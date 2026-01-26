The Athletic исследует связь между тренерскими перестановками, новыми нагрузками и эпидемией мышечных повреждений.

Перемены — единственная константа в футболе.

В реалиях современного футбола игроки вполне обоснованно могут ожидать появления новых партнеров по команде, нового менеджера (или главного тренера), а также изменения тактических требований в среднем каждые два года.

Добавьте к этому все более перегруженный календарь матчей — и становится очевидно, насколько сложно профессиональному футболисту соответствовать постоянно растущим физическим нагрузкам.

При столь частых потрясениях способность к адаптации выходит на первый план. Однако на элитном уровне, где физические профили игроков доведены до предела точности, процесс перестройки неизбежно сопровождается повышенным риском травм.

Исследования показывают, что количество матчей само по себе не является главным фактором, влияющим на здоровье футболистов. Куда большую роль играет возросшая физическая интенсивность современного футбола — особенно в Премьер-лиге.

Но эта тема куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Можно ли добавить еще один важный контекст?

Мохаммед Салах globallookpress.com

Некоторые травмы случаются внезапно — например, в результате контакта с соперником. Однако в течение сезона существуют определенные «узкие места», в которых вероятность оказаться на медицинском столе заметно возрастает.

Количество мышечных повреждений растет уже не первый год, но их связь с все более частой сменой тренерских штабов обсуждается значительно реже.

Согласно отчету CIES Football Observatory за 2025 год, охватившему 65 лиг по всему миру, 66 процентов тренеров занимали свою должность менее одного года. В Премьер-лиге две трети наставников работали менее двух лет, а средняя продолжительность пребывания у руля клуба составила 777 дней на 20 команд.

Новый человек на тренерском мостике почти всегда приносит с собой свежий подход. Адаптация к обновленным тактическим требованиям — лишь часть процесса. Зачастую новый тренер приходит вместе со своим штабом — включая специалистов по физической подготовке и медицинский персонал.

Последующие изменения в тренировочных нагрузках — будь то недогруз или, наоборот, перегруз игроков — само по себе создает дополнительные риски травм для всей команды.

Исследование 2025 года изучило динамику на протяжении восьми сезонов на примере команды из высшего дивизиона Хорватии: общее число травм (как контактных, так и неконтактных) увеличилось на 35 процентов в течение четырех недель после прихода нового тренера.

Эти выводы дополняют научную работу 2023 года, в рамках которой анализировались 14 европейских команд за три сезона с целью отслеживания травматизма в составах.

Авторы выявили тесную связь между сменой главного тренера и повышенным риском повреждений задней поверхности бедра. Особенно ярко этот эффект проявлялся в случаях, когда новый наставник приводил с собой другого тренера по физподготовке или клубного врача.

«Даже такие, казалось бы, мелочи, как смена тренировочных полей или расписания занятий, могут иметь колоссальные последствия», — отмечает Каллум Уолш, ныне ассистент главного тренера португальского «Порту», ранее работавший в «Аяксе», турецком «Аланьяспоре», а также в «Ньюкасле» и «Хаддерсфилде».

Каллум Уолш globallookpress.com

При типичном субботнем матче некоторые тренеры используют более «европейскую модель» — например, в четверг команда не выходит на поле. Другие придерживаются немецкого подхода или тактической периодизации — с выходным от работы на газоне в воскресенье или понедельник и четырехдневным подводящим циклом. В традиционной английской модели выходной от тренировок на поле может приходиться на среду. На слух разница минимальна, но для игроков с определенной историей травм критически важно, в какие именно дни они не работают на газоне. В противном случае их можно попросту сломать. Если вы меняете тренера, высока вероятность того, что изменение недельного тренировочного цикла приведет к всплеску травматизма. Каллум Уолш ассистент главного тренера «Порту»

Новый тренер, как правило, приходит в момент, когда команда демонстрирует неудовлетворительные результаты, а значит, вынужден добиваться улучшений практически сразу после назначения. В текущем сезоне Премьер-лиги уже произошло шесть тренерских перестановок — две из них в «Ноттингем Форест».

Игроков «Фореста» можно понять: им пришлось адаптироваться к резкой смене стилей — от Нуну Эшпириту Санту к Энджу Постекоглу, а затем к Шону Дайчу — менее чем за два месяца. Однако последний, нынешний главный тренер клуба, не стал тянуть с оценкой физического состояния команды, которую получил в наследство.

Шон Дайч globallookpress.com

После поражения от «Борнмута» (0:2) в дебютном матче АПЛ у руля «Ноттингем Форест» Шон Дайч отметил...

Я никого из других тренеров не критикую, но я работаю в Премьер-лиге уже 11 лет и прекрасно понимаю, в каком физическом состоянии хочу видеть свою команду. Мне кажется, игроки пока не находятся на том уровне, который необходим для моего стиля работы. Шон Дайч главный тренер «Ноттингем Форест»

Перемены могут пойти на пользу, однако управление тренировочными нагрузками требует тонкого баланса, чтобы каждый футболист сохранял необходимую физическую готовность для выполнения новых требований.

