ESPN объясняет, почему за внушительными цифрами и громкими трансферами «Челси» скрывается не такая уж очевидная картина.

Успешен ли «Челси» в этом сезоне? Ответить на этот вопрос не так уж и просто.

Для большинства клубов всё довольно очевидно. Взять, например, «Вулверхэмптон», которому «Челси» недавно спокойно вкатил три мяча: полный провал: ни одной победы, тренер уже уволен, а вылет в Чемпионшип кажется вопросом времени. Или «Сандерленд», сыгравший вничью с «Арсеналом» и начавший сезон в статусе одного из главных кандидатов на вылет. Это история успеха: команда идет четвертой и, если не случится катастрофы, почти гарантировала себе место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Чтобы вынести разумное суждение о 19 из 20 команд Премьер-лиги, достаточно задать три вопроса:

Они стали лучше по сравнению с прошлым сезоном?

Они регулярно набирают очки?

Соответствуют ли эти результаты средствам, которые были инвестированы в состав?

С «Челси» всё гораздо сложнее. Команда сейчас на третьем месте, впереди только «Арсенал» и «Манчестер Сити». Но всё не так уж однозначно: всё зависит от кадровых решений тренера, кто был доступен, насколько сложными были соперники, как выступает клуб в Лиге чемпионов, и даже — какого цвета карточку достанет из кармана судья.

Всё это делает крайне трудным для понимания, можно ли считать выступление «Челси» успешным. При этом мы еще не касались самого фундаментального вопроса.

Мы знаем, чего хотят почти все остальные команды: побеждать как можно чаще. Но с «Челси» не всё так просто. Сложно сказать, в чем именно заключается их цель. Соответственно, не так уж и просто понять, успешны ли они.

Давайте рассмотрим девять показателей, которые помогут разобраться, что происходит с «Челси» в этом сезоне — и чего ожидать дальше.

80 владений в среднем за матч

После 11 туров команда Энцо Марески демонстрирует более высокий уровень игры, чем в прошлом сезоне. Если смотреть в целом, их скорректированная разница мячей (70% ожидаемые голы, 30% реальные) выросла:

2024/25 — +0,56;

2025/26 — +0,72.

Любопытно, что при этом «Челси» остается удивительно стабильным. Общая динамика лиги изменилась (больше фолов, больше длинных передач, меньше владения мячом в финальной трети у топ-клубов, меньше передач), но не у «Челси».

«Челси» globallookpress.com

В прошлом сезоне матчи с их участием включали в среднем 79,8 владений на команду, в этом — 80,1. Год назад это был шестой самый низкий показатель по темпу игры, сейчас — седьмой самый высокий. При этом сам темп почти не изменился. Команда продвигает мяч вперед с той же скоростью, средняя длина паса почти идентична, как и число разрезающих передач, навесов и доля владения в финальной трети поля.

Зато «Челси» стал лучше прессинговать — активнее и агрессивнее, — а также меньше бить по воротам, но при этом выбирать более качественные моменты. Именно эти два фактора и стали главным источником прогресса.

25 игроков

Можно по-прежнему сомневаться в истинной ценности Марески как тренера. К тому же, он любит критиковать собственных игроков, но одно несомненно: он умеет донести тактические идеи до команды и заставить их правильно работать на поле.

Энцо Мареска globallookpress.com

Это видно по тому, насколько схожа общая модель игры по сравнению с прошлым сезоном. Но особенно впечатляет то, что он делает это, постоянно меняя состав.

В 16 матчах Мареска произвел в общей сложности 85 изменений в стартовом составе. Для сравнения: ни один другой клуб Премьер-лиги не превысил отметку в 69 изменений. В текущем сезоне АПЛ 25 игроков «Челси» получили минимум 45 минут игрового времени. Больше 22 футболистов использовали лишь «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» (по 24), которые борются за выживание.

При такой ротации удивительно, что стиль игры «Челси» остается настолько последовательным.

