет полностью здоров — но важно понимать и другое: полностью здоровым он не был практически никогда. Именно то, насколько успешно он сможет контролировать боль, определит, увидит ли мир когда-нибудь прежнего Майкла Смита.

Такая травма истощает не только физически, но и психологически. Боль влияет не просто на тело — сильнее всего она бьет по моментам, где требуется максимальная физическая концентрация и точность. И статистика это подтверждает.

Средний набор Смита в решающих легах с мая 2025-го по февраль 2026-го сначала упал до 89,05, а затем и вовсе до 83,5. «Задира» всегда выглядел расслабленным и даже немного безразличным на сцене, но никакая уверенность не способна скрыть то, о чем говорят цифры.

Хотя в последние три месяца появились признаки прогресса: показатель вырос до вполне достойных 94,15. Процент реализации даблов (закрытий) также стабильно снижался по ходу 2025 года — с 40,16% до 36,32%, после чего последовали лишь минимальные улучшения.

Особенно показательно другое: в легах без серьезного давления, на первых девяти дротиках, его средний показатель стабильно держится около 100. То есть проблема никогда не заключалась в наборе очков.

Главная проблема — то, что происходит в голове. Психологически эта травма наносит Смиту куда больший урон, чем сам артрит.

Масштаб падения

Майкл Смит ждал восемь проигранных финалов, прежде чем наконец выиграть титул. Но события 2025 года намекают: теперь ему, возможно, и не придется ждать восемь финалов для новой победы — потому что до финалов он попросту перестал доходить.

Поражение во втором раунде чемпионата мира от Кевина Дутса со счетом 2:3 стало отправной точкой настоящего обрушения. Иронично, что годом ранее Смит обыграл того же соперника, по ходу матча закрыв фантастические 142 очка.

Лучшим результатом англичанина в тот период стал четвертьфинал UK Open, но и там путь по сетке сложно назвать особенно тяжелым. А вот невыход на World Matchplay и World Grand Prix стал уже полноценным сигналом тревоги. Это ясно показало реальный уровень его формы: Смит оказался не способен квалифицироваться на крупнейшие турниры раньше игроков, которые еще два года назад считали его своим кумиром.

Путевка на Grand Slam of Darts через квалификацию для обладателей тур-карт подарила ему шанс спасти сезон. В итоге Смит дошел до четвертьфинала, где уступил Люку Хамфрису, хотя еще раундом ранее чудом избежал вылета, пережив сразу 11 матч-дартов от Криса Доби.

Masters 2026 также не принес облегчения: мгновенное поражение от нового обладателя тур-карты Риса Гриффина лишь подтвердило, что бывший чемпион мира теперь с трудом пробивается даже на крупные турниры.

Сегодня для попадания в топ-32 мирового рейтинга по среднему набору достаточно держать показатель около 93. У Смита сейчас лишь 52-е место. Его средний набор в 2025 году — 91,49 — во многом объясняет откровенно слабый процент побед: всего 52%. Это на 15% хуже версии Смита образца 2022 года. Причем тогда он регулярно играл против гораздо более сильных соперников.

Особенно болезненно выглядят отдельные результаты. Разгром 0:6 от Марвина ван Вельзена, где голландец практически не встретил сопротивления, пока Смит набирал лишь 73,93 в среднем. Поражение от Денни Олде Кальтера, три проигранных матча Марио Ванденбогерде.

Пять вылетов в первом раунде турниров в 2026 году включали поражения от трех новичков сезона, получивших тур-карты. На этом фоне слова Смита — «Не думайте, что падение на 28-е место в рейтинге означает, что я перестану бороться» — все больше выглядят попыткой скрыть глубину кризиса.

Сейчас Смит находится более чем в £10 000 от зоны квалификации на World Matchplay, и все идет к тому, что он второй год подряд пропустит турнир в Блэкпуле.

В 2024 году он выиграл Кубок мира среди сборных вместе с Люком Хамфрисом, но если бы состав команды определялся сегодня, Смиту понадобилось бы сразу 14 отказов других игроков, чтобы получить место в национальной команде.

Разницу между тем Майклом Смитом и нынешним лучше всего показывает обвал призовых. В 2026 году он заработал £73 500. Если темп сохранится, то за сезон он наберет лишь 18,9% от тех £929 750, которые заработал в своем чемпионском 2023 году.

Можно ли вернуть к жизни то, что давно похоронили?

Признаки жизни

Процент побед Майкла Смита в 2026 году составляет 61% — показатель постепенно возвращается к уровню 2024 года, а вместе с ним появляются и признаки жизни.

Одним из обнадеживающих результатов стал выход в финал Players Championship 11 в апреле. Там Смит уступил в драматичном матче Бо Гривз со счетом 7:8 — турнире, который стал историческим для всего дартса. По пути он обыграл Криса Доби, набравших форму Дутса и Ханта, а также уверенно прошел чемпиона UK Open‑2023 Эндрю Гилдинга.

И это уже выглядит не случайной вспышкой, а подтверждением того, что настоящий класс Смита никуда не исчез. Особенно показательна динамика в решающих легах: средний набор вырос с 83,50 до 94,15, что напрямую говорит о прогрессе. Но потолок Майкла при этом все равно виден.

До топ-16 мирового рейтинга Смиту не хватает примерно £160 000, и даже нынешнее улучшение формы пока не выглядит настолько масштабным, чтобы быстро сократить этот разрыв.

Отсутствие на крупных турнирах лишь усугубляет ситуацию, ведь игроки ниже по рейтингу — такие как Уильям О’Коннор, а также молодые таланты Нильс Зонневельд и Мартин Шиндлер — продолжают набирать очки и готовы обойти Смита.

Сам Майкл при этом достаточно жестко оценивает собственную самоотдачу. Путь назад оказался гораздо длиннее, чем можно было предположить по отдельным успешным результатам.

Тем не менее 22-е место в гонке за попадание на чемпионат Европы уже выглядит позитивным сигналом, учитывая, что теперь ему приходится проходить квалификацию практически на каждый турнир.

Что будет дальше?

Физические проблемы Смита уже не исчезнут.

Несмотря на заявления о возвращении к полной готовности — «Сейчас меня это не беспокоит. Главное — продолжать выигрывать матчи и делать свое дело», — говорил он DartsNews, — полной уверенности в этом быть не может. Артрит запястья, плеча и лодыжки остается хроническим заболеванием. Даже если удается контролировать боль, полностью избавиться от нее невозможно.

Особенно это заметно на длинной дистанции — во время этапов Европейского тура или турниров Players Championship. Организм Смита все чаще не выдерживает физические нагрузки глубоких турнирных проходов. Об этом говорят и результаты: всего один финал за последние полтора года в туре и лишь один четвертьфинал на Европейском туре.

Игрок, который бросает через хроническую боль в ведущей руке, неизбежно сталкивается с потолком возможностей под максимальным давлением. Так куда же двигаться Смиту дальше?

Статистика и результаты подсказывают, что возвращение в топ-20 выглядит для него реалистичной целью в ближайшие полтора года. Его рейтинговые очки исчезли, растворившись в годах снижения конкуренции, но талант такого уровня не исчезает бесследно. Англичанин уже проходил через обвал рейтинга раньше.

«Я опускался на 60-е место, а потом поднялся до первого», — напоминал он в интервью DartsNews.

История «Bully Boy» еще далека от завершения. Но нынешняя глава, возможно, стала самой тяжелой в его карьере.