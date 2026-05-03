Лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико» проявляют интерес к приобретению форварда английского «Брентфорда» Игора Тьяго, сообщает бразильская редакция ESPN.

Игор Тьяго

Согласно источнику, оба клуба рассматривают возможность покупки нападающего в летнее трансферное окно.  «Брентфорд», по информации издания, требует за своего игрока 92,8 миллиона евро.

Нападающий «Брентфорда» Игор Тьяго занимает второе место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги, забив 22 гола.  Первое место удерживает Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» с 24 голами.