24,5 года

Возможно, основной источник прогресса — возраст состава. В прошлом сезоне «Челси» был самой молодой командой лиги, если считать средний возраст с учетом минут, проведнным на поле (по данным FBref). В этом сезоне — снова самая молодая.

Однако средний возраст вырос с 23,7 до 24,5 лет. То есть в первый сезон под руководством Марески он использовал игроков, которые в среднем еще не достигли пика (24–28 лет), а сейчас работает с футболистами, которые вступают в эти самые пиковые годы. Недаром их так и называют: большинство игроков действительно добиваются прогресса примерно к 24 годам.

Но если «Челси» собрал команду, в которой почти все футболисты растут одновременно, почему улучшение разницы мячей всего на 0,16?

145 минут

По метрике «expected goals added» Майкла Имбурджио — показателю, который переводит все действия игрока с мячом в универсальную «валюту» голов, — Коул Палмер был вторым по ценности футболистом Премьер-лиги в прошлом сезоне. Его вклад составил +11,28 ожидаемых голов. Впереди был только Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (+13,04).

В нынешнем сезоне Палмер провел всего 145 минут и не выходил на поле в матчах Премьер-лиги с тех пор, как «Челси» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:2) 20 сентября.

Три красные карточки

«Челси» лидирует в лиге по числу удалений — у них уже три красные карточки. Причем две из них были получены в начале матчей. В игре с «МЮ» вратарь Роберт Санчес был удален уже на четвертой минуте, а защитник Трево Чалоба получил красную карточку, когда до конца матча с «Брайтоном» оставалось 40 минут — при счете 1:0 в пользу лондонцев. Итог — поражение 1:3.

Коул Палмер globallookpress.com

Получается, большую часть сезона «Челси» играет без своего лучшего футболиста, а значительное количество времени — в меньшинстве. С учетом этого даже умеренный прогресс команды выглядит куда более впечатляюще.

Верни Палмера в состав, дай «Челси» провести остаток сезона в полном составе, и кто знает, возможно, они вмешаются в борьбу за титул.

0 забитых, 5 пропущенных

Мало что указывает на то, что прошлые удаления могут предсказывать будущие. По крайней мере, на уровне всей команды. Часто, когда клуб получает серию красных карточек за короткий период, это списывают на недисциплинированность, ошибки тренера или атмосферу в коллективе. Не то чтобы эти факторы не играли роли, но обычно, если причина действительно в этом, клуб что-то меняет, и удаления быстро прекращаются.

Рис Джеймс globallookpress.com

Возможно, «Челси» получит еще несколько красных в этом сезоне, но вероятность этого не выше, чем у других команд. А если убрать из статистики минуты, сыгранные в меньшинстве, то окажется, что в Премьер-лиге сейчас есть «большая тройка» не с «Ливерпулем», а тройка из «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

Тем не менее это не снимает ответственности с команды. В меньшинстве они играют просто ужасно: 0 забитых и 5 пропущенных мячей. Для сравнения, с 2009 года средняя скорректированная разница голов команд, играющих вдесятером, составляет «–0,56» за матч. У «Челси» в этом сезоне — «–1,28». Это хуже, чем у «Бернли», замыкающего таблицу, если учитывать все игры.

0,38 ожидаемого преимущества по голам

После четырех матчей в Лиге чемпионов «Челси» создал 6,33 ожидаемых гола и допустил 5,95, что дает разницу в xG +0,38. Это 16-й результат среди всех 36 участников. При этом «синие» набрали 12 очков, что близко к максимуму, если учитывать, что они создают примерно столько же моментов, сколько позволяют сопернику.

«Челси» globallookpress.com

К тому же, у «Челси» был, пожалуй, самый сложный календарь в турнире — выезд к «Баварии», а также трудная матч в Азербайджане против «Карабаха».

Однако, за исключением «Тоттенхэма», занявшего 17-е место в Премьер-лиге в прошлом сезоне, все остальные английские клубы в еврокубках выступают куда ярче.

Три клуба из топ-10

Согласно рейтингу Pitch Rank, который объединяет коэффициенты букмекеров по матчам ведущих европейских лиг, четыре клуба из Премьер-лиги входят в топ-10 Европы.

