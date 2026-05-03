«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют на «Олд Траффорд» в матче, который остаётся главным английским дерби даже без прямой борьбы за титул. На этот раз ставки тоже высокие: обе команды близки к путёвке в Лигу чемпионов, а хозяева могут оформить её уже в этом туре.

32' Мбёмо заработал штрафной на правом фланге, грамотно поставил спину сопернику.

31' Далот головой пытался скинуть на Шешко в центр штрафной – не прошёл пас.

29' Вирц сместился в центр и пробил из-под Магуайра, но не попал в створ.

27' Мбёмо прострелил с правого фланга в штрафную, Шешко изящно пропустил мяч, а Бруну просто не попал в створ! Отличный момент создал «МЮ», а началась контратака с того самого паса Майну у своей штрафной.

26' Майну хорошо сыграл у своей штрафной, отобрал мяч, а потом начал атаку по левому флангу.

25' Каземиро срубил Джонса в центре поля, пока что без карточек от арбитра.

Статистика матча 3 Удары в створ 0 1 Удары мимо 2 38 Владение мячом 62 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 1 Фолы 2

23' Гакпо мощно пробил из-за штрафной, совсем рядом со штангой прошёл мяч!

21' Конате достаточно жёстко сыграл против Шешко у лицевой линии и вытолкнул его в рекламный щит. Но обошлось без травм, игра возобновлена.

19' «Ливерпуль» продолжает держать мяч, но очень компактно выстраивается на своей половине «МЮ».

17' Гол засчитан! Арбитры решили, что не играл рукой нападающий, в два мяча уже проигрывает «Ливерпуль»!

16' ВАР включается в игру — есть вероятность, что в руку Шешко попал мяч.

14' ГОООООООЛ! Второй забивает «Юнайтед»! Шешко сначала не замкнул хороший прострел Фернандеша, потом Кунья забросил в штрафную, Бруну головой скинул во вратарскую, Вудман пытался перехватить мяч, но попал в Шешко — от него мяч отскочил в сетку. 2:0, но голевую португальцу могут и не засчитать из-за отскока.

12' Фримпонг пытался сыграть в стенку с Собослаи, но неточно отдал пас к линии штрафной.

10' «Ливерпуль» держит мяч в центральной трети, «Юнайтед» взял паузу в прессинге.

08' Гакпо оказался в штрафной и головой пытался пробить в дальний угол – мимо ворот.

06' ГООООООООЛ! Впереди «МЮ»! Кунья пробил с линии штрафной после навеса с угла поля и попал в защитника, мяч отскочил обратно к бразильцу, а тот с левой отправил мяч в угол ворот, помог рикошет от Люка Шоу. 1:0!

05' Мбёмо аккуратно забросил в штрафную, защитники «Ливерпуля» выбили мяч.

03' Шешко оказался в офсайде, а мог хороший момент получиться.

01' «Юнайтед» начал с центра, поехали!

До матча

17:25 Классическая английская погода сегодня днём в Манчестере: на «Олд Траффорд» облачно, около 13 градусов.

17:20 Две замены в составе «Ливерпуля»: Фримпонг и Гравенберх заменили травмированных Исака и Салаха. Алисон по-прежнему не готов вернуться в строй, поэтому Вудман сохраняет своё место в воротах. О том, до какой степени команда была истощена, свидетельствует присутствие шести молодых игроков академии среди девяти запасных.

В отличие от поредевшего состава «Ливерпуля», это едва ли не самый сильный состав, который мог бы назвать Каррик. У «Юнайтед» были вопросы по Кунье, Шоу и Шешко, но все трое выходят в стартовом составе. Единственной реальной дилеммой Каррика было то, стоит ли возвращать Йоро в состав после его восстановления после травмы в начале этой недели, но Хэвен заслуживает того, чтобы сохранить его место.

17:15 Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Хевен, Магуайр, Шоу, Каземиро, Майну, Фернандеш, Кунья, Мбёмо, Шешко.

«Ливерпуль»: Вудман, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фримпонг, Гравенберх, Джонс, Собослаи, Мак Аллистер, Вирц, Гакпо.

17:10 Матч обслужит Даррен Инглэнд. Ассистенты — Тимоти Вуд и Акил Хаусон, четвёртый арбитр — Энтони Тейлор. За систему ВАР отвечает Стюарт Аттуэлл, ассистент ВАР — Константин Хатзидакис.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Майкла Каррика почти решила задачу возвращения в Лигу чемпионов. После побед над «Челси» (1:0) и «Брентфордом» (2:1) «Юнайтед» идёт третьим и опережает шестой «Брайтон» на 11 очков. Победа над «Ливерпулем» гарантирует место в ЛЧ, а при определённых раскладах хватит даже ничьей или поражения.

С момента назначения Каррика «Юнайтед» набрал больше очков, чем любая другая команда АПЛ. Домашняя форма тоже стала сильнее: 36 очков на «Олд Траффорд» в этом сезоне против 24 за всю прошлую кампанию. В шести из семи последних домашних матчей команда забивала минимум дважды.

Главная фигура — Бруну Фернандеш. У него 19 ассистов в чемпионате, и он всего в одном пасе от рекорда сезона, который делят Тьерри Анри и Кевин де Брёйне. Португалец набирал результативные действия в восьми последних матчах на «Олд Траффорд», что уже ставит его в один ряд с лучшими сериями Роналду и Руни.

По составу есть вопросы в обороне: Лисандро Мартинес дисквалифицирован, де Лигт всё ещё вне игры, но Кунья и Шоу могут успеть восстановиться. При этом в атаке у Каррика должны быть почти все варианты, что важно перед матчем, где «Юнайтед» точно не захочет играть только от результата.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» подходит к дерби на серии из трёх побед в чемпионате — над «Фулхэмом», «Эвертоном» и «Кристал Пэлас». Это лучший отрезок команды Арне Слота со старта сезона и именно он позволил подняться на четвёртое место, обойдя «Астон Виллу».

При этом до полной уверенности ещё далеко. «Ливерпулю» нужно добрать очки, чтобы официально закрепиться в Лиге чемпионов, а в гостях команда в этом сезоне часто испытывала проблемы. До победы над «Эвертоном» в последнем выездном матче «красные» проиграли «Вулверхэмптону» и «Брайтону».

Главная потеря — Мохамед Салах. Египтянин травмировался в игре с «Пэлас» и не сыграет на «Олд Траффорд», хотя ожидается, что он ещё вернётся до конца сезона. Для «Ливерпуля» это серьёзный удар: Салах — рекордсмен АПЛ по голам против «Юнайтед» и по мячам на «Олд Траффорд».

В его отсутствие больше нагрузки ляжет на Исака, Вирца и Гакпо. Исак забил «Пэласу» и может впервые отличиться в двух матчах АПЛ подряд за «Ливерпуль». Но кадровые проблемы не ограничиваются атакой: вне игры Брэдли, Леони, Эндо и Экитике, а по вратарской позиции остаются вопросы из-за состояния Алисона и травмы Мамардашвили.

Контекст и цифры

«Юнайтед» выиграл первый матч сезона на «Энфилде» (2:1) и может оформить первый чемпионский дубль над «Ливерпулем» с сезона-2015/16. В то же время последние годы на «Олд Траффорд» для «красных» уже не такие тяжёлые: три победы в пяти последних выездных матчах АПЛ против «Юнайтед». Общая статистика последних лет всё ещё скорее за «Ливерпулем»: «Юнайтед» выиграл только три из 19 последних матчей АПЛ против этого соперника.