Ранее исследования неоднократно затрагивали так называемый «парадокс тренировок и профилактики травм», согласно которому более высокий объем нагрузок способен снижать риск повреждений.

В то же время в футболе крайне сложно воссоздать на тренировках реальные игровые условия. Требовать от игроков выполнения физических объемов, сопоставимых с полноценным матчем 11 на 11 на каждом занятии, — нереалистично и потенциально опасно.

Некоторые тренеры, приходящие в команду, вероятно, действуют более рискованно из-за турнирного положения клуба, в котором их пригласили. Им приходится принимать решения не только по физической подготовке, но и в тактическом плане: большое количество теоретических занятий может приводить к когнитивной усталости. Каллум Уолш ассистент главного тренера «Порту»

Уолш добавил...

Если посмотреть на американских студентов-спортсменов в период экзаменов, часто можно увидеть всплеск травматизма. При когнитивной перегрузке происходят химические процессы, которые влияют на силовые показатели и биомеханику движений — риск травм возрастает, даже если вы не работаете на поле, а проводите по четыре часа в день на теоретических занятиях. Можно очень интенсивно нагружать новую команду ментально и проводить более продолжительные тактические тренировки на газоне, чтобы быстрее привести ее в нужное физическое состояние, — но это чревато травмами. Альтернативный путь — распределить нагрузку на шесть–семь недель, однако если вы не выиграете первые четыре матча, к вашему влиянию на команду неизбежно возникнут вопросы. Каллум Уолш ассистент главного тренера «Порту»

Приход нового тренера часто сопровождается сменой игровой системы, что может потребовать от отдельных футболистов выполнения непривычных ролей. Полузащитников могут попросить сыграть на фланге обороны — и наоборот. Вингерам нередко приходится осваивать позицию латераля в схеме с пятью защитниками.

Каждая специализированная роль предполагает уникальные движения и нагрузки на определенные группы мышц. Так, нападающий в основном нагружает заднюю поверхность бедра, выполняя короткие, резкие ускорения по прямой, тогда как опорный полузащитник чаще нагружает приводящие мышцы, перемещаясь латерально по всей ширине поля.

Разумеется, одни игроки адаптируются к новым задачам легче других.

Для тех, кому интересны конкретные примеры: по оценке The Athletic самым универсальным футболистом Премьер-лиги сезона-2025/26 стал голландский защитник «Сандерленда» Лютсхарел Гертрёйда. В своем дебютном сезоне в английском футболе под руководством Режиса Ле Бри он закрыл сразу восемь позиций — прежде всего в центре обороны, на фланге защиты и в опорной зоне.

Все позиции, на которых играл Лютсхарел Гертрёйда за «Сандерленд» The Athletic.com

Ключевой момент заключается в том, что смена позиции влечет за собой иные физические и биомеханические нагрузки на организм игрока.

Они могут носить первичный характер — например, травма задней поверхности бедра, напрямую вызванная изменившимися физическими требованиями, — или вторичный, когда новые тактические задачи приводят к неуверенным движениям, снижению периферического зрения и, как следствие, повышенному риску контактных повреждений либо компенсаторных травм на фоне усталости в других зонах.

У нас в «Хаддерсфилде» был один игрок — в центре полузащиты он был настоящей машиной, бегал без остановки. Иногда его ставили на левый фланг обороны, и каждый раз он тянул икроножную мышцу, потому что внезапно ему приходилось гораздо чаще пятиться назад. В целом при смене роли игроки быстрее устают, потому что новая позиция менее автоматизирована, менее «подсознательна», и требует больше энергии. Это может быть доля секунды, но ритм игры на разных участках поля сильно отличается. В такой ситуации возрастает вероятность не успеть уйти от подката и получить удар по пятке или голеностопу. Каллум Уолш ассистент главного тренера «Порту»

Показательным примером того, как изменение роли может положительно сказаться на доступности игрока, является капитан «Челси» Рис Джеймс.

В нынешнем сезоне Джеймс провел на поле 73 процента от возможного игрового времени в матчах Премьер-лиги — это лучший показатель за всю его взрослую карьеру в «Челси», начавшуюся в 2019 году.

Как ранее отмечал The Athletic, улучшение состояния здоровья Джеймса совпало с тем периодом, когда он стал выступать не на привычной позиции крайнего защитника, а в роли опорного полузащитника. Эта позиция предполагает меньшее количество высокоинтенсивных рывков, которые напрямую связаны с повышенным риском мышечных травм.

Различия в физических требованиях между позициями наглядно демонстрируют данные компании SkillCorner, сравнивающие объем высокоскоростных рывков (со скоростью от 20 до 25 км/ч) за матч в зависимости от игровой роли в Премьер-лиге.