Из них «Челси» пока сыграл только с одним — «Ливерпулем», да и то дома. В оставшихся 27 матчах им еще предстоит дважды встретиться с «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом». А также провести два матча против «Борнмута», который по оценкам тех же рынков занимает 18-е место в списке лучших команд мира.

1,8 очка за матч

При новом руководстве «Челси» действительно собрал впечатляющее количество талантливых игроков. Несмотря на ограниченное игровое время, 18-летний Эстеван уже выглядит потенциальной суперзвездой. Мойсес Кайседо — уже звезда: он играет именно на том уровне, которого и ждал клуб.

Оборону «Челси» вряд ли можно назвать сильной стороной, но именно защитная линия сильнее всего зависит от сыгранности и стабильности состава. Эти игроки должны действовать как единый механизм. И хотя почти каждый защитник команды уже успел получить травму в этом сезоне, из-за чего линия обороны меняется практически каждый матч, глубина состава позволяет «синим» держаться на плаву.

Эстеван globallookpress.com

В более широком смысле, Мареска может позволить себе постоянную ротацию, потому что у «Челси» есть огромное количество достаточно хороших футболистов, чтобы приносить пользу команде, занимающей третье место в сильнейшей лиге мира.

К тому же, у них фактически есть фарм-клуб — «Страсбург», тоже принадлежащий консорциуму BlueCo. Французский клуб сейчас занимает третье место в Лиге 1, при этом средний возраст его игроков — 21,6 года, что на два года меньше, чем у любой другой команды из топ-5 лиг Европы. Несколько футболистов оттуда наверняка смогут в будущем усилить «Челси».

И всё же остается главный вопрос: цель — выигрывать трофеи или собирать игроков, которые, возможно, тоже будут выигрывать турниры?

Решение заменить Николаса Джексона на дуэт в лице Жуана Педро и Лиама Делапа не выглядит более убедительным, чем летом. Первый наносит меньше двух ударов за 90 минут, а второй, по алгоритму FBref чем-то напоминает по эффективности Джейми Варди, которому уже 38 лет.

То же самое можно сказать и о продаже Нони Мадуэке прямому конкуренту: его замена — Джейми Гиттенс из «Боруссии» — пока не выглядит игроком уровня команды, претендующей на титул. Сам Мадуэке до травмы внес заметный вклад в успехи «Арсенала», который сейчас считается главным фаворитом Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Некоторые другие решения клуба тоже не производят впечатления, будто «Челси» всерьез сосредоточен на достижении максимального результата на футбольном поле.

В прошлом сезоне команда пропустила третье наименьшее количество голов и была седьмой по забитым, но это, возможно, исказило реальную картину. Если смотреть по ожидаемым показателям, «Челси» создал третий по величине объём моментов (xG) и допустил шестой наименьший объем опасных моментов у своих ворот (xGA).

Однако за последние два сезона клуб не заплатил ни цента за защитника старше 19 лет и не купил ни одного игрока, способного надежно прикрывать оборону. При всём объеме потраченных средств «Челси» чересчур зависим от Кайседо, который с начала прошлого сезона отыграл 4296 из возможных 4410 минут.

Только «Ливерпуль» вступил в предпоследний международный перерыв сезона с большей неопределенностью, чем «Челси».

Палмер должен скоро вернуться после травмы, серия красных карточек может прекратиться, а значит, команда способна заиграть еще сильнее, чем в тех 11 матчах, по итогам которых они находятся на третьем месте — всего в шести очках от «Арсенала».

Прогнозы и ставки на футбол

Но одновременно сложный календарь может обнажить те самые слабые стороны, которые уже проявлялись, когда команда оставалась вдесятером или играла посреди недели в Лиге чемпионов.

И всё же, несмотря на постоянные перестановки и неопределенность, главное, возможно, остается неизменным. После 11 туров «Челси» набирает в среднем 1,8 очка за матч. При сохранении текущего темпа команда Марески закончит сезон с 69 очками — ровно столько же они набрали и в предыдущем чемпионате.