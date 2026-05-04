«Челси» возвращается к чемпионату после выхода в финал Кубка Англии, но в АПЛ ситуация остаётся тяжёлой: команда проиграла пять матчей подряд и не забила ни одного мяча на этом отрезке. «Ноттингем Форест», наоборот, приезжает на «Стэмфорд Бридж» на мощной серии и всё ещё не гарантировал себе место в лиге на следующий сезон.

11' В штангу попал Энцо! Первым касанием бил с линии штрафной в дальний угол, немного не хватило!

11' Прямо в лоб Авоньи навесил Энцо, тот выбил мяч из штрафной.

10' А вот теперь жёлтая! Жоау Педру убегал от Морато, а тот повалил бразильца на газон.

08' Баква получил по ногам на правой бровке, карточку пока не даёт арбитр.

06' Энцо забросил на дальнюю штангу, Палмер не успел к мячу.

02' ГООООООООЛ! Сразу же открывают счёт гости! Баква получил мяч на правом фланге, а Авоньи отлично занял позицию и головой отправил мяч в сетку. 0:1!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 42 Владение мячом 58 0 Фолы 1

01' «Ноттингем» начал с центра, поехали!

До матча

16:50 Стартовые составы команд:

«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Тосин, Кукурелья, Кайседо, Лавиа, Палмер, Дерри, Энцо Фернандес, Жоау Педру.

«Ноттингем Форест»: Селс, Эбботт, Морато, Жаир Кунья, Нец, Йейтс, Макэйти, Домингес, Баква, Игор Жезус, Авоньи.

16:40 Матч обслужит Даррен Инглэнд. Ассистенты — Скотт Леджер и Акил Хаусон, четвёртый арбитр — Джош Смит. За систему ВАР отвечает Пол Ховард, ассистент АВАР — Ли Беттс.

«Челси»

После увольнения Лиама Росеньора команду снова возглавил временный тренер Калум Макфарлейн, и старт получился важным — победа над «Лидсом» в полуфинале Кубка Англии. Гол Энцо Фернандеса прервал безголевую серию «Челси» и вывел команду в финал, где её ждёт «Манчестер Сити». Но в чемпионате всё гораздо хуже: пять поражений подряд без голов, и ещё одна такая неудача станет антирекордной для клуба.

Турнирная ситуация тоже неприятная. «Челси» ещё может вернуться в еврокубковую гонку, но после провала в лиге оказался ближе к середине таблицы, чем к топ-5. Победа над «Форест» нужна не только ради очков, но и ради ощущения, что команда способна вытащить сезон хотя бы на финишном отрезке.

Кадрово есть хорошие новости: Коул Палмер и Жоау Педру уже вернулись, а Рис Джеймс и Леви Колвилл снова тренируются с командой и могут попасть в заявку. При этом обоих, особенно Джеймса с его историей повреждений, в клубе не собираются форсировать. Вне игры остаются Филип Йоргенсен, Джейми Гиттенс и Эстевао.

«Ноттингем Форест»

«Форест» подходит к матчу в одном из лучших отрезков сезона. Команда Витора Перейры не проигрывает девять матчей во всех турнирах, выиграла четыре последних и на неделе обыграла «Астон Виллу» (1:0) в первом полуфинале Лиги Европы. Крис Вуд забил с пенальти, а команда получила небольшой, но важный задел перед ответной встречей.

В чемпионате «Ноттингем» тоже заметно ожил. За последние недели были крупные победы над «Сандерлендом», «Бернли» и «Тоттенхэмом», а атака стала работать значительно эффективнее: в трёх из четырёх последних матчей АПЛ команда забивала минимум трижды. Отдельно выделяется Морган Гиббс-Уайт — у него семь голов в семи последних матчах чемпионата и лучший сезон в карьере по результативности.

Но есть серьёзные кадровые вопросы. Точно не сыграет Каллум Хадсон-Одои, под вопросом Мурильо, Айна, Ндойе, Сангаре и Кунья. При этом Перейра уже говорил, что предпочитает выпускать только полностью готовых игроков, поэтому возможна ротация с оглядкой на ответный матч с «Астон Виллой».

Контекст и цифры

В первом круге «Челси» выиграл у «Форест» 3:0 на выезде — тот матч стал последним для Энджа Постекоглу у руля «Ноттингема». Но на «Стэмфорд Бридж» после возвращения в АПЛ «Форест» ещё не проигрывал.