Как видно из приведенных ниже данных, позиция латераля требует наибольшего количества таких ускорений в среднем, а крайние игроки в целом выполняют больше спринтерской работы, чем футболисты, действующие в центральных зонах поля — центральные защитники или опорные полузащитники.

Как различается интенсивность бега у игроков разных позиций в АПЛ? The Athletic.com

Хотя центральные защитники демонстрируют наименьший объем высокоинтенсивного бега по сравнению с игроками других амплуа, исследование 2023 года зафиксировало заметный рост спринтерской дистанции на этой позиции на протяжении пятилетнего периода.

Это наглядно показывает, как влияние тактических трендов — например, игра с более высокой линией обороны — увеличивает физические требования к отдельным ролям.

Резкие изменения тактического подхода особенно подчеркивают риск травм для центральных защитников. Переход «Ноттингем Форест» от Нуну Эшпириту Санту к Энджу Постекоглу означал смену тренера с одной из самых глубоких линий обороны в лиге (22,6 метра) на наставника, чья команда в предыдущем сезоне действовала с одной из самых высоких линий — 33 метра (показатель «Тоттенхэма»).

Если бы Постекоглу задержался в клубе дольше, вполне можно предположить, что защитники «Форест» столкнулись бы с теми же мышечными проблемами, которые сопровождали его работу в «шпорах».

Тенденция Премьер‑лиги в целом повторяется и в остальных четырех топ‑чемпионатах Европы, но сочетание требований позиции и особенностей конкретной лиги добавляет еще один уровень нюансов в оценку риска травм.

Например, атакующий полузащитник (обозначенный как «AM» на графике ниже), переходящий из испанской Ла Лиги в Премьер-лигу, в среднем должен выполнять примерно на 10 высокоинтенсивных рывков больше за матч — с 51,9 до 62,5.

На первый взгляд разница кажется незначительной, но на дистанции полноценного сезона такая нагрузка способна создать серьезное напряжение для новичка.

Как различается интенсивность бега у игроков разных позиций в остальных топ-лигах? The Athletic.com

Эти цифры во многом объясняют, почему тренеры просят о терпении, когда новички адаптируются к новым чемпионатам: физическая интенсивность Премьер-лиги по праву считается одной из самых высоких по сравнению с ведущими лигами Европы.

Именно эта тема регулярно звучит на пресс-конференциях главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота в текущем сезоне, когда его спрашивают, почему обновленная команда утратила чемпионский темп образца сезона-2024/25.

Самая большая адаптация для игроков, приезжающих из-за границы, — это сама лига и уровень ее интенсивности. Даже когда мы играем раз в неделю, вы могли видеть, что у Юго (Экитике, один из летних новичков) уже на 70-й или 75-й минуте сводило мышцы (в матче с «Вулверхэмптоном»). А Флориана (Вирца, еще один дебютант в Англии) я заменил не потому, что он плохо играл, а потому что он уже с трудом мог продолжать бегать. Арне Слот главный тренер «Ливерпуля»

Неудивительно, что и Экитике, и Вирц в этом сезоне столкнулись с мышечными повреждениями, адаптируясь к тактическому стилю Слота и требованиям Премьер-лиги.

Хотя летний переход Александера Исака был внутри одной лиги — из «Ньюкасла» в «Ливерпуль», — отсутствие полноценной предсезонной подготовки также стало предметом споров. Болельщики «красных» требовали, чтобы рекордный новичок получал больше игрового времени в начале сезона.

Слот, в свою очередь, стремился максимально аккуратно управлять нагрузкой Исака. Это вызвало немало вопросов после того, как в конце сентября 26-летнего форварда заставили выполнять дополнительную беговую работу в перерыве — сразу после того, как его заменили в матче Кубка лиги против «Саутгемптона». Тогда это решение показалось многим странным, однако в нем была своя логика.

Александер Исак разминается в перерыве матча «Ливерпуля» против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги. globallookpress.com

Если он играет 45 минут, а затем добирает нагрузку за счет прямолинейного бега, риск травмы становится астрономически ниже, чем если оставить его на поле на более длительный отрезок. Так можно более аккуратно наращивать толерантность к нагрузкам. В итоге Исак, по сути, выполнял бы тот же объем высокоскоростного бега и спринтов, как если бы отыграл 75–80 минут. Таким образом можно контролировать усталость и хаотичные факторы, используя бег от штрафной до штрафной, ускорения и спринты. Не существует единственно верного подхода, но этот вариант менее рискованный — а это непросто, когда вы заплатили за нападающего 125 миллионов фунтов и все хотят видеть его на поле. Каллум Уолш ассистент главного тренера «Порту»

Хотя в последние годы решения, основанные на данных, играют все более заметную роль, идеальной формулы управления нагрузками в команде не существует. Масштабные изменения зачастую повышают вероятность травм, однако ключевые решения в итоге остаются за тренерским штабом.

И все сводится к тому, как именно он оценивает риск.