3 мая в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» располагаются на 3-й строчке в таблице АПЛ с 61 очком в активе после 34-х туров. «Манчестер Юнайтед» уже закрепился в зоне Лиги чемпионов.

К тому же, команда замыкает тройку лидеров по результатам домашних встреч в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сумел набрать 36 очков из 51-го возможного при родных трибунах.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Англии «манкунианцы» обыграли «Брентфорд» со счетом 2:1, забив победный гол на 43-й минуте. Матчем ранее «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 5-и встречах команда уступила только «Лидсу» со счетом 1:2, однажды сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2) и трижды победила. За этот отрезок «Манчестер Юнайтед» смог забить 9 голов при 6-и пропущенных.

Не сыграют: Де Лигт (травма) и Мартинес (красная карточка).

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» проводит неплохой сезон. Команда не претендовала на чемпионство в АПЛ, но при этом прочно закрепилась в зоне Лиги чемпионов.

В прошедших 5-и очных встречах «Манчестер Юнайтед» лишь однажды обыгрывал «Ливерпуль», дважды команды сыграли вничью и дважды «манкунианцы» проиграли.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» идут следом за «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ. После 34-х туров «Ливерпуль» занимает 4-е место с 58-ю очками в активе.

При этом, команда довольно средне выступает в гостях. «Ливерпуль» занимает по этому показателю 6-е место в лиге, сумев набрать 24 очка из 51-го возможного.

Последние матчи: В прошлом поединке АПЛ «мерсисайдцы» обыграли «Кристал Пэлас» со счетом 3:1, а до этого «Ливерпуль» одолел «Эвертон» (2:1), забив решающий гол на 90+10-й минуте.

У команды продолжается победная серия в АПЛ, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок «Ливерпуль» также обыграл «Фулхэм» со счетом 2:0.

Не сыграют: Байчетич, Брэдли, Экитике, Эндо, Леони, Мамардашвили и Салах (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ливерпуль» точно не сможет записать нынешний сезон себе в актив. В прошлом сезоне команда уверенно завоевала чемпионство, а в этом году буксовала довольно серьезно.

При этом, «мерсисайдцы» уже вряд-ли упустят место в Лиге чемпионов. За 4 тура до конца чемпионата «Ливерпуль» опережает 6-ю строчку на 8 баллов, стоит набрать парочку очков для сохранения места в топ-5.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.85, а победа «Ливерпуля» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Юнайтед» сыграет результативно, пару раз взломает оборону соперника.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» 2 больше за 2.60.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют довольно результативно.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.15.