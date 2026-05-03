Нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго занимает второе место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги, забив 22 гола. Первое место удерживает Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» с 24 голами.

Согласно источнику, оба клуба рассматривают возможность покупки нападающего в летнее трансферное окно. «Брентфорд», по информации издания, требует за своего игрока 92,8 миллиона евро.

Лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к приобретению форварда английского «Брентфорда» Игора Тьяго , сообщает бразильская редакция ESPN.

